Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Quote of the Day: బాధల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడమే నా మార్గం: 17వ రోజుకు చేరిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ దీక్ష

    విద్యావ్యవస్థలో పేపర్ లీకేజీలు, అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా ప్రముఖ విద్యావేత్త, పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష 17వ రోజుకు చేరింది. దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వేదికగా సాగుతున్న ఈ పోరాటంలో ఆయన ఆరోగ్యం వేగంగా క్షీణిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    Published on: Jul 15, 2026, 08:35:28 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీయ విద్యావ్యవస్థను కుదిపేస్తున్న పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా దిల్లీ వేదికగా సాగుతున్న పోరాటం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ప్రముఖ విద్యావేత్త, పర్యావరణ మార్పులపై పోరాడే ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ (59) చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష మంగళవారానికి 17వ రోజుకు చేరుకుంది. ‘కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ’ (CJP) ఆధ్వర్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న ఈ నిరసనలు నేటికి 25 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం సాగుతున్న ఈ పోరాటంలో వాంగ్‌చుక్ ఆరోగ్యం వేగంగా క్షీణిస్తుండటం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.

    బాధల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడమే నా మార్గం: 17వ రోజుకు చేరిన సోనమ్ దీక్ష (Amit )
    బాధల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడమే నా మార్గం: 17వ రోజుకు చేరిన సోనమ్ దీక్ష (Amit )

    ఈ దీక్ష నేపథ్యంలో, గతంలో సానుభూతి, ప్రజాసేవపై ఆయన చేసిన కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మళ్లీ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. "నా ప్రయాణం ప్రధానంగా ఇతరుల బాధలను చూసి చలించడం, వారి పట్ల చూపే సానుభూతి ఆధారంగానే సాగింది" అని వాంగ్‌చుక్ గతంలో పేర్కొన్నారు.

    సమాజంలో మార్పు కోసం, ఇతరుల కష్టాలను తనవిగా భావించే ఆయన తత్వానికి ఈ మాటలు అద్దం పడుతున్నాయి. పరీక్షల అక్రమాలతో రోడ్డున పడ్డ లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన జూన్ 28న ఈ ఆమరణ దీక్షకు దిగారు.

    ఆందోళనకరంగా మారుతున్న ఆరోగ్యం

    సీజేపీ (CJP) విడుదల చేసిన తాజా వైద్య నివేదికల ప్రకారం, దీక్ష ప్రారంభించినప్పటి నుండి వాంగ్‌చుక్ దాదాపు 8.5 కిలోల బరువు తగ్గారు. ఆయన రక్తపోటు (Blood Pressure) 109/70 mm Hg గా నమోదైంది. రోజురోజుకూ ఆయన శరీరం బలహీనపడుతోందని, కండరాల క్షీణత (Muscle mass loss) కూడా ప్రారంభమైందని నిరసనకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    దీక్షను విరమించాలని చుట్టుపక్కల వారు, సహచర ఉద్యమకారులు కోరుతున్నప్పటికీ ఆయన తన పట్టు వీడటం లేదు. సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే దీనిపై ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందించారు.

    "మిగతా వారిలాగే నేను కూడా ఆయన్ను దీక్ష విరమించమని వేడుకున్నాను. దానికి ఆయన ఎంతో ప్రశాంతంగా స్పందిస్తూ.. 'నన్ను దీక్ష విరమించమని అడగకండి. కనీసం చర్చలు జరపడానికి కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదో వారిని ప్రశ్నించండి' అని సమాధానమిచ్చారు" అని అభిజీత్ దీప్కే తెలిపారు.

    నిరసనకారుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే

    విద్యావ్యవస్థలో జరుగుతున్న వరుస అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నీట్ (NEET UG 2026) సహా ఇతర పోటీ పరీక్షల లీకేజీల వల్ల మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు 1 కోటి చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుతున్నారు. అలాగే, ఈ సమస్యపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ప్రదర్శనకారులతో చర్చలు జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

    తాము ఆశించిన స్పందన రాకపోవడంతో నిరసనను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు సీజేపీ సిద్ధమైంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే జూలై 20న శాంతియుతంగా 'చలో సన్సద్' మార్చ్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రదర్శనలో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కోరుతూ ఒక మిస్డ్‌కాల్ ప్రచారాన్ని కూడా ప్రారంభించింది. వాంగ్‌చుక్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: బాధల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడమే నా మార్గం: 17వ రోజుకు చేరిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ దీక్ష
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: బాధల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడమే నా మార్గం: 17వ రోజుకు చేరిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ దీక్ష
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes