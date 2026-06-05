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    శిల్పా శెట్టి లగ్జరీ రెస్టారెంట్ 'ఇంక'.. అక్కడ వెజ్ మీల్ ధర ఎంతంటే?

    బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి ముంబైలో ప్రారంభించిన 'ఇంక బై బాస్టియన్' (Inka by Bastian) రెస్టారెంట్ విశేషాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అక్కడ లభించే విభిన్న శాఖాహార వంటకాల రుచులు, వాటి ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Jun 05, 2026 9:33 AM IST
    By HT Telugu Desk
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    ముంబైలోని లోయర్ పరేల్‌లో ఉన్న శిల్పా శెట్టి రెస్టారెంట్ 'ఇంక బై బాస్టియన్' (Inka by Bastian) ప్రస్తుతం ఫుడ్ లవర్స్‌ను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. పెరువియన్-ఆసియన్ (Peruvian-Asian) ఫ్యూజన్ వంటకాలకు పేరుగాంచిన ఈ హోటల్‌ను ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ అనీషా దీక్షిత్ ఇటీవల సందర్శించారు. అక్కడ ఆమె రుచి చూసిన బెస్ట్ వెజిటేరియన్ వంటకాలు, వాటి ధరలు, రేటింగ్‌లకు సంబంధించిన వివరాలను తన వీడియో ద్వారా పంచుకున్నారు.

    శిల్పా శెట్టి లగ్జరీ రెస్టారెంట్ 'ఇంక'.. అక్కడ వెజ్ మీల్ ధర ఎంతంటే?
    శిల్పా శెట్టి లగ్జరీ రెస్టారెంట్ 'ఇంక'.. అక్కడ వెజ్ మీల్ ధర ఎంతంటే?

    బొహీమియన్ బీచ్ క్లబ్ తరహాలో డిజైన్

    ఈ రెస్టారెంట్ లోపలి భాగం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, వినూత్నంగా ఉంటుంది. మీనల్ చోప్రా డిజైన్ చేసిన ఈ 6,000 చదరపు అడుగుల స్థలం, ముంబై నడిబొడ్డున ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఒక లగ్జరీ బీచ్ క్లబ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. 200 మంది కూర్చునే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ రెస్టారెంట్‌లో ఓపెన్-ఎయిర్ మెజ్జనైన్ లెవల్, వినూత్నమైన శిల్పాలు, అందమైన ల్యాంప్‌లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. లేత రంగుల సోఫాలు, చక్కని కుర్చీలతో ఇక్కడి వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

    వంటకాల ధరలు.. రేటింగ్‌లు

    అనీషా దీక్షిత్ ఈ రెస్టారెంట్‌లో నాలుగు రకాల శాఖాహార వంటకాలు, ఒక డెజర్ట్, ఒక మాక్‌టైల్‌ను ఆర్డర్ చేశారు. ఇక్కడ వడ్డించే విధానం కూడా ఒక థియేట్రికల్ పర్ఫార్మెన్స్‌లా విభిన్నంగా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    స్వీకా పంచ్ (Suika Punch): పుచ్చకాయ, జలపెనోస్ మిశ్రమంతో చేసిన ఈ మాక్‌టైల్ ధర రూ. 700. దీని రుచి అద్భుతంగా ఉందంటూ అనీషా 9/10 రేటింగ్ ఇచ్చారు.

    చోక్లిటో (Choclito): పైన నురుగు, లోపల క్రిస్పీ కార్న్‌తో ఉండే ఈ వంటకం ధర రూ. 950. "ఈ రెస్టారెంట్‌లో శిల్పా శెట్టికి అత్యంత ఇష్టమైన వంటకం చోక్లిటో" అని అక్కడి సర్వర్ వెల్లడించారు. దీనికి కూడా అనీషా 9/10 రేటింగ్ ఇచ్చారు.

    క్రిస్పీ పికాంటే మాకి రోల్ (Crispy Picante Maki Roll): అవకాడో, మామిడి, కీరదోస ఫిల్లింగ్‌తో చేసిన ఈ మెయిన్ కోర్స్ డిష్ ధర రూ. 600. దీనికి ఆమె 8.5/10 రేటింగ్ ఇచ్చారు.

    కాలిఫ్లవర్ అ లా బ్రాసా (Cauliflower a la brasa): దీని ధర రూ. 800. అయితే, కాలిఫ్లవర్ ఎక్కువగా ఉడకడం వల్ల ఈ డిష్ అంతగా నచ్చలేదని చెబుతూ 6.5/10 రేటింగ్ మాత్రమే ఇచ్చారు.

    సింకో లెచెస్ (Cinco Leches): నైట్రోజన్ ఐస్‌తో వడ్డించే ఈ కేక్ ధర రూ. 950. అనాస పండు (Pineapple) ఫ్లేవర్‌తో ఎంతో సాఫ్ట్‌గా ఉన్న ఈ డెజర్ట్‌కు ఆమె అత్యధికంగా 9.5/10 రేటింగ్ ఇచ్చారు.

    మొత్తం బిల్లు ఎంత అయిందంటే?

    అనీషా దీక్షిత్ మొత్తం ఐదు ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేయగా, టాక్స్‌లతో కలిపి ఫైనల్ బిల్లు రూ. 4,672 అయింది. సెలబ్రిటీ రెస్టారెంట్ కావడంతో ధరలు కాస్త ఖరీదైనవే అయినప్పటికీ, ఇక్కడి వాతావరణం, వంటకాల ప్రెజెంటేషన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముంబైలో ఒక విభిన్నమైన లగ్జరీ డైనింగ్ అనుభూతిని పొందాలనుకునే వారికి 'ఇంక' ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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