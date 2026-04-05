    Study Abroad : విదేశాల్లో మెడిసిన్​ చదువుకోవాలా? టాప్​- 10 యూనివర్సిటీలు ఇవి..

    Study in US : విదేశాల్లో వైద్య విద్య చదవాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం 'క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ 2026' విడుదలయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అగ్రస్థానంలో నిలవగా, టాప్ 10లో అమెరికా, బ్రిటన్ దేశాల విద్యా సంస్థలే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాయి. ఆ వివరాలు..

    Published on: Apr 05, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    విదేశాల్లో మెడిసిన్ చదివి, గ్లోబల్ కెరీర్‌ను నిర్మించుకోవాలని ఆశిస్తున్న విద్యార్థులకు 'క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ బై సబ్జెక్ట్ 2026' ఒక అద్భుతమైన మార్గదర్శిగా నిలుస్తున్నాయి. సబ్జెక్టుల వారీగా యూనివర్సిటీల పనితీరును విశ్లేషించి ఇచ్చే ఈ ర్యాంకులు, విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలకు సరిపోయే సరైన సంస్థను ఎంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి.

    విదేశాల్లో మెడిసిన్​ చదువుకోవాలని ఉందా?
    ఈ ఏడాది విడుదలైన ఎడిషన్ ఇప్పటివరకు వచ్చిన వాటిలో అత్యంత సమగ్రమైనది. ఇందులో 5 ప్రధాన విద్యా విభాగాలు, 55 సబ్జెక్టుల వారీగా 1,900కు పైగా విద్యా సంస్థలను విశ్లేషించారు. విశేషం ఏంటంటే, ఈసారి 300కు పైగా కొత్త యూనివర్సిటీలు ఈ జాబితాలో మొదటిసారి చోటు దక్కించుకున్నాయి.

    మెడిసిన్ విభాగంలో మేటి సంస్థలు..

    తాజా ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం, వైద్య విద్యలో అమెరికాకు చెందిన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 96.7 ఓవరాల్ స్కోరు సాధించిన హార్వర్డ్, మొత్తం ఐదు సూచీలలో నాలుగింటిలో పూర్తి మార్కులు సాధించడం గమనార్హం. బ్రిటన్‌కు చెందిన ఆక్స్‌ఫర్డ్, అమెరికాకు చెందిన స్టాన్‌ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలు వరుసగా రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి.

    Jobs : ఇంటర్వ్యూలు క్రాక్​ చేయలేకపోతున్నారా? ఈ టిప్స్ మీకోసమే..

    టాప్ 10 మెడికల్ యూనివర్సిటీల జాబితా (క్యూఎస్​ 2026)..

    1. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ - అమెరికా

    2. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ - బ్రిటన్

    3. స్టాన్‌ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ - అమెరికా

    4. జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ - అమెరికా

    5. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ - బ్రిటన్

    6. యూసీఎల్ (యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్) - బ్రిటన్

    7. ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లండన్ - బ్రిటన్

    8. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా (యూసీఎస్​ఎఫ్) - అమెరికా

    9. యేల్ యూనివర్సిటీ - అమెరికా

    10. కరోలిన్స్కా ఇన్​స్టిట్యూట్ - స్వీడన్

    ఈ ర్యాంకింగ్స్​లోని అత్యధిక విద్యా సంస్థలు అమెరికా, బ్రిటన్​లోనే ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వైద్య విద్యలో అమెరికా, బ్రిటన్ దేశాల ఆధిపత్యం మరోసారి నిరూపితమైంది. పరిశోధనలు, ఉపాధి అవకాశాలు, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వంటి అంశాల్లో ఈ సంస్థలు అత్యుత్తమ ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

