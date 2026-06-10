ప్రతి రోజూ ఉదయం లేవగానే మీకు మీరు వేసుకోవాల్సిన 3 ప్రశ్నలు.. లైఫ్ ఛేంజ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్!
ఈ కాలంలో చాలా మంది ఉదయం లేవగానే ఫోన్లో తల పెట్టేస్తారు. వేరే ఏం ఆలోచన కూడా చేయరు. కానీ మిమ్మల్ని మీరు ఉదయం లేవగానే కచ్చితంగా 3 ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి.
చాలా మంది ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ఫస్ట్ చేసే పని ఫోన్ చూడటం. కానీ అలా చేయకూడదు. ఇక మీదట ఉదయంపూట లేవగానే మొదటగా మీ ఫోన్ చూడటానికి బదులుగా భగవద్గీతలో చెప్పిన ఈ 3 ప్రశ్నలను మీకు మీరు వేసుకోవాలి. ఒకప్పుడు ఉదయం లేవగానే అరచేతులు చూసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఫోన్లు చూసే కాలంలో ఉన్నాం. కానీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఉదయాన్నే లేవగానే మొదటగా మనల్ని మనం ఈ 3 ప్రశ్నలు వేసుకోమని చెబుతాడు. ఇవి కేవలం తాత్విక భావనలు కావు. ఏకాగ్రత, స్పష్టత, సార్థకమైన జీవితాన్ని కోరుకునే ఎవరికైనా ఇవి ఆచరణాత్మక సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయి.
ఈ రోజు నేను ఏం చేయాలి?
ప్రతి ఉదయం చాలా మంది ఫోన్ నోటిఫికేషన్లకు త్వరగా చూస్తారు. కానీ ఈ రోజు నేను ఏం చేయాలి? అనే ప్రశ్నను తమను తాము ఎప్పుడూ వేసుకోరు. భగవద్గీత ప్రకారం, బలమైన సంకల్పంతో ప్రారంభించిన పనులు మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. మహాభారత యుద్ధానికి ముందు అర్జునుడి గందరగోళం తొలగిపోకపోయి ఉంటే మహా భారతమే మారిపోయేది. ముఖ్యమైన పనులను పరధ్యానాలకు దూరంగా ఉంచాలి. మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా పనిచేసినప్పుడు ప్రతి పనికి శక్తిని, ఏకాగ్రతను ఇస్తారు. మనం చేసే పని చిన్నదైనా, పెద్దదైనా దానిని పూర్తి చిత్తశుద్ధితో చేయాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ఈ రోజు నేను ఏం చేయాలి? అనే ప్రశ్న అనుగుణంగా పనిచేయడం, మనసును అదుపులో ఉంచుతుంది.
నా ప్రవర్తన ఎలా ఉంది?
ప్రతి రోజూ నేను భయంతో ప్రవర్తిస్తున్నానా లేక సంకల్పంతోనా? అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. భయానికి గానీ, కోరికకు గానీ అంటిపెట్టుకోకుండా మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలని భగవద్గీత పదేపదే నొక్కి చెబుతుంది. వైఫల్యం లేదా నష్టం అనే భయంతో ఆవేశంగా ప్రవర్తించడం వల్ల చాలా తప్పులు జరుగుతాయి. 'నేను భయంతో ప్రవర్తిస్తున్నానా లేక సంకల్పంతోనా?' అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవడం మన చైతన్యాన్ని మారుస్తుంది. ఈ ప్రశ్న సంకల్పంతో స్పృహతో కూడిన కనెక్టివిటీకి అనుమతిస్తుంది. కాలక్రమేణా భయం తన పట్టును కోల్పోతుంది. ఒక విషయంపై స్పష్టత ఉద్భవిస్తుంది. మీ నిర్ణయాలు దృఢంగా మారతాయి. అర్జునుడు యుద్ధభూమిలో తన మనస్సును నియంత్రించడం ప్రారంభించడం ద్వారా కౌరవులతో యుద్ధానికి సిద్ధమవుతాడు.
ఈ రోజు నేను దేనిని వదిలివేయాలి?
గత తప్పులు, పగ ప్రతీకారాలు లేదా అనవసరమైన చింతలను పట్టుకుని ఉండటం శక్తిని హరించివేస్తుంది. గీత వైరాగ్యం విలువను బోధిస్తుంది. ఫలితాల గురించి వదిలివేసినప్పుడు మీ ఆలోచన మారుతుంది, పనిచేసే విధానంలో మార్పు కనిపిస్తుంది. ఈ రోజు నేను దేనిని వదిలివేయాలి? అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవడం ఏకాగ్రత, సృజనాత్మకత కోసం మానసికంగా బాగుంటుంది. ఉదాహరణకు మీరు ఆఫీసులో మీ కొలిగ్తో గొడవలు వదిలివేస్తే సమర్థవంతంగా పనిచేస్తారు. వేరే రకమైన ఆలోచనలు ఉండవు. వదిలివేయడం అనేది రోజువారీ చేసే పనుల్లో మార్పు తీసుకువస్తుంది. ఉదాహరణకు ఫోన్ ఎక్కువ వాడటం వదిలేయడం, అతిగా నిద్రను వదిలివేయడంలాంటివి చేసి చూడండి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది, భావోద్వేగ తెలివితేటలను పెంపొందిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More