ఇవేం చలి గాలులు బాబోయ్.. ఈ రాత్రి నుంచి 4 రోజులు చలితో ఆగం ఆగం!
తెలంగాణలో శీతల గాలులు మరో నాలుగు రోజులు ఉండనున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్కు పరిమితమయ్యాయి. హైదరాబాద్లోనూ 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
తెలంగాణలో చలిగాలులు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గాయి, అనేక ప్రాంతాల్లో సీజన్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ శివార్లు గడ్డకట్టే స్థాయికి దగ్గరగా పడిపోయాయి. ఉత్తర తెలంగాణ అత్యంత శీతల ప్రాంతంగా మారింది. డిసెంబర్ 18వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు శీతల గాలులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పడిపోతాయని తెలిపింది.
హైదరాబాద్ శివార్లలో మొయినాబాద్లో 6.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇబ్రహీంపట్నంలో 7.5 డిగ్రీలు. ఇది చలిగాలుల తీవ్రత, హైదరాబాద్పై ప్రభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాలలో కూడా డిసెంబర్ మధ్యలో అసాధారణంగా చలి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
జీహెచ్ఎంసీ పరిమితుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 8 డిగ్రీలు, 13 డిగ్రీల మధ్య ఉన్నాయి. సెర్లింగంపల్లిలో 8.1 డిగ్రీలు, మౌలా అలీలో 9.4 డిగ్రీలు, రాజేంద్రనగర్లో 9.5 డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. గచ్చిబౌలి, వెస్ట్ మారేడ్పల్లి వంటి కీలకమైన ఐటీ, నివాస కేంద్రాలలో 11 డిగ్రీలు, చార్మినార్, ఎల్బీ స్టేడియంలో 12.9డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. మల్కాజ్గిరిలో 13.1 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రత ఉంది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆసిఫాబాద్ అత్యంత శీతల ప్రదేశంగా ఉంది. ఇక్కడ 5.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. తరువాత సంగారెడ్డి (6.4 డిగ్రీలు), రంగారెడ్డి (6.5 డిగ్రీలు) ఉన్నాయి. అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ఇతర జిల్లాలు ఆదిలాబాద్ (7.7 డిగ్రీలు), వికారాబాద్, సిద్దిపేట (8.1 డిగ్రీలు), మెదక్ (8.5డిగ్రీలు), కామారెడ్డి (8.6డిగ్రీలు), నిజామాబాద్ (9.1 డిగ్రీల).
సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ మండలంలో గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా చలి తీవ్రత ఉంది. 15 రోజుల నుంచి సింగిల్ డిజిట్కే ఉష్ణోగ్రతలు పరిమితమయ్యాయి. కోహీర్ ప్రజలు చలితో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం కోహీర్లో 7.3 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
ఈ రాత్రి నుండి చలిగాలులు మరింత తీవ్రమవుతాయని, ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ అంతటా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 5-7 డిగ్రీలకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే 24-48 గంటల్లో హైదరాబాద్లో 7 నుంచి 9 డిగ్రీల మధ్య కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.