మజిల్ బిల్డింగ్ కోసం ఏ సప్లిమెంట్స్ వాడాలి? అనవసరమైన వాటితో జాగ్రత్త! హైదరాబాద్ న్యూరాలజిస్ట్ కీలక సూచనలు
స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేసేవారు ఏ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలో, వేటికి దూరంగా ఉండాలో హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్స్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ వివరించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మి ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసుకోవద్దని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.
నేటి కాలంలో ఫిట్నెస్పై అవగాహన పెరిగింది. కండరాల పుష్టి (Muscle Building) కోసం చాలామంది జిమ్లలో గంటల తరబడి శ్రమిస్తున్నారు. అయితే, వర్కవుట్లతో పాటు త్వరగా ఫలితాలు రావాలని రకరకాల సప్లిమెంట్లను వాడుతుంటారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 'హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్' పేరుతో చాలామంది ఇచ్చే సలహాలు ఒక్కోసారి మేలు కంటే కీడే ఎక్కువ చేస్తాయి.
ఈ నేపథ్యంలో, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేసేవారికి నిజంగా ఏ సప్లిమెంట్స్ అవసరం? వేటికి దూరంగా ఉండాలి? అనే అంశాలపై హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్స్ ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ కీలక సూచనలు చేశారు.
ప్రధానంగా అవసరమైన సప్లిమెంట్స్ (Core Supplements)
శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నవి, కండరాల నిర్మాణానికి నిజంగా తోడ్పడే సప్లిమెంట్లను డాక్టర్ సుధీర్ ఈ విభాగంలో చేర్చారు.
- ప్రోటీన్ (Protein): మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా తగినంత ప్రోటీన్ అందనప్పుడు మాత్రమే సప్లిమెంట్లను ఆశ్రయించాలి. వే ప్రోటీన్ (Whey) లేదా ప్లాంట్ ప్రోటీన్ తీసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ శరీర బరువులో కిలోకు 1.2 నుండి 1.6 గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ అందేలా చూసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
- క్రియేటిన్ మోనోహైడ్రేట్ (Creatine Monohydrate): ఇది కండరాల శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. దీనిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి. రోజుకు 3 నుండి 5 గ్రాములు తీసుకోవడం సరిపోతుందని డాక్టర్ పేర్కొన్నారు.
- విటమిన్ డి (Vitamin D): భారతీయుల్లో విటమిన్ డి లోపం చాలా సాధారణం. కండరాలు, ఎముకల బలం కోసం ఇది ఎంతో అవసరం.
- ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ (Omega-3): చేపలు, నట్స్ (గింజలు) ఆహారంలో తక్కువగా తీసుకునే వారు వీటిని వాడటం మంచిది.
అవసరాన్ని బట్టి వాడాల్సినవి (Situational)
కొన్ని సప్లిమెంట్లను శరీరంలో వాటి లోపం ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే వాడాలి.
- ఐరన్ & విటమిన్ బి12: పరీక్షల్లో లోపం ఉందని తేలితేనే వీటిని వాడాలి.
- ఎలక్ట్రోలైట్స్: వర్కవుట్ సమయంలో ఎక్కువగా చెమట పట్టినప్పుడు లేదా ఎక్కువ సేపు వ్యాయామం చేసినప్పుడు ఇవి అవసరం.
- కెఫీన్ (Pre-workout): వ్యాయామానికి ముందు ఇది ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. అయితే, నిద్రలేమి, ఆందోళన (Anxiety) సమస్యలు ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండటం మేలు.
అవసరం లేనివి.. ఆర్భాటం ఎక్కువ ఉన్నవి
మార్కెటింగ్ మాయాజాలంతో వినియోగదారులను ఆకర్షించే కొన్ని సప్లిమెంట్ల వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదని డాక్టర్ సుధీర్ అభిప్రాయపడ్డారు. BCAAs (ఆహారంలో ప్రోటీన్ సరిగ్గా ఉంటే ఇవి అక్కర్లేదు), గ్లుటామైన్, టెస్టోస్టెరాన్ బూస్టర్లు, ఫ్యాట్ బర్నర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి: వీటి జోలికి అస్సలు వెళ్లకండి
కొంతమంది తక్కువ కాలంలో బాడీ బిల్డింగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రమాదకరమైన మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. ఇవి ప్రాణానికే ముప్పు తెస్తాయని డాక్టర్ హెచ్చరించారు.
- అనాబోలిక్ స్టెరాయిడ్స్: వీటి వల్ల గుండె జబ్బులు, కాలేయం దెబ్బతినడం, సంతానలేమి వంటి తీవ్ర సమస్యలు వస్తాయి.
- నియంత్రణ లేని ప్రీ-వర్కవుట్ మిశ్రమాలు: వీటిలో ఉండే తెలియని ఉత్ప్రేరకాల వల్ల గుండె లయ తప్పడం (Arrhythmia) వంటివి జరగవచ్చు.
- అధిక మోతాదులో ప్రోటీన్: రోజుకు కిలో బరువుకు 2 నుండి 2.5 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ దీర్ఘకాలం తీసుకుంటే కిడ్నీలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
- హెర్బల్ మజిల్ బిల్డింగ్ మిక్స్లు: వీటిలో సీసం వంటి భారీ లోహాలు లేదా స్టెరాయిడ్లు కలిసే ప్రమాదం ఉంది.
"మీరు తీసుకునే ఆహారం, నిద్ర, క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం.. ఈ మూడు సరిగ్గా ఉంటే ప్రోటీన్, క్రియేటిన్, విటమిన్ డి వంటి రెండు మూడు సప్లిమెంట్లు సరిపోతాయి" అని డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జిమ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ సప్లిమెంట్స్ వాడాలా?
లేదు. మీ ఆహారం ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అందుతుంటే సప్లిమెంట్స్ అవసరం లేదు. కేవలం లోటు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని వాడాలి.
2. క్రియేటిన్ వాడటం సురక్షితమేనా?
అవును. సూచించిన మోతాదులో (3-5 గ్రాములు) తీసుకుంటే క్రియేటిన్ సురక్షితమైనదే కాకుండా కండరాల బలానికి తోడ్పడుతుంది.
3. ప్రోటీన్ పౌడర్ కిడ్నీలను దెబ్బతీస్తుందా?
అధిక మోతాదులో (రోజుకు 2.5 గ్రా/కేజీ కంటే ఎక్కువ) తీసుకున్నప్పుడు లేదా ఇప్పటికే కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారిలో ఇది ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. సాధారణ మోతాదులో ఇబ్బంది ఉండదు.
4. సహజంగా ప్రోటీన్ ఎలా పొందవచ్చు?
గుడ్లు, పప్పు ధాన్యాలు, పాలు, పెరుగు, పనీర్, చికెన్, చేపల ద్వారా నాణ్యమైన ప్రోటీన్ పొందవచ్చు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా సప్లిమెంట్ లేదా మందులు వాడే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.)