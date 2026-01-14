Edit Profile
    రస్కిన్ బాండ్ మాట: ఆనందం అనేది ఒక అంతుచిక్కని రహస్యం.. ఎక్కడ దొరుకుతుంది మరి?

    ప్రముఖ రచయిత రస్కిన్ బాండ్ ఆనందం గురించి చెప్పిన అద్భుతమైన మాట ఇది. నేటి యాంత్రిక జీవితంలో అతికి, తక్కువకి మధ్య ఉండే ఆ 'సమతుల్యత'లోనే అసలైన సంతోషం దాగి ఉంటుందని ఆయన తన అనుభవాల ద్వారా వివరిస్తారు.

    Published on: Jan 14, 2026 8:39 AM IST
    By HT Telugu Desk
    కొండల మధ్య ప్రశాంతమైన జీవితం, ప్రకృతి ఒడిలోని అందాలను తన రచనలతో మన కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించే మన ప్రియతమ రచయిత రస్కిన్ బాండ్. ఆయన రాసే ప్రతి అక్షరం ఒక అనుభూతి, ఒక జీవన సత్యం. సాధారణ మనుషుల రోజువారీ జీవితాల్లోని చిన్న చిన్న సంతోషాలను పట్టుకోవడంలో ఆయనకు సాటి ఎవరూ లేరు.

    రస్కిన్ బాండ్ (Illustration: Gajanan Nirphale)
    2015లో ఆయన రాసిన ‘ఎ బుక్ ఆఫ్ సింపుల్ లివింగ్: బ్రీఫ్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ది హిల్స్’ అనే పుస్తకంలో ఆనందం గురించి ఒక మర్మమైన వాక్యాన్ని రాశారు.

    “ఆనందం అనేది ఒక అంతుచిక్కని రహస్యం. అది మరీ తక్కువకి, మరీ ఎక్కువకి మధ్య ఎక్కడో దొరుకుతుంది.”

    ఈ మాట వెనుక ఉన్న ఆంతర్యమేమిటి?

    ఆనందం అనేది కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్న సంపదలో ఉండదు, అలాగని ఏమీ లేని పేదరికంలోనూ ఉండదు. అది 'సమతుల్యత' (Moderation) లో మాత్రమే లభిస్తుంది.

    అతిగా ఉండటం వల్ల మనం ఆ వస్తువు లేదా అనుభూతి పట్ల ఆకర్షణను కోల్పోతాం. అదే సమయంలో మరీ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఒక రకమైన వెలితి మిగిలిపోతుంది. అందుకే, మనకు ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందుతూ, జీవితంలోని చిన్న చిన్న అద్భుతాలను ఆస్వాదించడమే అసలైన సంతోషమని బాండ్ తన గంభీరమైన శైలిలో మనకు గుర్తుచేశారు. కృతజ్ఞతతో ఉండటం, ప్రస్తుత క్షణంలో జీవించడం ద్వారానే మనం ఈ స్థితిని పొందగలమని ఆయన వివరిస్తారు.

    నేటి కాలానికి ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?

    నేటి ప్రపంచం అంతా పోటీ మయం. పరుగులు తీయడం, వస్తువులను పోగేసుకోవడం, విలాసవంతమైన జీవితం కోసం ప్రాకులాడటం.. ఇదే జీవితం అనుకుంటున్న తరుణంలో బాండ్ మాటలు మనల్ని ఒక్కసారి ఆగి ఆలోచింపజేస్తాయి. పని ఒత్తిడిలోనూ, విలాసాల వేటలోనూ మనం నిజమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చే చిన్న చిన్న క్షణాలను (ఉదాహరణకు ప్రకృతిని చూడటం, ఆత్మీయులతో గడపడం) కోల్పోతున్నాం. అందుకే, ఉన్నదానిని ప్రేమిస్తూ, అతికి పోకుండా ఉండటమే నేటి అవసరం.

    రస్కిన్ బాండ్ గురించి..

    బ్రిటిష్ మూలాలున్న భారతీయ రచయిత రస్కిన్ బాండ్. ఆయన కథలు, నవలలు ఎక్కువగా కొండల ప్రాంతంలో మనుషుల జీవనశైలిని, ప్రకృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి. 1956లో ఆయన రాసిన తొలి నవల ‘ది రూమ్ ఆన్ ది రూఫ్’ (The Room on the Roof) కు జాన్ లెవెల్లిన్ రైస్ ప్రైజ్ లభించింది. తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఆయన 500కు పైగా కథలు, వ్యాసాలు రాశారు. అందులో ముఖ్యంగా పిల్లల కోసం రాసిన పుస్తకాలు 69 ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తరతరాల పాఠకులను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి.

    రస్కిన్ బాండ్ (Pinterest)
