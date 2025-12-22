Edit Profile
    నిక్ జోనస్‌కు ఈ 'దేశీ కషాయం' అంటే ప్రాణం.. ప్రియాంక చోప్రా

    గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా తన భర్త నిక్ జోనస్ భారతీయ జీవనశైలికి ఎలా అలవాటు పడ్డారో వివరించారు. నిక్ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మన దేశీ కషాయాన్నే అమితంగా ఇష్టపడతారని ఆమె వెల్లడించారు.

    Published on: Dec 22, 2025 1:33 PM IST
    By HT Telugu Desk
    గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇటీవల 'ద గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో-4'లో సందడి చేసిన ఆమె, తన భర్త నిక్ జోనస్‌తో తన వైవాహిక బంధం గురించి పలు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నిక్ జోనస్ పూర్తిగా 'దేశీ' అలవాట్లకు ఎలా దగ్గరయ్యారో చెబుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

    నిక్ జోనస్‌తో ప్రియాంక చోప్రా (Instagram)
    నిక్ జోనస్ 'మ్యాజిక్ డ్రింక్' అదే

    షోలో భాగంగా కపిల్ శర్మ మాట్లాడుతూ.. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వాము నీళ్లు తాగడం వంటి భారతీయ ఇంటి చిట్కాలను నిక్‌కు ఎప్పుడైనా పరిచయం చేశారా అని ప్రియాంకను అడిగారు. దీనికి ఆమె స్పందిస్తూ.. "ఇంట్లో ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే మనం చేసుకునే 'కషాయం' అంటే నిక్‌కు చాలా నమ్మకం. ఇప్పుడు నిక్ ఎక్కడున్నా, అతనికి ఒంట్లో నలతగా అనిపిస్తే చాలు.. వెంటనే వేడి నీళ్లు, కషాయం అడుగుతారు. ఆ అలవాటును ఆయన పూర్తిగా స్వీకరించారు" అని వివరించారు.

    ప్రియాంక సమాధానం విన్న కపిల్ శర్మ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ప్రియాంక కేవలం తన పిల్లలకే కాదు, తన భర్తను కూడా ఇప్పటికే సగం భారతీయుడిగా మార్చేశారని చమత్కరించారు.

    ఇంట్లోనే 'వింటర్ స్పెషల్' కషాయం తయారీ విధానం

    చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు డైటీషియన్, న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ నమితా నాడార్ ఒక ప్రత్యేకమైన కషాయం రెసిపీని సూచించారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    కావలసిన పదార్థాలు:

    1. నీళ్లు: 2 కప్పులు
    2. అల్లం: ఒక అంగుళం ముక్క (దంచినది)
    3. తులసి ఆకులు: 4 నుండి 5
    4. మిరియాలు: 4 నుండి 5 (కచ్చాపచ్చాగా దంచినవి)
    5. యాలకులు: 2 నుండి 3 (దంచినవి)
    6. దాల్చిన చెక్క: ఒక చిన్న ముక్క
    7. బెల్లం: ఒక టీస్పూన్ (రుచి కోసం)
    8. నిమ్మకాయ: ఒక ముక్క (గార్నిష్ కోసం)

    కషాయం తయారీ విధానం:

    • ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీటిని మరిగించాలి.
    • అందులో అల్లం, తులసి, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, మిరియాల పొడి వేయాలి.
    • ఈ మిశ్రమం వేడెక్కి, కషాయం మంచి సువాసన వచ్చే వరకు సుమారు 7 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు చిన్న మంటపై మరిగించాలి.
    • చివరగా బెల్లం వేసి అది కరిగే వరకు కలపాలి.
    • నీటిని వడకట్టి ఒక కప్పులోకి తీసుకోవాలి.
    • పైన నిమ్మరసం లేదా అల్లం ముక్కతో గార్నిష్ చేసి, వేడివేడిగా తాగాలి.

    కషాయం ఎప్పుడు తాగాలి?:

    ఈ కషాయాన్ని చలికాలంలో ఉదయం లేదా రాత్రి పడుకునే ముందు వేడిగా తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

    ప్రయోజనాలు: ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. జలుబు, దగ్గు లక్షణాల నుండి ఉపశమనం కలిగించడమే కాకుండా, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతుంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు లేదా కొత్త ఆహారపు అలవాట్లు మొదలుపెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుని సంప్రదించాలి.)

