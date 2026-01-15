Edit Profile
    జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్యూ3 ఫలితాలు: ఆదాయం డబుల్.. కానీ లాభంలో తగ్గుదల

    Jio Financial Services Q3 results: జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మూడో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో మిశ్రమ గణాంకాలు నమోదయ్యాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఆదాయం 101% పెరిగి రూ. 901 కోట్లకు చేరినప్పటికీ, నికర లాభం మాత్రం 9% తగ్గి రూ. 268.98 కోట్లుగా నమోదైంది. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసిన ఖర్చులే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    Published on: Jan 15, 2026 5:32 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    రిలయన్స్ గ్రూప్‌నకు చెందిన 'జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్' (JFS) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాలను గురువారం వెల్లడించింది. కంపెనీ ఆదాయం భారీగా పెరిగినప్పటికీ, నికర లాభంలో మాత్రం స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. డిసెంబర్ 31తో ముగిసిన ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం రూ. 268.98 కోట్లుగా నమోదైంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ లాభం రూ. 294.78 కోట్లుగా ఉండటం గమనార్హం.

    ఆదాయం అదిరింది.. కానీ ఖర్చులూ పెరిగాయి

    లాభం తగ్గినా, కంపెనీ ఆదాయం మాత్రం అంచనాలను మించి దూసుకెళ్లింది. గత ఏడాది క్యూ3లో రూ. 449 కోట్లుగా ఉన్న మొత్తం ఆదాయం, ఇప్పుడు 101 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 901 కోట్లకు చేరింది. అయితే కొత్త వ్యాపారాల్లోకి పెట్టుబడులు పెట్టడం, కార్యకలాపాల విస్తరణ కోసం ఖర్చులు పెరగడంతో నికర లాభంపై ఆ ప్రభావం పడింది. కంపెనీ నిర్వహణలోని ఆస్తులు (AUM) కూడా గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 29 శాతం పెరిగి రూ. 19,049 కోట్లకు చేరుకోవడం సానుకూల అంశం.

    ఏ విభాగంలో ఎలా ఉంది?

    జియో ఫైనాన్షియల్ పరిధిలోని వివిధ విభాగాలు ఆకట్టుకునే వృద్ధిని కనబరిచాయి:

    జియో క్రెడిట్: రుణాల పంపిణీలో ఈ విభాగం దూసుకుపోతోంది. మొత్తం రూ. 8,615 కోట్ల రుణాలను పంపిణీ చేసింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే దాదాపు రెట్టింపు. నికర వడ్డీ ఆదాయం కూడా 166 శాతం పెరిగింది.

    జియో పేమెంట్స్ బ్యాంక్: ఈ బ్యాంక్ ఆదాయం గతేడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 10 రెట్లు పెరిగి రూ. 61 కోట్లుగా నమోదైంది. దీని కస్టమర్ల సంఖ్య ఇప్పుడు 32 లక్షలకు (3.20 మిలియన్లు) చేరింది.

    జియో పేమెంట్ సొల్యూషన్స్: లావాదేవీల ప్రాసెసింగ్ పరిమాణం (TPV) 2.6 రెట్లు పెరిగి రూ. 16,315 కోట్లకు చేరుకుంది.

    సీఈఓ ఏమంటున్నారు?

    వ్యాపార ప్రగతిపై జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎండీ, సీఈఓ హితేష్ సేథియా ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    "మా అన్ని వ్యాపార విభాగాల్లోనూ మంచి జోరు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం మేము కొత్త వ్యాపారాలపై పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం. ఇది దీర్ఘకాలంలో గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తుంది. డేటా అనలిటిక్స్, టెక్నాలజీ ఆధారంగా భారత ఆర్థిక సేవల రంగంలో తర్వాతి దశ మార్పులకు మేము నాయకత్వం వహిస్తాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    మొత్తానికి, జియో ఫైనాన్షియల్ కేవలం లాభాల కంటే మార్కెట్ విస్తరణ, కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడంపైనే ప్రస్తుతం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టినట్లు ఈ ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

