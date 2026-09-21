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రోజంతా స్క్రీన్‌పైనే చూపులా? వెన్ను, కంటి ఆరోగ్యం కోసం డాక్టర్ రాకేష్ సూచనలు

గంటల తరబడి కంప్యూటర్లు, ఫోన్ల ముందే గడుపుతుంటే వెన్నునొప్పి, మెడ పట్టుకుపోవడం, కంటి సమస్యలు పెరుగుతాయి. డిజిటల్ యుగంలో శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పాటించాల్సిన కీలక సూచనలను హైదరాబాద్ గ్లెనీగల్స్ ఆసుపత్రి నిపుణులు డాక్టర్ రాకేష్ కొమురవెల్లి వివరిస్తున్నారు.

Published on: Sep 21, 2026, 11:44:08 IST
By HT Telugu Desk
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ఉదయం లేవగానే చేతిలోకి స్మార్ట్‌ఫోన్ రావడం, ఆఫీసుల్లో గంటల తరబడి సీట్లకు పరిమితమవ్వడం, లంచ్ బ్రేక్‌లో సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్, రాత్రికి టీవీలు లేదా ట్యాబ్‌ల వీక్షణ.. నేటి డిజిటల్ యుగంలో ప్రతీ ఒక్కరి దినచర్య ఇలాగే తయారైంది. సాంకేతికత వల్ల పని సులువైనప్పటికీ, గంటల తరబడి కూర్చునే జీవనశైలి మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

రోజంతా స్క్రీన్‌పైనే చూపులా? వెన్ను, కంటి ఆరోగ్యం కోసం డాక్టర్ రాకేష్ సూచనలు
రోజంతా స్క్రీన్‌పైనే చూపులా? వెన్ను, కంటి ఆరోగ్యం కోసం డాక్టర్ రాకేష్ సూచనలు

దీర్ఘకాలం ఒకేచోట కూర్చోవడం వల్ల వెన్నునొప్పి, మెడ పట్టుకుపోవడం, కంటి అలసట వంటి సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలు కేవలం వయోధికుల్లోనే కాకుండా ఐటీ ఉద్యోగులు, యువకులు, విద్యార్థులు, పిల్లల్లో కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని హైదరాబాద్ లక్డీకాపూల్‌లోని గ్లెనీగల్స్ ఆసుపత్రి రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్‌మెంట్, ఆర్థ్రోస్కోపీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రాకేష్ కొమురవెల్లి తెలిపారు. డివైజ్‌లను పూర్తిగా దూరం పెట్టడం సాధ్యం కాకపోయినా, రోజువారీ అలవాట్లలో చిన్నచిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చో ఆయన వివరించారు.

వెన్నునొప్పి: నిరంతరం కూర్చోవడమే పెద్ద శత్రువు

మన వెన్నుపాము నిరంతరం కదలికలు ఉండటానికి అనువుగా నిర్మితమైంది. గంటల కొద్దీ ఒకే భంగిమలో కూర్చోవడం, ముఖ్యంగా సరైన పొజిషన్ పాటించకపోవడం వల్ల వెన్ను కండరాలపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. ల్యాప్‌టాప్‌లపై పనిచేసేటప్పుడు ముందుకు వంగడం వల్ల నడుము, తుంటి భాగాల కండరాలు బిగుసుకుపోతాయి.

అయితే కేవలం కూర్చోవడం వల్లే వెన్నునొప్పి వస్తుందని భావించలేము. కండరాల బలం, నిద్రలేమి, మానసిక ఒత్తిడి, శరీర బరువు వంటి అనేక అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. దీన్ని నివారించడానికి సుదీర్ఘ సమయం కూర్చోకుండా మధ్యమధ్యలో లేచి నిలబడటం, కొద్దిసేపు నడవటం, కోర్ కండరాలను బలపరిచే వ్యాయామాలు చేయడం మేలని డాక్టర్ రాకేష్ సూచించారు.

మెడ నొప్పి: డిజిటల్ డివైజ్‌ల వైపు వంగి చూడటంతో ముప్పు

స్మార్ట్‌ఫోన్లు, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ల వైపు చూస్తున్నప్పుడు తలను ఎక్కువసేపు ముందుకు వంచి ఉంచడం వల్ల మెడ కండరాలపై భారం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీనినే వ్యవహారంలో "టెక్స్ట్ నెక్" (Text Neck) అని పిలుస్తున్నారు. ఇది మెడ బిగుసుకుపోవడం, భుజాల నొప్పులు, తీవ్రమైన తలనొప్పికి దారితీస్తుంది.

