Quote of the day: ఆఫీసులో గుర్తింపు కావాలా? ప్రియాంక చోప్రా సక్సెస్ మంత్ర ఇదే
కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఎంత కష్టపడినా సరైన గుర్తింపు రావడం లేదని బాధపడుతున్నారా? గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా చెప్పిన ఈ చిన్న కెరీర్ టిప్ మీ వృత్తి జీవితాన్ని మార్చేయగలదు. పని చేసే పద్ధతి, గుర్తింపు పొందే వ్యూహంపై ఆమె పంచుకున్న ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం.
నేటి పోటీ ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లేదా బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లోని ఐటీ, కార్పొరేట్ రంగాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సమస్య 'గుర్తింపు'. పగలు రేయి కష్టపడినా, బాస్ దృష్టిలో పడలేకపోతున్నామన్న ఆవేదన చాలా మంది ఉద్యోగుల్లో కనిపిస్తుంటుంది. అయితే, గుర్తింపు అనేది మనం అడిగితే వచ్చేది కాదు, మన పని చూసి ప్రపంచమే ఇచ్చేది అని అంటోంది గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా. కేవలం వెండితెరపైనే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక బ్రాండ్గా ఎదిగిన ఆమె, కెరీర్ సక్సెస్కు సంబంధించి ఒక పవర్ఫుల్ సూత్రాన్ని పంచుకున్నారు.
పని చేసేవారు ప్రచారాలు చేసుకోరు
సాధారణంగా ఆఫీసుల్లో ఒక చిన్న పని పూర్తి చేయగానే, దాని గురించి పదిమందికి చాటింపు వేయడం ఒక అలవాటుగా మారుతోంది. అయితే నిజమైన నైపుణ్యం ఉన్నవారు ఇలాంటి ఆర్భాటాలకు దూరంగా ఉంటారని ప్రియాంక అభిప్రాయపడ్డారు.
"నిజంగా పని చేసేవారు దాని గురించి బయట గొప్పలు చెప్పుకోరు. మీరు నిశ్శబ్దంగా మీ తల దించుకుని పని చేసుకుంటూ పోతే, మీ నైపుణ్యమే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఆ పనిలో ఉండే ఎక్సలెన్స్ (Excellence) మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా నిలబెడుతుంది," అని ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ప్రియాంక పేర్కొన్నారు.
మనం చేసే పనిలో నాణ్యత ఉంటే, గదిలో అందరికంటే గట్టిగా అరిచి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని, ఆ నిశ్శబ్దమే మన విజయానికి ప్రతిధ్వనిగా మారుతుందని ఆమె వివరించారు.
నమ్మకమే అసలైన ఆయుధం
చాలా మంది ఉద్యోగులు తాము ఎంత కష్టపడుతున్నామో మేనేజర్లకు చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ, ఇది ఎప్పుడూ సరైన ఫలితాలను ఇవ్వదు. దీనికి బదులు 'డిపెండబిలిటీ' (Dependability) పెంచుకోవాలని ప్రియాంక సూచిస్తున్నారు. ఏ పని అప్పగించినా మీరు సిద్ధంగా ఉంటారు, మీపై ఆధారపడవచ్చు అనే నమ్మకాన్ని తోటి ఉద్యోగుల్లో, బాస్లో కలిగించడమే అసలైన విజయం. మీరు ఎవరి సమయాన్ని వృథా చేయకుండా, క్రమశిక్షణతో పని పూర్తి చేస్తే.. సలహాల కోసం అందరూ మీ దగ్గరికే వస్తారు. అలా వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని శక్తివంతులుగా మార్చే బాధ్యతను ఆ సమాజమే తీసుకుంటుంది.
ప్రకటనలు వద్దు.. ఫలితాలే మాట్లాడాలి
భారీ టాస్క్ పూర్తి చేసిన తర్వాత అందరికీ ఫోన్ చేసి చెప్పడం లేదా ఈమెయిల్స్ పెట్టి ఊదరగొట్టడం వల్ల మీరు పని కంటే ప్రచారంపైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడుతున్నారనే నెగటివ్ ఫీలింగ్ కలిగే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో విశ్వసనీయత దెబ్బతింటుంది. ఒక పనిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసినప్పుడు, దాని ఫలితం ఆటోమేటిక్గా మీ పేరును బయటకు తీసుకెళ్తుంది. మీరు లేని గదిలో కూడా మీ పేరు వినిపించాలంటే, అది మీ పనితనం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.
అయితే, ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. నిశ్శబ్దంగా పని చేయడం అంటే కనిపించకుండా పోవడం కాదు. మీ పనిని సరైన పద్ధతిలో డాక్యుమెంట్ చేయడం, ఫలితాలను స్పష్టంగా చూపించడం ముఖ్యం. సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ కంటే స్ట్రాటజిక్ వర్క్ ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని రేసులో ముందుంచుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడి నుంచి కూడా తప్పించుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆఫీసులో మేనేజర్ దృష్టిలో పడాలంటే ఏం చేయాలి?
ప్రియాంక చోప్రా సూచించిన విధంగా, అరుపులు పెడబొబ్బలు కాకుండా మీ పనిలో స్థిరత్వం (Consistency) ప్రదర్శించాలి. ఏ పని ఇచ్చినా మీరు సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారనే నమ్మకాన్ని కలిగించడమే ఉత్తమ మార్గం.
2. కష్టపడి పని చేస్తేనే గుర్తింపు వస్తుందా?
కష్టంతో పాటు స్మార్ట్ వర్క్ కూడా ముఖ్యం. మీ పని ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపించేలా చూసుకోవాలి. అనవసర ప్రచారానికి పోకుండా, మీ అవుట్పుట్ నాణ్యతను పెంచుకుంటే గుర్తింపు వెతుక్కుంటూ వస్తుంది.
3. ప్రియాంక చోప్రా చెప్పిన 'ఇండిస్పెన్సిబుల్' (Indispensable) అంటే ఏమిటి?
మీరు చేసే పనిలో అంతటి నైపుణ్యం సంపాదించి, మీ స్థానాన్ని ఇంకెవరూ భర్తీ చేయలేనంతగా ఎదగడమే 'ఇండిస్పెన్సిబుల్'. ఆఫీసులో అందరూ మీ సలహా కోరేలా మీ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి.
4. నిశ్శబ్దంగా పని చేయడం వల్ల నష్టాలు ఉంటాయా?
ఉండవు, కానీ మీరు చేసిన పనిని డాక్యుమెంట్ చేయడం మరవకూడదు. ఎవరికీ తెలియకుండా పని చేయడం వేరు, పని చేసిన తర్వాత ఆ ఫలితం అందరికీ అర్థమయ్యేలా రిపోర్ట్ చేయడం వేరు.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More