Quote of the day : ‘దానికంటే నాకు మరేదీ ముఖ్యం కాదు’- మైకేల్ జాక్సన్ చెప్పే ఆ ఒక్క మాట..
పాప్ ప్రపంచాన్ని ఏలిన సంగీత రారాజు మైకేల్ జాక్సన్ జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. నృత్యంతో, స్వరంతో కోట్లాది మంది హృదయాలను గెలుచుకున్న జాక్సన్ స్వీయ చరిత్ర 'మూన్వాక్'లోని విశేషాలు, ఆయన చెప్పిన జీవిత సత్యాలపై ప్రత్యేక కథనం..
ప్రపంచ సంగీత సామ్రాజ్యంలో 'కింగ్ ఆఫ్ పాప్'గా చెరగని ముద్ర వేసుకున్న మైకేల్ జాక్సన్ది పరిచయం అక్కర్లేని పేరు! గాయకుడిగా, పాటల రచయితగా, అద్భుత నర్తకుడిగా, సామాజిక వేత్తగా ఆయన సాధించిన విజయాలు అపారం. 20వ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాంస్కృతిక ప్రముఖుల్లో ఒకరిగా నిలిచిన జాక్సన్, కేవలం అమెరికాకే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతీ ఇంట్లో పరిచిత నామంగా మారారు. పాప్ సంగీతం అంటే ఏంటో, వేదికపై నృత్యం ఎలా చేయాలో కొత్తగా నిర్వచించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు.
భారతీయ నృత్య రీతులపై చెరగని ముద్ర..
మూన్వాక్, రోబోట్ డ్యాన్స్, యాంటీ గ్రావిటీ లీన్ వంటి వినూత్న స్టెప్పులతో తరతరాల అభిమానులను మైకేల్ జాక్సన్ అలరించారు. భారతీయ సినీ వినోద రంగాంపైనా ఆయన ప్రభావం అపారంగా ఉంది. మన తెలుగు తెరకు 'మూన్వాక్'ను పరిచయం చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుంచి, ఇండియన్ మైకేల్ జాక్సన్గా పేరుగాంచిన ప్రభుదేవా వరకు ప్రతీ ఒక్కరి డ్యాన్స్ శైలిపై ఆయన ముద్ర స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. జీవితంలో ఎన్నో వివాదాలు చుట్టుముట్టినప్పటికీ, ఒక వినోదాత్మక కళాకారుడిగా ఆయన సాధించిన శిఖరాలు, వినోద రంగానికి ఆయన అందించిన సేవలు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోతాయి.
ప్రజల ముఖాల్లో చిరునవ్వే నా లక్ష్యం..
1958 ఆగస్టు 29న జన్మించిన మైకేల్ జాక్సన్, 2009 జూన్ 25న కన్నుమూశారు. ఆయన జయంతి వేళ అభిమానులు ఆయన చెప్పిన అద్భుతమైన మాటలను స్మరించుకుంటున్నారు. 1988లో ప్రచురించిన తన స్వీయ చరిత్ర 'మూన్వాక్' గ్రంథంలో తన జీవిత ధ్యేయాన్ని మైకేల్ ఎంతో అందంగా వివరించారు.
"ప్రజలను సంతోషపెట్టడం, వారి బాధలు, ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడం, వారి కష్టాల భారాన్ని తగ్గించడం కంటే నాకు మరేదీ ముఖ్యం కాదు," అని మైకేల్ జాక్సన్ తన పుస్తకంలో రాసుకొచ్చారు.
తన కళ కేవలం డబ్బు సంపాదించే వ్యాపారం కాదని, ప్రజలకు ఆనందాన్ని పంచడమే తన అసలు లక్ష్యమని ఆయన నిరూపించారు. "నేను ఇచ్చే ప్రదర్శన చూసి వెళ్లేటప్పుడు ప్రతీ ఒక్కరూ 'చాలా బాగుంది, మళ్లీ చూడాలి, అద్భుతమైన సమయాన్ని గడిపాం' అని అనుకోవాలి. నా దృష్టిలో కళ అంటే అదే. కొందరు ప్రముఖులు తమ పిల్లలను ఈ రంగానికి దూరం చేయాలని చూస్తుంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది," అని మైకేల్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఆ మాటల అంతరార్థం ఏంటి?
పాటలు, సంగీతం, నృత్యం అనేవి సమస్త మానవాళిని కలిపే విశ్వవ్యాప్త భాషలు. ఇవి ప్రతీ ఒక్కరికీ ఆనందాన్ని పంచుతాయి. జాక్సన్ అత్యున్నత స్థాయి ప్రతిభను కలిగిన కళాకారుడై, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన కీర్తి ప్రతిష్టలను సాధించినా, జీవితంలో ఏది నిజమైన సంతోషమో ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు. అనేక బాధ్యతలు, ఒత్తిళ్లతో కూడిన మానవ జీవితంలో, ఒక్క క్షణమైనా ప్రజల బాధలను మర్చిపోయేలా చేసి వారి పెదవులపై చిరునవ్వు పూయించడం ఎంతో సందేశాత్మకమైన విషయంగా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More