స్క్రీన్ ఎత్తును కంటి చూపునకు సమాంతరంగా ఉంచుకోవడం, వీపునకు తగిన సపోర్ట్ ఉండేలా కూర్చోవడం ద్వారా ఈ సమస్యను అరికట్టవచ్చు. ఒకవేళ మెడ నొప్పి తగ్గకుండా చేతులకు పాకుతున్నా, లేదా చేతుల్లో తిమ్మిరి, బలహీనత ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

'డిజిటల్ ఐ స్ట్రెయిన్': కళ్లపై పడుతున్న భారం

డిజిటల్ స్క్రీన్లను చూస్తూ పనిచేసేటప్పుడు కనురెప్పలు ఆర్పే వేగం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల కళ్లు పొడిబారడం, చూపు మసకబారడం, తలనొప్పి వంటి 'డిజిటల్ ఐ స్ట్రెయిన్' లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. గదిలో వెలుతురు తక్కువగా ఉండటం, స్క్రీన్ గ్లేర్ (ప్రతిబింబాలు) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.

కంటి అలసటను తగ్గించుకోవడానికి 20-20-20 సూత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి. అంటే ప్రతీ 20 నిమిషాల స్క్రీన్ సమయం తర్వాత, కనీసం 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న వస్తువును 20 సెకన్ల పాటు చూడాలి. ఇది కంటి కండరాలకు విశ్రాంతినిస్తుంది. పడుకునే ముందు ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించడం వల్ల మంచి నిద్ర పడుతుంది.

వ్యాయామం ఒక్కటే సరిపోదు: రోజంతా కదలికలు ముఖ్యం

ఉదయం అర్ధగంట వ్యాయామం చేసినప్పటికీ, మిగిలిన రోజంతా ఒకేచోట కూర్చుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు జరగదు. శారీరక శ్రమ తగ్గడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం, బరువు పెరగడం, జీవక్రియలు నెమ్మదించడం వంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి.

"టెక్నాలజీని పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ మన దినచర్యలో శారీరక కదలికలకు పెద్దపీట వేయడం అత్యంత ఆవశ్యకం" అని డాక్టర్ రాకేష్ కొమురవెల్లి పేర్కొన్నారు. భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు నడవటం, లిఫ్ట్‌కు బదులుగా మెట్లు వాడటం, ఈత, సైక్లింగ్ వంటి వ్యాయామాలను అలవాటు చేసుకోవడం మంచిదని ఆయన చెప్పారు.

రోజువారీ జీవితంలో పాటించాల్సిన చిన్న మార్పులు:

  1. ప్రతీ 30 నుంచి 60 నిమిషాలకు ఒకసారి సీటు నుంచి లేచి 2 నిమిషాలు నడవాలి.
  2. కంప్యూటర్ టేబుల్, కుర్చీని శరీరానికి సౌకర్యవంతమైన భంగిమలో అమర్చుకోవాలి.
  3. తలను ఎక్కువ సమయం ముందుకు వంచి ఫోన్ చూడకూడదు.
  4. పిల్లలను నిరంతరం స్క్రీన్లకు పరిమితం చేయకుండా మైదానాల్లో ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి.
  5. తగినంత నిద్ర, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

సాధారణ అలసట వల్ల వచ్చే నొప్పులు విశ్రాంతి తీసుకుంటే తగ్గుతాయి. కానీ తీవ్రమైన వెన్ను లేదా మెడ నొప్పి తగ్గకుండా ఉండటం, కాళ్లు లేదా చేతుల్లో తిమ్మిరి, బలహీనత రావడం వంటి సంకేతాలు ఉంటే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి.

  • HT Telugu Desk
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    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/రోజంతా స్క్రీన్‌పైనే చూపులా? వెన్ను, కంటి ఆరోగ్యం కోసం డాక్టర్ రాకేష్ సూచనలు
Home/Lifestyle/రోజంతా స్క్రీన్‌పైనే చూపులా? వెన్ను, కంటి ఆరోగ్యం కోసం డాక్టర్ రాకేష్ సూచనలు
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