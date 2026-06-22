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    విజయం మీ సొంతం కావాలా? విదుర నీతి చెప్పే ఈ 4 అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి!

    జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలంటే కేవలం కష్టపడితే సరిపోదు. మనల్ని మనం నియంత్రించుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. మహాభారత కాలంలో విదురుడు చెప్పిన అమూల్యమైన సూత్రాలు 2026లో కూడా మనకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి.

    Published on: Jun 22, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సమాజంలో మనం ఎదుగుదలకు ఆటంకంగా మారే నాలుగు ప్రధాన దుర్గుణాల గురించి విదుర నీతి స్పష్టంగా వివరించింది. కోపం, అతి సంతోషం, గర్వం మరియు చాపల్యం (పిరికితనం లేదా అతివినయం) అనేవి మనిషిని లక్ష్యానికి దూరం చేస్తాయి. వీటిని జయించిన వాడే నిజమైన మేధావి అని విదురుడు పేర్కొన్నాడు. "కోపం, అతి హర్షం, గర్వం, అశాంతి - ఇవే మనిషి పురుషార్థాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. వీటిని వదిలేసిన వాడే పండితుడు" అని విదుర నీతిలోని శ్లోకం చెబుతోంది.

    విజయం మీ సొంతం కావాలా? విదుర నీతి చెప్పే ఈ 4 అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి!
    విజయం మీ సొంతం కావాలా? విదుర నీతి చెప్పే ఈ 4 అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి!

    కోపం: విచక్షణను కోల్పోయేలా చేస్తుంది

    కోపం మనిషికి అతి పెద్ద శత్రువు. ఆవేశంలో ఉన్నప్పుడు మంచి చెడుల విచక్షణ మరుగున పడిపోతుంది. కోపంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు జీవితాంతం పశ్చాత్తాపానికి గురిచేస్తాయి. ఇది కేవలం బంధాలను మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలను సైతం దెబ్బతీస్తుంది. కోపాన్ని జయించిన వాడు ఏ సమస్యలోనైనా స్థితప్రజ్ఞతతో వ్యవహరించగలడు.

    అతి సంతోషం: అదుపు తప్పించే భావం

    సంతోషం ఉండటం మంచిదే, కానీ అది 'అతి' అయితే ప్రమాదకరం. మితిమీరిన ఉత్సాహం మనిషిని వాస్తవాలకు దూరం చేస్తుంది. భావోద్వేగాల్లో తేలిపోతూ మనం చేసే చిన్న పొరపాట్లు పెద్ద నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. అందుకే, సంతోషకరమైన సమయాల్లో కూడా మనస్సును అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.

    చాపల్యం లేదా అతి వినయం: ఆత్మగౌరవానికి ముప్పు

    ఎవరైనా పొగడగానే పొంగిపోవడం, వారి మాటలకు లొంగిపోవడం వల్ల మనం మన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతాము. తమ స్వార్థం కోసం ఎదుటివారిని పొగిడే వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని విదురుడు హెచ్చరించాడు. ఇతరుల చాపల్యానికి లొంగిపోయి తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎప్పుడూ సరైనవి కావు. ఎదుటివారు చెప్పే చేదు నిజాలను కూడా స్వీకరించే ధైర్యం మనకు ఉండాలి.

    అహంకారం: ఎదుగుదలను అడ్డుకునే గోడ

    తనను తాను గొప్పగా భావించడం, ఇతరులను తక్కువ చేయడం అహంకారానికి చిహ్నం. అహంకారి ఎప్పుడూ ఇతరుల సలహాలను వినడు, తన తప్పులను సరిదిద్దుకోడు. గర్వం పెరిగినప్పుడు నేర్చుకునే గుణం నశిస్తుంది. ఎవరైతే వినమ్రంగా ఉంటూ నిరంతరం కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారో, వారికే విజయం వరిస్తుంది.

    విజయానికి మార్గం ఏమిటి?

    మనం ప్రతి రోజూ కాసేపు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. మన ఆలోచనలు, ప్రవర్తనను గమనించుకోవాలి. ఎప్పుడు కోపం వస్తోంది? ఏ సమయంలో విచక్షణ కోల్పోతున్నాం? అనే విషయాలను విశ్లేషించుకుంటే మార్పు సులభమవుతుంది. ఈ నాలుగు దుర్గుణాలను వీడితే, మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడం ఖాయం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/విజయం మీ సొంతం కావాలా? విదుర నీతి చెప్పే ఈ 4 అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి!
    Home/Rasi Phalalu/విజయం మీ సొంతం కావాలా? విదుర నీతి చెప్పే ఈ 4 అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి!
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