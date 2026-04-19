    Quote of the Day: లక్ష్యంపై దృష్టి పెడితే, దారిలో వచ్చే అడ్డంకులు మీకు కనిపించవు: ముకేష్ అంబానీ

    భారత దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్త, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ తన 69వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా యువత కోసం గతంలో ఆయన పంచుకున్న మూడు అద్భుతమైన జీవన సూత్రాలు మీకోసం. గెలుపు గుర్రం ఎక్కాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన విశ్లేషణ.

    Published on: Apr 19, 2026 8:15 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన ధీశాలి, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (RIL) చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ ఏప్రిల్ 19న 69వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కేవలం వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించడమే కాదు, కోట్లాది మంది యువతకు ఆయనొక స్ఫూర్తిప్రదాత. అపజయాలను ఎదుర్కొని అగ్రపథానికి చేరుకున్న ఆయన ప్రయాణంలో నేర్చుకున్న పాఠాలు నేటి తరం యువతకు దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో యువత విజేతలుగా నిలవాలంటే ఏం చేయాలో అంబానీ స్వయంగా పంచుకున్న మూడు కీలక సూత్రాలను విశ్లేషించుకుందాం.

    ముకేష్ అంబానీ (Handout)
    1. కలలు కనండి.. లక్ష్యంపైనే గురి పెట్టండి

    "మీ కలలు ఎప్పుడూ పెద్దవిగా ఉండాలి. మీరు మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెడితే, దారిలో వచ్చే అడ్డంకులు మీకు కనిపించవు. అదే మీపై మీరు దృష్టి పెడితే, మీకు లక్ష్యం కనిపించదు" అని ముకేశ్ అంబానీ యువతకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

    సాధారణంగా ఏదైనా పని మొదలుపెట్టినప్పుడు మనకు వచ్చే సమస్యల కంటే, మన వ్యక్తిగత ఇబ్బందులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటాం. కానీ, అంబానీ దృష్టిలో లక్ష్యం అనేది ఉత్తర నక్షత్రంలా ఉండాలి. మన తండ్రి ధీరూభాయ్ అంబానీ వేసిన బాటలో నడుస్తూ, ఒక సాదాసీదా ట్రేడింగ్ కంపెనీని గ్లోబల్ జెయింట్‌గా మార్చడంలో ఈ 'బిగ్ డ్రీమ్' సిద్ధాంతమే ఆయనను నడిపించింది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్టార్టప్స్ పెడుతున్న యువతకు కూడా ఇది పక్కాగా వర్తిస్తుంది. సమస్యలను చూసి ఆగిపోకుండా, గమ్యం వైపు అడుగులు వేయడమే అసలైన విజయం.

    2. కష్టపడటానికి ప్రత్యామ్నాయమే లేదు

    "కష్టపడటానికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు. మీరు ఏదైనా రంగంలో ఉంటే, అందులో అత్యుత్తమంగా నిలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ కావాలని ఆకాంక్షించండి" అని అంబానీ స్పష్టం చేశారు.

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో చాలామంది తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ ఫలితాలను (Shortcuts) కోరుకుంటున్నారు. కానీ, విజయం అనేది నిలకడగా చేసే కృషి వల్ల మాత్రమే దక్కుతుందని ఆయన నమ్ముతారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్రోలియం నుంచి టెలికాం రంగంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. కానీ, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా జియోను తీర్చిదిద్దడం వెనుక రాత్రింబవళ్లు పడ్డ శ్రమ ఉంది. మన యువత కూడా కేవలం స్థానిక పోటీతోనే సరిపెట్టుకోకుండా, ప్రపంచ స్థాయి పోటీని తట్టుకునేలా నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలి.

    3. ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల దృక్పథమే గెలుపు సోపానాలు

    "జీవితంలో ఎప్పుడూ పాజిటివ్‌గా, ఆశాభావంతో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీపై మీకు నమ్మకం ఉండాలి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు" అన్నది అంబానీ మూడవ సూత్రం.

    వ్యాపారమైనా, ఉద్యోగమైనా ఎత్తుపల్లాలు సహజం. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పుడు లేదా అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ విఫలమైనప్పుడు కుంగిపోకుండా, మళ్లీ పుంజుకోవడానికి పాజిటివ్ మైండ్‌సెట్ అవసరం. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోవాలంటే మానసిక దృఢత్వం చాలా అవసరం. తన తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసమే ముకేశ్ అంబానీని నేడు ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టింది.

    ముకేశ్ అంబానీ ప్రస్థానం చూస్తే ఒక విషయం స్పష్టమవుతుంది. విజయం అనేది అకస్మాత్తుగా వచ్చేది కాదు; అది ఒక ప్రయాణం. పెద్ద కలలు కనడం, వాటి కోసం నిరంతరం శ్రమించడం, ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా సానుకూలతతో ముందుకు సాగడం.. ఇవే విజయానికి అసలైన రహస్యాలు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: లక్ష్యంపై దృష్టి పెడితే, దారిలో వచ్చే అడ్డంకులు మీకు కనిపించవు: ముకేష్ అంబానీ
