Weight loss : కడుపు మాడ్చుకోవాలా? లేక విపరీతంగా వ్యాయామాలు చేయాలా? బరువు తగ్గేందుకు సరైన మార్గం ఇదే..
బరువు తగ్గే ప్రయాణంలో కేవలం డైట్ పాటించడం లేదా కేవలం జిమ్లో చెమటోడ్చడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. ఆహారం, వ్యాయామాల మధ్య సరైన సమతుల్యత సాధిస్తూ శాశ్వతంగా బరువు తగ్గేందుకు పాటించాల్సిన కీలక నిబంధనలను డాక్టర్ నేహా షా విశ్లేషించారు.
బరువు తగ్గాలనే ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ తరచూ ఒక సందేహం ఎదురవుతుంది. డైట్ (ఆహార నియమాలు) పాటించాలా? లేక జిమ్కు వెళ్లి కష్టపడి వ్యాయామం చేయాలా? ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకదానిపై దృష్టి పెడితే మరోటి వెనకబడిపోతుంటుంది.
రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేసి వచ్చిన తర్వాత, అలసట వల్ల ఆరోగ్యకరమైన వంటలు చేసుకోలేక ఆన్లైన్లో జంక్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేవారు కొందరైతే.. పక్కాగా డైట్ ప్లాన్ ఫాలో అవుతూ ఎలాంటి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లేదా స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయకుండా నిరసించిపోయేవారు మరికొందరు. కానీ, బరువు తగ్గడం అనేది ఏదో ఒకదానితో సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఆహారం, వ్యాయామం రెండింటి సమతుల్యతతోనే శాశ్వత ఫలితాలు సాధించవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ అంశంపై 'ది గుడ్ వెయిట్' (TheGoodWeight.com) సహ వ్యవస్థాపకురాలు, ప్రముఖ బేరియాట్రిక్ సర్జన్, వెయిట్ లాస్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ నేహా షా అందించిన విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
కేవలం వ్యాయామంపైనే ఆధారపడితే ఏమవుతుంది?
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు గంటల తరబడి డెస్క్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ తీవ్రమైన పని ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. కేవలం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కోసమో, తాత్కాలిక ప్రయోజనం కోసమో తగ్గడం కాకుండా, జీవితాంతం ఆరోగ్యకరమైన బరువును కాపాడుకున్న వారిని పరిశీలిస్తే.. వారు కచ్చితంగా వారానికి 2 నుంచి 3 రోజులు స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకుంటున్నట్లే కనిపిస్తారు.
"నేను జిమ్లో కష్టపడి క్యాలరీలు కరిగిస్తున్నాను, కాబట్టి నాకిష్టమైన ఆహారాన్ని ఎంతైనా తినవచ్చు" అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఇది పూర్తిగా పొరపాటు అభిప్రాయం.
ఒక సమోసా లెక్క: మనం సాధారణంగా తినే ఒక్క సమోసాలో దాదాపు 250 క్యాలరీలు ఉంటాయి. దీనిని కరిగించాలంటే కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవాల్సి ఉంటుంది.
రాత్రి భోజనం: ఇక మన ఇంట్లోని రాత్రి భోజనం తీసుకుంటే.. అన్నం, పప్పు, కూరలు, స్వీట్లు కలిపితే సులభంగా 800 క్యాలరీలకు పైగా వస్తాయి. దీనిని కేవలం వ్యాయామం ద్వారా కరిగించాలంటే రోజుకు ఒక గంటకు పైగా కఠినమైన వ్యాయామం చేయాలి.
ట్రాఫిక్, ఉద్యోగం, ఇంట్లో పిల్లల బాధ్యతలను నెట్టుకొచ్చే సగటు సామాన్యుడికి రోజూ అంత సమయం కేటాయించడం సాధ్యం కాదని డాక్టర్ నేహా షా అభిప్రాయపడ్డారు. పైగా కఠినమైన వర్కవుట్స్ చేసిన తర్వాత ఆకలి పెరిగి సాధారణం కంటే ఎక్కువగా తినే ప్రమాదం కూడా ఉంది. గుండె ఆరోగ్యం, ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం, మానసిక ఉల్లాసానికి వ్యాయామం అత్యవసరం అయినప్పటికీ.. ఆహార నియంత్రణ లేకపోతే కేవలం వ్యాయామంతో బరువు తగ్గడం అసాధ్యం.
కేవలం డైట్ మాత్రమే చేస్తే ఏం జరుగుతుంది?
మరొకవైపు, జిమ్కు వెళ్లకుండా కేవలం కేలరీల కోత విధించుకుని బరువు తగ్గే వారి పరిస్థితి మరోలా ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల వెయింగ్ మెషిన్ మీద బరువు తగ్గినట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడే అసలైన ప్రమాదం దాగి ఉంది.
మజిల్ లాస్: వ్యాయామం లేకుండా కేవలం ఆకలిని కట్టుకోవడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు కరగడానికి బదులుగా కండరాల ప్రోటీన్ కరిగిపోతుంది.
మెటబాలిజం మందగించడం: 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు లేదా పురుషులు బరువు తగ్గినప్పటికీ, శరీరంలో కండరం తగ్గిపోవడం వల్ల బలహీనంగా, నిరసంగా మారిపోతారు. వారి జీవక్రియ క్రమంగా పడిపోతుంది.
ఇటీవలి కాలంలో సెమాగ్లుటైడ్, తిర్జెపటైడ్ వంటి బరువు తగ్గించే ఔషధాలను చాలామంది విచ్చలవిడిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటువంటి ఔషధాల వల్ల కూడా కండరాల నష్టం వేగంగా జరుగుతుందని, అందుకే మొదటి వారం నుంచే రెసిస్టెన్స్ లేదా స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ను దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సరైన సమతుల్యత: ఫిట్నెస్ సాధించే మార్గం ఇదే!
సుస్థిరమైన రీతిలో బరువు తగ్గడానికి, ఆ బరువును అలాగే కాపాడుకోవడానికి ఈ కింది పద్ధతులను పాటించాలి:
వారానికి 2-3 రోజులు స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్: బరువులు ఎత్తే వ్యాయామాలు చేయాలి.
తగినంత ప్రోటీన్ ఆహారం: మన కండరాల పునరుద్ధరణకు రోజూ సరిపడా ప్రోటీన్ లభించేలా చూసుకోవాలి.
సమతుల్య కేలరీ కోత: క్రాష్ డైటింగ్ చేయకుండా క్రమంగా క్యాలరీలను తగ్గించుకోవాలి.
ఇవే కాకుండా మన నిద్ర, మానసిక ఒత్తిడి, గట్ హెల్త్ బరువుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. నిద్రలేమి వల్ల ఆకలిని నియంత్రించే 'లెప్టిన్', 'గ్రెలిన్' హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి వల్ల ఉత్పత్తయ్యే 'కార్టిసాల్' హార్మోన్ పొట్ట వద్ద కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి ఆహారం, వ్యాయామంతో పాటు రోజుకు 7-8 గంటల ప్రశాంతమైన నిద్ర ఒత్తిడి లేని జీవనశైలి అలవాటు చేసుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More