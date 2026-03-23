పురుషుల్లో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్: మూత్ర విసర్జనలో ఈ 5 మార్పులు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి
50 ఏళ్లు దాటిన పురుషుల్లో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ముప్పు ఎక్కువ. అయితే సకాలంలో గుర్తిస్తే 95% పైగా బాధితులు కోలుకునే అవకాశం ఉంది. మూత్ర విసర్జనలో కనిపించే 5 కీలక లక్షణాల గురించి ఎయిమ్స్ (AIIMS) నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇక్కడ చదవండి.
పురుషుల్లో అత్యంత సాధారణంగా కనిపించే క్యాన్సర్లలో ‘ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్’ ఒకటి. ఇది మూత్రాశయం కింద ఉండే ప్రోస్టేట్ గ్రంథిలో కణాల అసాధారణ పెరుగుదల వల్ల వస్తుంది. సాధారణంగా క్యాన్సర్ అంటేనే భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతాయి, కానీ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ విషయంలో ఒక సానుకూల అంశం ఉంది. దీనిని తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
న్యూ ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ (AIIMS) నుంచి శిక్షణ పొందిన ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాహుల్ చావ్లా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కల్పించారు. "ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ను సరైన సమయంలో గుర్తిస్తే కోలుకునే రేటు (Survival Rate) 95 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. రక్త పరీక్షల ద్వారా దీనిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు దాటిన వారు తమ మూత్ర విసర్జన అలవాట్లలో వచ్చే మార్పులను గమనించడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని ముందుగానే పసిగట్టవచ్చు. డాక్టర్ చావ్లా సూచించిన ఆ 5 కీలక లక్షణాలు ఇవే:
గమనించాల్సిన 5 ప్రాథమిక లక్షణాలు:
- మూత్ర ప్రవాహం తగ్గడం: మూత్రం వచ్చే వేగం తగ్గడం లేదా సన్నని ధారలా రావడం.
- అవరోధాలు కలగడం: మూత్ర విసర్జన చేసే సమయంలో ఇబ్బందిగా అనిపించడం లేదా ముక్కుతూ (Strain) మూత్రం పోయాల్సి రావడం.
- మూత్రంలో రక్తం: దీనిని వైద్య భాషలో 'హేమటూరియా' అంటారు. మూత్రంలో రక్తం కనిపించినా లేదా రంగు మారినా వెంటనే అలర్ట్ అవ్వాలి.
- అర్జన్సీ (నియంత్రణ కోల్పోవడం): మూత్రాన్ని ఆపుకోలేకపోవడం లేదా ఒక్కసారిగా విసర్జించాలనే తీవ్రమైన కోరిక కలగడం.
- రాత్రిపూట తరచుగా వెళ్లడం: పగటి కంటే రాత్రి సమయాల్లో పదే పదే మూత్ర విసర్జన కోసం నిద్ర లేవాల్సి రావడం.
పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే యూరాలజిస్ట్ను సంప్రదించాలని డాక్టర్ చావ్లా సూచించారు. క్లినికల్ పరీక్షలు, PSA (Prostate-Specific Antigen) టెస్ట్, అవసరమైతే MRI లేదా అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ను నిర్ధారించవచ్చు.
ఎవరికి ముప్పు ఎక్కువ? (రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్)
క్లీవ్ల్యాండ్ క్లినిక్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ కింది కారణాలు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతాయి.
- వయస్సు: వయస్సు పెరిగే కొద్దీ రిస్క్ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు దాటిన వారిలో ముప్పు ఎక్కువ. గణాంకాల ప్రకారం 60 శాతం కేసులు 65 ఏళ్లు పైబడిన వారిలోనే కనిపిస్తున్నాయి.
- కుటుంబ చరిత్ర: కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఈ క్యాన్సర్ ఉంటే, ఇతరులకు వచ్చే అవకాశం 2 నుండి 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- జన్యుపరమైన కారణాలు: లించ్ సిండ్రోమ్ (Lynch syndrome) లేదా కుటుంబంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హిస్టరీ ఉన్న వారికి కూడా రిస్క్ ఉండవచ్చు.
- జీవనశైలి: ధూమపానం, అధిక బరువు (BMI 30 కంటే ఎక్కువ ఉండటం), మరియు సుఖ వ్యాధులు (STIs) కూడా ఇతర కారణాలుగా మారవచ్చు.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం.)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ను కేవలం రక్త పరీక్షతో గుర్తించవచ్చా?
అవును, PSA (Prostate-Specific Antigen) అనే రక్త పరీక్ష ద్వారా ప్రాథమికంగా క్యాన్సర్ సంకేతాలను గుర్తించవచ్చు. అయితే ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ కోసం వైద్యులు బయాప్సీ లేదా స్కానింగ్ సూచించవచ్చు.
రాత్రిపూట ఎక్కువసార్లు మూత్రానికి వెళ్లడం అంటే క్యాన్సర్ ఉన్నట్టేనా?
కాదు, వయస్సు పెరగడం లేదా మధుమేహం (Diabetes) వల్ల కూడా ఇలా జరగవచ్చు. కానీ, ఇది ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలలో ఒకటి కాబట్టి వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.
ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ పూర్తిగా నయమవుతుందా?
తొలి దశలో గుర్తిస్తే దీని నుంచి కోలుకునే అవకాశం 95% కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే స్క్రీనింగ్ చాలా ముఖ్యం.