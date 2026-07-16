Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Quote of the Day: ఓటములే విజయానికి పునాదులు: మీడియా టైకూన్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    విజయం అనేది కేవలం గెలుపుల వల్లే రాదని, ఓటములు, నిరాశలు, సంక్షోభాలను తట్టుకుని నిలబడటం వల్లే సాధ్యమవుతుందని మీడియా మొఘల్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ వివరించారు. సోషల్ మీడియా భ్రమల్లో బతికే నేటి తరానికి ఆయన జీవిత పాఠాలు ఒక అద్భుతమైన కనువిప్పు.

    Published on: Jul 16, 2026, 11:12:37 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జీవితంలో అపజయాలు ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోకుండా, వాటిని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగడమే నిజమైన విజయానికి తొలిమెట్టు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ మీడియా టైకూన్, బిలియనీర్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆలోచింపజేస్తోంది.

    ఓటములే విజయానికి పునాదులు: మీడియా టైకూన్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    ఓటములే విజయానికి పునాదులు: మీడియా టైకూన్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    "విజయం అనేది విజయాల మీద నిర్మితం కాదు. అది ఓటములు, నిరాశలపై నిర్మితమవుతుంది. కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన విపత్తుల నుంచి కూడా అది పుడుతుంది" అని సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ పేర్కొన్నారు. జీవితంలో గెలుపును ఆశించే ప్రతి ఒక్కరూ ఓటమి విలువను తెలుసుకోవాలని ఆయన మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.

    ఓటమి వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం

    చాలామంది విజయం అనగానే ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక, ప్రతిభ లేదా వరుస గెలుపుల ఫలితమే అనుకుంటారు. కానీ, ఎటువంటి అడ్డంకులు లేని సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం వల్ల నిజమైన ఎదుగుదల సాధ్యం కాదని రెడ్‌స్టోన్ స్పష్టం చేశారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే అవరోధాలు, నిరాశలు, ప్రాణాంతక సంక్షోభాల నుంచే మనిషి కొత్త పాఠాలు నేర్చుకుంటాడు. కేవలం విజయాలు మాత్రమే ఇటువంటి అనుభవాన్ని ఇవ్వలేవు. ఓటమి అనేది గెలుపునకు వ్యతిరేకం కాదు, అది గెలుపు వైపు నడిపించే ఒక ముఖ్యమైన మెట్టు మాత్రమే.

    పరిస్థితులు అనుకూలించనప్పుడు, మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలను పునఃసమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటూ, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మారేందుకు ఇటువంటి క్లిష్ట సమయాలే దోహదపడతాయి. ఈ మార్పులు ఆ సమయంలో తీవ్ర నిరాశను కలిగించినప్పటికీ, మానసిక ధైర్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇవే పునాది వేస్తాయి. కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా వచ్చే పెద్ద విపత్తులే సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు దారి తీస్తాయి. అంతా ముగిసిపోయింది అనుకున్న క్షణంలో నేర్చుకునే విలువైన పాఠాలే రేపటి విజయానికి మూలస్తంభాలుగా నిలుస్తాయి. నిజమైన విజయానికి దారితీసే మార్గం ఎప్పుడూ పూలబాట కాదు, అది ఎత్తుపల్లాలు, రాళ్లతో కూడుకున్నది.

    భయాలను దాటి.. అవకాశాల వైపు

    రెడ్‌స్టోన్ వ్యాఖ్యలు మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నాయి. తప్పులు జరుగుతాయనే భయంతో ప్రయత్నాలను ఆపకుండా, వాటిని మరింత బలంగా ఎదగడానికి వచ్చే అవకాశాలుగా స్వీకరించాలి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో విఫలమైతే, అది తదుపరి అవకాశానికి మెరుగ్గా సిద్ధమవడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తే, ఆ నమూనాలోని లోపాలను సరిదిద్దుకుని మరింత స్థిరమైన వ్యాపారాన్ని నిర్మించడానికి వీలవుతుంది. ఆర్థిక సవాళ్లు, వృత్తిపరమైన మార్పులు లేదా వ్యక్తిగత ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ఈ విధమైన ఆలోచనా దృక్పథం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    సోషల్ మీడియా యుగంలో నిలకడైన ప్రయత్నం

    నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఈ మాటల ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది. ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై విపరీతంగా ఉంటోంది. కంటెంట్ క్రియేటర్లు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు కేవలం తమ జీవితాల్లోని విలాసాలను, విజయాలను మాత్రమే తెరపై చూపిస్తున్నారు. వారు పడిన కష్టాలు, ఎదుర్కొన్న వందలాది ఓటములను ఎవరూ బయటకు చెప్పడం లేదు. ఇంటర్నెట్‌లో కనిపించే ఈ రంగుల ప్రపంచాన్ని చూసి సామాన్యులు త్వరగా ప్రభావితమై, నిరాశకు గురవుతున్నారు. కొందరు తమ ప్రయత్నాలను మధ్యలోనే వదిలేస్తుంటే, మరికొందరు తప్పుడు మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓటమిని చూసి భయపడకుండా, నిలకడగా శ్రమించాలని రెడ్‌స్టోన్ మాటలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాయి.

    ఎవరీ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్?

    అమెరికాకు చెందిన ప్రసిద్ధ బిలియనీర్, మీడియా మొఘల్ అయిన సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ మే 27, 1923న బోస్టన్‌లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి మైఖేల్ ఒక మద్యం వ్యాపారి, డ్రైవ్-ఇన్ మూవీ ఆపరేటర్. రెడ్‌స్టోన్ బోస్టన్ లాటిన్ స్కూల్, హార్వర్డ్ కాలేజీ (BA, 1944), హార్వర్డ్ లా స్కూల్ (LLB, 1947) నుండి విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు.

    ఆయన నేతృత్వంలోని 'నేషనల్ అమ్యూజ్‌మెంట్స్' (National Amusements, Inc.) సంస్థ ప్రపంచ వినోద రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. వయాకామ్ (Viacom), సీబీఎస్ (CBS) వంటి భారీ మీడియా సంస్థలను కొనుగోలు చేసి, వాటిని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కంపెనీలుగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత ఆయనది. ఈ లెజెండరీ మీడియా టైకూన్ ఆగస్టు 11, 2020న లాస్ ఏంజిల్స్‌లో కన్నుమూశారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఓటములే విజయానికి పునాదులు: మీడియా టైకూన్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఓటములే విజయానికి పునాదులు: మీడియా టైకూన్ సమ్నర్ రెడ్‌స్టోన్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes