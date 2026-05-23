    Quote of the Day: మీకు ఇష్టమైన పనేంటో వెతకండి.. అద్భుతాలు సృష్టించండి: స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్పిన సక్సెస్ మంత్రం

    జీవితంలో విజయం సాధించాలన్నా, చేసే పనిలో సంతృప్తి కలగాలన్నా మనసుకి నచ్చిన పనిని ఎంచుకోవడమే ఏకైక మార్గమని ఆపిల్ దిగ్గజం స్టీవ్ జాబ్స్ అంటారు. 2005లో స్టాన్‌ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఆయన చేసిన చారిత్రాత్మక ప్రసంగం నేటి యువతకు ఎలా దిక్సూచిగా నిలుస్తుందో ఈ కథనం వివరిస్తుంది.

    Published on: May 23, 2026 7:09 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలో ఒక విప్లవం.. ఆపిల్ ఐఫోన్ సృష్టికర్త అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే పేరు స్టీవ్ జాబ్స్. ఆయన కేవలం ఒక వ్యాపారవేత్త మాత్రమే కాదు, కోట్ల మందికి స్ఫూర్తిప్రదాత. 2005లో స్టాన్‌ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో ఆయన చేసిన ప్రసంగం నేటికీ ఇంటర్నెట్‌లో అత్యధికంగా వీక్షించే వీడియోల్లో ఒకటి. ఆ ప్రసంగంలో ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాట నేటికీ ఎంతోమంది కెరీర్‌ను, జీవితాలను మార్చేస్తోంది.

    మీకు ఇష్టమైన పనేంటో వెతకండి.. అద్భుతాలు సృష్టించండి: స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్పిన సక్సెస్ మంత్రం

    "మీరు దేనినైతే ప్రేమిస్తారో, ఆ పనిని వెతకండి. ఇది మీ వృత్తికైనా, వ్యక్తిగత జీవితానికైనా వర్తిస్తుంది. మన జీవితంలో అత్యధిక భాగం వృత్తిలోనే గడిచిపోతుంది. కాబట్టి, మనసుకి నచ్చిన పనిని చేసినప్పుడే అసలైన సంతృప్తి లభిస్తుంది. మీరు చేసే పని అద్భుతంగా ఉండాలంటే, ఆ పనిని మీరు ప్రేమించాలి. అటువంటి పని ఇంకా దొరకలేదా? అయితే వెతకడం ఆపకండి. నిరంతరం అన్వేషిస్తూనే ఉండండి" అని స్టీవ్ జాబ్స్ ఆనాటి విద్యార్థులను ఉద్దేశించి పేర్కొన్నారు.

    జీతం కోసమేనా? జీవితం కోసమా?

    నేటి పోటీ ప్రపంచంలో చాలామంది కేవలం అధిక జీతం, సమాజంలో హోదా లేదా కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడితో తమకు ఇష్టం లేని వృత్తులను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇంజనీరింగ్ లేదా మెడిసిన్ వంటి కోర్సుల్లో చేరి, ఆ తర్వాత ఆ పనిని భారంలా భావించే వారు మన చుట్టూ ఎంతోమంది కనిపిస్తారు. ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరికితే చాలు అనుకునే ధోరణి వల్ల పనిలో సృజనాత్మకత నశిస్తుంది. ఒక చిత్రకారుడు తన కుంచెను ఎంత ప్రేమగా కదిలిస్తాడో, ఒక ఉపాధ్యాయుడు బోధనను ఎంత ఇష్టంగా భావిస్తాడో.. మనం కూడా మన వృత్తిని అంతలా ప్రేమించినప్పుడే అందులో రాణించగలం.

    వైఫల్యం ఎదురైనా వదలొద్దు

    స్టీవ్ జాబ్స్ జీవితమే ఒక గొప్ప పాఠం. తాను ప్రాణం పెట్టి సృష్టించిన ఆపిల్ సంస్థ నుండే ఆయనను ఒకానొక సమయంలో బయటకు పంపేశారు. కానీ, ఆయన కుంగిపోలేదు. తన పనిపై ఉన్న ప్రేమతో మళ్ళీ కొత్త సంస్థలను స్థాపించి, చివరకు ఆపిల్‌ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన కంపెనీగా మార్చారు. వైఫల్యాలు ఎదురైనప్పుడు, సమాజం మనల్ని విమర్శించినప్పుడు మనల్ని ముందుకు నడిపించేది మన పని పట్ల మనకున్న అంకితభావం మాత్రమే. కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు వెనకడుగు వేయకుండా, వాటిని సవాళ్లుగా స్వీకరించే మనస్తత్వం అలవడాలంటే చేసే పనిపై ఇష్టం ఉండాలి.

    అన్వేషణ ఆపకండి..

    మీకు ఇష్టమైన పని ఏమిటో మీకు ఇంకా తెలియదా? అయితే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. కొందరికి వారి ఇష్టాలు చిన్నతనంలోనే తెలుస్తాయి, మరికొందరికి వయసు మళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతాయి. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం, విభిన్న నైపుణ్యాలను ప్రయత్నించడం ద్వారా మీ అసలైన తపన ఏంటో తెలుస్తుంది. ప్యాషన్ అనేది ఒక్క రోజులో పుట్టేది కాదు; అది ఒక నిరంతర ప్రయాణం. అది దొరికినప్పుడు పని భారంలా అనిపించదు, అదొక పండగలా మారుతుంది.

    ముగింపుగా.. జీవితం అంటే కేవలం బ్రతకడం మాత్రమే కాదు, ఒక అర్థవంతమైన ప్రయాణం. మన సమయాన్ని ఇతరుల కలలను నిజం చేయడానికి వృధా చేయకుండా, మన అంతరాత్మ చెప్పే మాట విని ముందుకు సాగడమే స్టీవ్ జాబ్స్ మనకు అందించిన నిజమైన సందేశం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. నాకు ఇష్టమైన పని (Passion) ఎలా కనుగొనాలి?

    మీరు ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు సమయం తెలియకుండా లీనమైపోతారో, ఏ పని చేసినప్పుడు మీకు అలసటగా కాకుండా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుందో అదే మీ ప్యాషన్. వివిధ రంగాల్లో ప్రయోగాలు చేయడం వల్ల ఇది సులభంగా తెలుస్తుంది.

    2. నచ్చిన పని చేస్తే డబ్బు సంపాదించడం సాధ్యమేనా?

    ఖచ్చితంగా! ఒక పనిని మీరు ప్రేమించి చేసినప్పుడు, అందులో నైపుణ్యం ఆటోమేటిక్‌గా పెరుగుతుంది. నైపుణ్యం ఉన్న చోటికి సంపాదన అదే వస్తుంది. ప్రపంచంలో విజయవంతమైన వారందరూ తమకు నచ్చిన రంగంలోనే అద్భుతాలు సృష్టించిన వారే.

    3. కెరీర్ మార్చుకోవడం రిస్క్ అనిపిస్తే ఏం చేయాలి?

    ఒకేసారి ఉద్యోగం మానేయకుండా, మీకు ఇష్టమైన పనిని పార్ట్-టైమ్ లేదా హాబీగా ప్రారంభించండి. అందులో మీకు పట్టు దొరికిన తర్వాత పూర్తిస్థాయి కెరీర్‌గా మలుచుకోవడం ఉత్తమమైన మార్గం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

