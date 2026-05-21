    సితార 'హీరో' ఎవరో తెలుసా? మెట్ గాలా స్టార్‌ భవిత మండవతో మహేష్ ముద్దుల కూతురు

    టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని తన 'హీరో'ను కలిశారు. గ్లోబల్ ఫ్యాషన్ ఐకాన్, ఛానెల్ మోడల్ భావిత మండవను ఉద్దేశించి సితార చేసిన ఇన్ స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: May 21, 2026 9:13 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో అగ్ర నటుడు మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ ల కుమార్తె సితార ఘట్టమనేనికి సోషల్ మీడియాలో ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కేవలం స్టార్ కిడ్ గానే కాకుండా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న సితార.. తాజాగా గ్లోబల్ మోడల్ భవిత మండవను కలిసి మురిసిపోయారు. మే 20న తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో భావితతో కలిసి దిగిన ఫోటోలను షేర్ చేసిన సితార.. ఆమెను తన "బిగ్గెస్ట్ హీరో" అంటూ ఆకాశానికెత్తేశారు.

    భవిత మండవతో సితార ((Instagram/ Sitara Ghattamaneni) )
    "నా బిగ్గెస్ట్ హీరోలలో ఒకరు": సితార ప్రశంసలు

    గ్లోబల్ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న భవితను కలవడంపై సితార ఎంతో ఉత్సాహంగా స్పందించారు.

    "ప్రముఖ బ్రాండ్ ఛానెల్ (Chanel) అంబాసిడర్ భవిత మండవను కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే ఆమె నా బిగ్గెస్ట్ హీరోలలో ఒకరు. ఫ్యాషన్, జీవితం, కలల గురించి ఆమెతో మాట్లాడటం నాకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చింది. కేవలం గ్లామర్, గ్లోబల్ సక్సెస్ మాత్రమే కాదు.. ఆమెలో ఉన్న విజ్ఞానం, దయ, అందరినీ ఆదరించే గుణం నాకు బాగా నచ్చాయి" అని సితార పేర్కొన్నారు.

    భారతీయ సౌందర్యానికి, హుందాతనానికి భవిత ఒక నిలువుటద్దమని సితార కొనియాడారు.

    ఎవరు ఈ భవిత మండవ? హైదరాబాద్ టు న్యూయార్క్..

    సితార అంతగా అభిమానించే భవిత మండవ నేపథ్యం తెలుసుకోవడం తెలుగు పాఠకులకు ఎంతో అవసరం. హైదరాబాద్‌లో పుట్టి పెరిగిన భవిత, తన పైచదువుల కోసం న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీకి (NYU) వెళ్లారు. అక్కడ ఒక సబ్‌వే స్టేషన్‌లో ఆమెను చూసిన ఫ్యాషన్ నిపుణులు మోడలింగ్ వైపు ప్రోత్సహించారు. అతి తక్కువ కాలంలోనే అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్ 'షానెల్'కు అంబాసిడర్‌గా ఎన్నికైన తొలి భారతీయ మహిళగా ఆమె చరిత్ర సృష్టించారు.

    మెట్ గాలా 2026 వివాదం.. ఆ 'డెనిమ్' వెనుక 250 గంటల కష్టం!

    ఇటీవల జరిగిన 'మెట్ గాలా 2026'లో భవిత లుక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. సాధారణ జీన్స్, టాప్ ధరించి ఆమె రెడ్ కార్పెట్ పైకి రావడంతో సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. షానెల్ లాంటి బ్రాండ్ ఒక భారతీయ అంబాసిడర్‌ను తక్కువ చేసి చూపిస్తోందని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

    కానీ, ఆ డ్రెస్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం తెలిశాక విమర్శకుల నోళ్లు మూతపడ్డాయి. అది మామూలు జీన్స్ కాదు, సిల్క్ ముస్లిన్ క్లాత్ పై డెనిమ్ లా కనిపించేలా (Trompe-l'œil) చేతితో చేసిన అద్భుతమైన పెయింటింగ్. ఈ డ్రెస్ రూపొందించడానికి షానెల్ నిపుణులు ఏకంగా 250 గంటల పాటు శ్రమించారు. ఆమె కెరీర్ మొదలైనప్పుడు ఉన్న సాధారణ రూపాన్ని గౌరవిస్తూ, దానిని హై-ఫ్యాషన్‌గా మార్చి ప్రదర్శించడం ఈ లుక్ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం.

    కొత్త తరానికి స్ఫూర్తి

    సితార లాంటి భావి తరం ప్రతిభావంతులు భవితను రోల్ మోడల్ గా తీసుకోవడం గొప్ప పరిణామం. కేవలం వారసత్వంతో కాకుండా, కష్టపడి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకోవచ్చని భావిత నిరూపించారు. "నువ్వు ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలి" అంటూ సితార ఆమెను విష్ చేయడం, భారతీయ ప్రతిభ ప్రపంచ వేదికలపై సత్తా చాటుతోందనడానికి ఒక నిదర్శనం.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

