Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    క్యాన్సర్ కణాలు వేగంగా పెరగకుండా ఆపాలా? ఈ 2 మార్గాలను అనుసరించమంటున్న నిపుణులు

    క్యాన్సర్ కణాలు పెరగడానికి గ్లూకోజ్, గ్లుటామైన్ అనే రెండు ఇంధనాలు అవసరమని, వాటిని నియంత్రించడం ద్వారా క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని ప్రముఖ నిపుణుడు డాక్టర్ థామస్ సీఫ్రైడ్ వివరిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Mar 11, 2026 9:57 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దశాబ్దాలుగా క్యాన్సర్‌ను ఒక 'జెనెటిక్ లాటరీ'గా అంటే.. కేవలం జన్యుపరమైన లోపాలు లేదా దురదృష్టం వల్ల వచ్చే వ్యాధిగానే వైద్యలోకం చూస్తోంది. అయితే, బోస్టన్ కాలేజీకి చెందిన ప్రముఖ జెనెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ థామస్ సీఫ్రైడ్ ఈ వాదనను సవాలు చేస్తున్నారు. క్యాన్సర్ అనేది కేవలం డిఎన్ఏ (DNA) సమస్య మాత్రమే కాదని, అది మన శరీరంలోని జీవక్రియల (Metabolic) లోపమని ఆయన విశ్లేషిస్తున్నారు.

    క్యాన్సర్ కణాలు వేగంగా పెరగకుండా ఆపాలా?
    క్యాన్సర్ కణాలు వేగంగా పెరగకుండా ఆపాలా?

    ఇటీవల ఒక ప్రముఖ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడిన ఆయన, క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకోవడానికి మన శరీరంలో వాటికి అందే 'ఆహార సరఫరా'ను కట్ చేయడమే మార్గమని వివరించారు.

    క్యాన్సర్ కణాలకు ఇంధనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?

    మనం తీసుకునే ఆహారమే క్యాన్సర్ కణాలకు బలాన్ని ఇస్తుందని డాక్టర్ సీఫ్రైడ్ పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన కణాలు వివిధ రకాల ఇంధనాలను (కొవ్వులు, కీటోన్లు వంటివి) ఉపయోగించుకోగలవు. కానీ క్యాన్సర్ కణాలు మాత్రం చాలా మొండివి. అవి ప్రధానంగా రెండు వనరులపై ఆధారపడి వేగంగా పెరుగుతాయి:

    • గ్లూకోజ్ (Glucose): మనం తీసుకునే కార్బోహైడ్రేట్లు, చక్కెర పదార్థాల నుంచి ఇది వస్తుంది.
    • గ్లుటామైన్ (Glutamine): ప్రోటీన్లలో ఉండే ఒక సాధారణ అమైనో యాసిడ్.

    “బ్లడ్ షుగర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, ట్యూమర్ (క్యాన్సర్ గడ్డ) అంత వేగంగా పెరుగుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గితే, క్యాన్సర్ కణాల వేగం కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇది కాదనలేని నిజం” అని డాక్టర్ సీఫ్రైడ్ పేర్కొన్నారు.

    క్యాన్సర్ కణాలను 'ఆకలితో' చంపేయడం సాధ్యమేనా?

    మన శరీరంలోని కణాలకు ఇంధనాన్ని అందించే పవర్ ప్లాంట్స్ లాంటివి 'మైటోకాండ్రియా'. క్యాన్సర్ కణాలలో ఈ మైటోకాండ్రియా పాడైపోయి ఉంటాయి. దీనివల్ల అవి కొవ్వును శక్తిగా మార్చుకోలేవు. ఈ బలహీనతనే మనం ఆయుధంగా మార్చుకోవాలని డాక్టర్ సీఫ్రైడ్ సూచిస్తున్నారు.

