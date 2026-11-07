సైలెంట్ కిల్లర్: లక్షణాలు లేకుండానే రక్తంలో షుగర్ పెరుగుతోందా?
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినా ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు బయటకు కనిపించకపోవచ్చు. నిశ్శబ్దంగా హాని చేసే ఈ 'సైలెంట్ డయాబెటిస్' ముప్పు ఎవరికి ఎక్కువ? ముందస్తు నిర్ధారణకు ఎలాంటి పరీక్షలు చేసుకోవాలి? వైద్య నిపుణుల సలహాలు ఇవే.
బాగా దాహం వేయడం, తరచూ మూత్రవిసర్జనకు వెళ్లడం, హఠాత్తుగా బరువు తగ్గడం, తీవ్ర అలసట.. ఇవి సాధారణంగా మధుమేహం (డయాబెటిస్) ఉంటే కనిపించే సంకేతాలు. కానీ ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోయినా శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు నెలలు లేదా ఏళ్ల తరబడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశముందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలామంది తమకు టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉందనే విషయాన్ని సకాలంలో గుర్తించలేకపోతున్నారు.
భారత్లో పెరుగుతున్న మధుమేహం భారం
ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ అధ్యయనం ప్రకారం.. 2019 నాటికి భారత్లో దాదాపు 7.7 కోట్ల మంది మధుమేహంతో బాధపడుతున్నారు. 2045 నాటికి ఈ సంఖ్య 13.4 కోట్లకు పైగా చేరుతుందని అంచనా.
ఐఎస్ఐసీ (ISIC) మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ (ఇంటర్నల్ మెడిసిన్) డాక్టర్ వినీతా సింగ్ టాండన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. చాలామంది సాధారణ హెల్త్ చెకప్ చేసుకునే వరకు తమకు షుగర్ ఉన్న విషయమే గ్రహించలేకపోతున్నారు. అప్పటికే ఈ వ్యాధి శరీరంలో సుదీర్ఘకాలంగా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కొనసాగుతూ ఉంటుంది.
లక్షణాలను ఎలా పొరబడతారంటే..
టైప్-2 మధుమేహం శరీరంలో చాలా నెమ్మదిగా విస్తరిస్తుంది. శరీరం ఇన్సులిన్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోవడం లేదా అవసరమైనంత ఇన్సులిన్ను ఉత్పత్తి చేయకపోవడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఈ క్రమంలో కనిపించే స్వల్ప మార్పులను రోజువారీ అలసటగానో లేదా ఇతర కారణాల వల్లనో భావించి చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.
ఉదాహరణకు.. తీవ్ర అలసటను ఆఫీస్ పని ఒత్తిడిగా, కంటి చూపు మందగించడాన్ని స్క్రీన్ టైమ్ ఎక్కువ కావడం వల్ల వచ్చిన సమస్యగా సరిపెట్టుకుంటారు.
ఈ సంకేతాలు ఉంటే జాగ్రత్త
- అధిక దాహం, తరచూ మూత్రవిసర్జన కావడం
- స్పష్టమైన కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం, నిరంతరం అలసట, కంటిచూపు మందగించడం
- గాయాలు త్వరగా మానకపోవడం, చేతులు లేదా కాళ్లలో తిమ్మిర్లు, సూదులతో గుచ్చినట్లు అనిపించడం
మీకు ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకపోయినా.. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ సాధారణంగా ఉన్నాయని భావించలేమని డాక్టర్ వినీత స్పష్టం చేశారు.
ఎవరికి ముప్పు ఎక్కువ?
ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు అనిపించకపోయినా, కింద పేర్కొన్న ప్రమాదకారకాలు ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు:
- కుటుంబంలో ఎవరికైనా మధుమేహం ఉన్న చరిత్ర ఉంటే
- అధిక బరువు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, అధిక రక్తపోటు (బీపీ) ఉండటం
- గతంలో ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నట్లు తేలడం
- గర్భధారణ సమయంలో మధుమేహం ఎదుర్కొన్న మహిళలు
బ్లడ్ టెస్ట్ మాత్రమే నిజం చెప్తుంది!
శరీరంలో నిశ్శబ్దంగా ఉండే మధుమేహాన్ని గుర్తించడానికి రక్త పరీక్షే అత్యంత సులువైన మార్గం. ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ (FBS) టెస్ట్తో పాటు గత 2-3 నెలల సగటు చక్కెర స్థాయిలను తెలిపే హెచ్బీఏ1సీ (HbA1c) పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
- HbA1c 5.7% కంటే తక్కువ: సాధారణ స్థాయి (నార్మల్)
- HbA1c 5.7% నుంచి 6.4%: ప్రీడయాబెటిస్ (మధుమేహానికి ముందస్తు దశ)
- HbA1c 6.5% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ: డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు లెక్క
- ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 126 mg/dl లేదా అంతకంటే ఎక్కువ: మధుమేహంగా నిర్ధారిస్తారు
ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని అనిపించినంత మాత్రాన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా సాధారణంగానే ఉన్నాయని అనుకోవడం పొరపాటు. తీవ్రమైన లక్షణాలు బయటపడే వరకు వేచి చూడకుండా, క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలు. ముందస్తుగా గుర్తిస్తే జీవనశైలి మార్పులు, సరైన వైద్యం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలను అరికట్టవచ్చు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే. ఆరోగ్య సంబంధిత సందేహాల కోసం కచ్చితంగా అర్హులైన వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.)
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