గణపతికి నైవేద్యం.. పిల్లలకు ఫేవరెట్! ఇంట్లోనే చాక్లెట్ మోదకాలు ఇలా చేసుకోండి
వినాయక చవితి పది రోజుల వేడుకల్లో గణపతికి రకరకాల పిండి వంటలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం సంప్రదాయం. సంప్రదాయ ఉకడిచే మోదక్లతో పాటు పిల్లలకు నచ్చేలా చాక్లెట్ మోదక్లను కూడా ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
వినాయక చవితి వేడుకలకు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ పది రోజుల పండుగలో గణపతికి నైవేద్యంగా సాంప్రదాయ మోదక్లతో పాటు పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే చాక్లెట్ మోదక్లను సులభంగా ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
గణేష్ చతుర్థి వేడుకలకు వేళయింది. విఘ్నేశుడి ఆగమనం కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి ఇంటిలోనూ అంబరం తాకేలా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. పది రోజుల పాటు సాగే ఈ వేడుకల్లో గణనాథుడికి ప్రతిరోజూ భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేసి, రకరకాల పిండి వంటలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ముఖ్యంగా గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మోదక్లను వివిధ రూపాల్లో తయారు చేసి భక్తులు స్వామివారికి సమర్పిస్తుంటారు.
సాధారణంగా బియ్యం పిండి, బెల్లం, కొబ్బరితో చేసే ఉకడిచే మోదకాలు సంప్రదాయంగా వస్తున్నప్పటికీ, నేటి తరానికి తగినట్లుగా వంటకాల్లోనూ కొత్తదనం కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే రకరకాల రుచులను ఇష్టపడతారు. అలాంటి వారి కోసం ఈసారి పండుగకు వెరైటీగా చాక్లెట్ మోదక్లను తయారు చేసి స్వామివారికి నివేదించడమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులను ఆశ్చర్యపరచవచ్చు.
చాక్లెట్ మోదకాలు తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు
ఈ రుచికరమైన మోదక్లను తయారు చేయడానికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. సులభంగా దొరికే వస్తువులతోనే దీన్ని తయారు చేయవచ్చు.
మిల్క్ పౌడర్: 1 కప్పు
కోకో పౌడర్: 1.5 పెద్ద స్పూన్లు
నెయ్యి: 1 పెద్ద స్పూన్
పాలు: 1/4 కప్పు
కండెన్స్డ్ మిల్క్: 1/4 కప్పు
పంచదార పొడి: 2 నుంచి 3 పెద్ద స్పూన్లు
స్టఫింగ్ కోసం:
చాక్లెట్: 50 గ్రాములు
ఫ్రెష్ క్రీమ్: 25 గ్రాములు
వెన్న: 5 గ్రాములు
చాక్లెట్ సాస్ తయారీ విధానం
ముందుగా మోదక్ మధ్యలో స్టఫింగ్ చేయడానికి వీలుగా చాక్లెట్ సాస్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా వెన్న వేసి కరిగించాలి.
అందులో తీసుకున్న మోతాదులో చాక్లెట్ వేసి రెండు బాగా కలిసేలా తిప్పాలి.
ఈ మిశ్రమం స్మూత్ పేస్ట్లా తయారైన తర్వాత, సరైన కన్సిస్టెన్సీ కోసం అందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ కలపాలి.
దీన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తే నోరూరించే చాక్లెట్ సాస్ సిద్ధమవుతుంది.
చాకోలెట్ మోదకాలు తయారీ విధానం
స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వే热ాక, మిల్క్ పౌడర్, కోకో పౌడర్ వేయాలి. ఈ రెండు పదార్థాలను మంట తక్కువగా ఉంచి 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు కమ్మటి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి.
ఆ తర్వాత అందులోనే పాలు, కండెన్స్డ్ మిల్క్ పోయాలి. ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో తిప్పుతూ మిశ్రమం గట్టిపడి పాన్ నుంచి విడివడే వరకు ఉడికించాలి.
మిశ్రమం చిక్కబడిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత అందులో తగినంత పంచదార పొడి కలిపి, చపాతీ పిండిలా మెత్తగా కలుపుకోవాలి.
ఇప్పుడు మోదక్ అచ్చుకు లోపల కొద్దిగా నెయ్యి రాయాలి. తయారు చేసుకున్న పిండిని అచ్చులో కొద్దిగా ఒత్తి, మధ్యలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చాక్లెట్ సాస్ను ఉంచాలి.
ఆపై పైన మరోసారి పిండితో క్లోజ్ చేసి అచ్చును గట్టిగా నొక్కాలి.
అచ్చును మెల్లగా తెరిచి చాక్లెట్ మోదక్ను బయటకు తీయాలి.
ఇలా తయారు చేసుకున్న రుచికరమైన చాక్లెట్ మోదక్లపై కొద్దిగా చాక్లెట్ సాస్ను గార్నిష్ చేసి స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు. పిల్లలు ఈ టేస్టీ మోదక్లను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More