    ఆయన చెప్పిన రెండు మార్గాలు ఇవే:

    • వాటర్ ఫాస్టింగ్ (మంచినీరు మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉపవాసం ఉండటం): దీనివల్ల శరీరానికి చక్కెర అందదు.
    • లో-కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ (కీటోసిస్): కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి కొవ్వులను పెంచడం ద్వారా శరీరాన్ని 'కీటోసిస్' స్థితిలోకి తీసుకెళ్లడం.

    ఈ స్థితిలో ఆరోగ్యకరమైన కణాలు 'కీటోన్ బాడీస్'ను ఇంధనంగా వాడుకుని బతుకుతాయి. కానీ క్యాన్సర్ కణాలు ఈ మార్పును తట్టుకోలేవు. వాటికి గ్లూకోజ్, గ్లుటామైన్ అందకపోతే అవి లోలోపల స్టార్వేషన్ (ఆకలి) కు గురై మెల్లగా నశిస్తాయి. అప్పుడు శరీరం ఆ చనిపోయిన కణాలను సహజంగానే కరిగించేస్తుందని ఆయన వివరించారు.

    విషపూరితం కాని చికిత్స దిశగా..

    సాధారణంగా క్యాన్సర్‌కు ఇచ్చే కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ వంటి చికిత్సలు క్యాన్సర్ కణాలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కణాలను కూడా దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల రోగి శరీరం తీవ్రమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్‌కు గురవుతుంది. “ఎలాంటి విషపూరిత ప్రభావం లేకుండా క్యాన్సర్ సమస్యను పరిష్కరించాలంటే.. ఆ కణాలకు అందే గ్లూకోజ్, గ్లుటామైన్ సరఫరాను అడ్డుకోవడమే సరైన మార్గం” అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

    క్యాన్సర్ అనేది నివారించదగిన వ్యాధి అని, అయితే మనం అనుసరిస్తున్న ప్రస్తుత జీవనశైలియే దానికి ప్రధాన కారణంగా మారుతోందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రాథమికంగా బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడం ద్వారా ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండవచ్చని డాక్టర్ సీఫ్రైడ్ సూచించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. క్యాన్సర్ కణాలకు గ్లూకోజ్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం?

    క్యాన్సర్ కణాలు చాలా వేగంగా విభజన చెందుతాయి. అందుకు వీటికి తక్షణ శక్తి కావాలి. గ్లూకోజ్ నుంచి ఈ శక్తి అత్యంత వేగంగా అందుతుంది.

    2. ఉపవాసం ఉంటే క్యాన్సర్ తగ్గుతుందా?

    డాక్టర్ సీఫ్రైడ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఉపవాసం వల్ల శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి, ఇది క్యాన్సర్ కణాల ఎదుగుదలను మందగించేలా చేస్తుంది. అయితే, ఇది వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేయాలి.

    3. కీటోసిస్ అంటే ఏమిటి?

    శరీరానికి పిండి పదార్థాలు (Carbs) అందనప్పుడు, అది కొవ్వును కరిగించి 'కీటోన్లు' అనే ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ స్థితిని కీటోసిస్ అంటారు.

    4. ప్రోటీన్లలో ఉండే గ్లుటామైన్‌ను ఎలా తగ్గించాలి?

    ఆహారంలో మార్పుల ద్వారా దీనిని నియంత్రించవచ్చు. అయితే ఇది చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ, నిపుణుల సలహా తప్పనిసరి.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. డాక్టర్ థామస్ సీఫ్రైడ్ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలను ఇక్కడ అందించాం. ఇది ప్రొఫెషనల్ మెడికల్ అడ్వైస్‌కు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా డైట్ లేదా చికిత్సను అనుసరించే ముందు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.)

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/క్యాన్సర్ కణాలు వేగంగా పెరగకుండా ఆపాలా? ఈ 2 మార్గాలను అనుసరించమంటున్న నిపుణులు
    News/Lifestyle/క్యాన్సర్ కణాలు వేగంగా పెరగకుండా ఆపాలా? ఈ 2 మార్గాలను అనుసరించమంటున్న నిపుణులు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes