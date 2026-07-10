Quote of the Day: విజయానికి అసలైన రహస్యం ఏంటో తెలుసా? ఎమర్సన్ చెప్పిన జీవిత సత్యం
విజయం రాత్రికి రాత్రే రాదు. ప్రకృతి సహనాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని అడుగులు వేస్తేనే జీవితంలో నిజమైన ఎదుగుదల, సంతృప్తి సాధ్యమని అమెరికన్ తత్వవేత్త రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ వివరిస్తున్నారు.
"ప్రకృతి నడకను అలవర్చుకోండి: దాని రహస్యం సహనం" అనే అమెరికన్ ప్రముఖ వ్యాసకర్త, తత్వవేత్త రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ మాటలు నేటికీ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తాయి. జీవితంలో సాధించాల్సిన అద్భుతాలు ఏవీ క్షణాల్లో జరగవని, ప్రతి మార్పునకు ఒక సమయం పడుతుందని ఈ సూక్తి స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రకృతి లయను నమ్ముతూ సాగే ప్రయాణమే మనిషి అంతర్గత ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. స్థిరమైన సంకల్పంతో అడుగులు వేసినప్పుడే జీవితంలో నిజమైన తృప్తి, సఫలత లభిస్తాయి.
జీవితంలో అత్యంత గొప్ప విజయాలు రాత్రికి రాత్రే సొంతం కావు. అందుకే ప్రకృతి వేగాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. సహనమనేది బలహీనత కాదు, అది మనిషికి ఉండే అతిపెద్ద శక్తి అని ఈ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి నమ్మారు. ఫలితాలు వెంటనే కంటికి కనిపించకపోయినా, నిరంతరం శ్రమించాలనేదే ఆయన సిద్ధాంతం.
ఈ సూక్తి వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం
నిరంతర కృషి ఎప్పటికైనా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందనే సత్యాన్ని ప్రకృతి మనకు నిరూపిస్తుంది. ఒక చిన్న విత్తనం వృక్షంగా మారి ఫలాలను ఇవ్వడానికి ఎంతో సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులను తట్టుకుని నిలబడుతుంది. మనిషి జీవితం కూడా సరిగ్గా ఇలాంటిదే. ఫలితం వెంటనే రావాలనే ఆరాటంలో చాలామంది నిరాశకు లోనవుతుంటారు. కానీ, కనిపించని శ్రమ వెనుక బలమైన పునాది ఏర్పడుతుందని ఎమర్సన్ బోధించారు.
వర్తమాన కాలంలో దీని ప్రాధాన్యత
వేగాన్నే విజయంగా భావిస్తున్న ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎమర్సన్ మాటలు మనకు దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి. ఇక్కడ సహనమంటే కేవలం చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోవడం కాదు. పూర్తి నమ్మకంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఒక లక్ష్యం కోసం ఓపిగ్గా పని చేయడమే అసలైన సహనం. ప్రకృతి ఎప్పుడూ హడావుడి పడదు, కానీ సమయానికి తన పనులన్నీ పూర్తి చేస్తుంది. మన ఎదుగుదల కూడా క్రమంగానే సాగుతుంది.
షార్ట్కట్ల ద్వారా వచ్చే విజయాలు శాశ్వత ఆనందాన్ని ఇవ్వలేవు. స్థిరమైన సంకల్పంతో సాధించినప్పుడే ఆ విజయానికి అసలైన విలువ ఉంటుంది. గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనే తొందరలో ప్రయాణంలోని పాఠాలను మర్చిపోకూడదు. ఎమర్సన్ చెప్పినట్లు ప్రకృతి నడకను మనం అందిపుచ్చుకుంటే, మన బంధాలు బలపడతాయి, నైపుణ్యాలు మెరుగవుతాయి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు అర్థం లభిస్తుంది. సహనమనేది నిష్క్రియగా వేచి ఉండటం కాదు, ప్రతి నిజాయితీ గల ప్రయత్నం సరైన సమయంలో అద్భుతంగా వికసిస్తుందనే నిశ్శబ్ద నమ్మకం.
రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ ప్రస్థానం
వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను, హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలను బలంగా వినిపించిన ఎమర్సన్, అమెరికన్ రొమాంటిక్ మూవ్మెంట్లో కీలక వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఆయన రాసిన "సెల్ఫ్-రిలయన్స్", "ది ఓవర్-సోల్", "సర్కిల్స్", "ది పోయెట్", "ఎక్స్పీరియన్స్" వంటి వ్యాసాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఇవన్నీ ఎస్సేస్: ఫస్ట్ సిరీస్ (1841), ఎస్సేస్: సెకండ్ సిరీస్ (1844) సంకలనాల్లో భాగం. ప్రసిద్ధ తత్వవేత్త హెన్రీ డేవిడ్ థోరోకు ఆయన గురువుగా, ప్రాణస్నేహితుడిగా వ్యవహరించారు. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పట్టా పొందిన ఎమర్సన్, 1836లో 'నేచర్' అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. ఆ తర్వాత 1837లో హార్వర్డ్ కాలేజీలోని ఫి బేటా కప్పా సొసైటీలో "ది అమెరికన్ స్కాలర్" అనే ప్రసిద్ధ ప్రసంగాన్ని చేశారు.
ఎమర్సన్ చెప్పిన మరికొన్ని అద్భుత సూక్తులు
"ప్రపంచం నిన్ను ఇంకేదో చేయాలని నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, నీలా నువ్వు ఉండటమే అన్నింటికంటే పెద్ద విజయం" అని ఎమర్సన్ ఒక సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు.
"నువ్వు కోపంగా గడిపే ప్రతి నిమిషం, నీ జీవితంలోని అరవై సెకన్ల సంతోషాన్ని కోల్పోతున్నట్లే" అని ఆయన హెచ్చరించారు.
"పాత స్నేహితుల వల్ల కలిగే అతిపెద్ద లాభం ఏంటంటే, వారి ముందు మనం ఎంత అమాయకంగా ప్రవర్తించినా పర్వాలేదు" అని స్నేహం గొప్పతనాన్ని వివరించారు.
"నువ్వు ఏ పని చేయడానికి భయపడతావో, ఆ పనిని తప్పకుండా చెయ్" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
"నేను తిన్న ఆహారాన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోలేనో, అలాగే చదివిన పుస్తకాలను కూడా పూర్తిగా గుర్తుంచుకోలేను. కానీ, అవన్నీ కలిసి నన్ను ఈ స్థాయికి చేర్చాయి" అని పుస్తకాల ప్రాధాన్యతను చాటారు.
"జీవిత పరమార్ధం కేవలం సంతోషంగా ఉండటం మాత్రమే కాదు. ఇతరులకు ఉపయోగపడటం, గౌరవంగా బతకడం, కరుణ కలిగి ఉండటమే నిజమైన జీవితం" అని ఆయన బోధించారు.
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