Redmi K100 pro : 200ఎంపీ కెమెరా, 8500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో రెడ్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్..
రెడ్మీ నుంచి రాబోతున్న 'రెడ్మీ కే100 ప్రో' స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో లీకయ్యాయి. ఇందులో 8,500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో పాటు స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను అందించనున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రెడ్మీ.. తన ప్రీమియం 'కే' సిరీస్లో సరికొత్త మోడల్ను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే.. గత కొన్ని నెలలుగా టెక్ విపణిలో హాట్ టాపిక్గా మారిన ‘రెడ్మీ కే100’ సిరీస్ గురించి రోజుకో కొత్త అప్డేట్ బయటకు వస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నాటికి చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే, అధికారిక ప్రకటన కంటే ముందే ఈ సిరీస్లోని టాప్ ఎండ్ మోడల్ ‘రెడ్మీ కే100 ప్రో’కి సంబంధించిన కీలకమైన హార్డ్వేర్ ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో లీకై టెక్ ప్రియులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
ప్రముఖ చైనీస్ టిప్స్టర్ 'డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్' (డీసీఎ) ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ లీక్స్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన డిజైన్, మునుపెన్నడూ లేని భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో రాబోతోంది.
రెడ్మీ కే100 ప్రో- డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్..
డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ వెల్లడించిన తాజా సమాచారం ప్రకారం, రెడ్మీ కే100 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ అల్ట్రా-హై 185హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అత్యంత స్మూత్గా ఉండబోతోంది. ఇక పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో క్వాల్కమ్ సంస్థకు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన సరికొత్త ‘స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5’ ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించనున్నారు. ఇది ఫోన్ వేగాన్ని, మల్టీటాస్కింగ్ సామర్థ్యాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది.
రెడ్మీ కే100 ప్రో- 8,500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ..!
ఈ రెడ్మీ కే100 ప్రో ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యమేనని చెప్పాలి. ఈ మొబైల్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ '8' అంకెతో ప్రారంభమవుతుందని టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు. గతంలో వచ్చిన కొన్ని నివేదికలను బట్టి చూస్తే, ఇందులో ఏకంగా 8,500ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చనున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని అందించడం నిజంగా విశేషం.
ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనితో పాటు రెడ్మి K-సిరీస్లోని వనిల్లా (బేస్) మోడళ్లలో మొదటిసారిగా 50డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను కూడా పరిచయం చేయబోతున్నారు.
రెడ్మీ కే100 ప్రో- 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం రెడ్మీ కే100 ప్రో మోడల్లో భారీ సెన్సార్తో కూడిన 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందించనున్నారు. దీనికి అదనంగా మాక్రో ఫోటోగ్రఫీ (రైటింగ్/క్లోజప్ షాట్స్) సామర్థ్యం ఉన్న 50 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాను కూడా జత చేయనున్నారు.
కారు బాడీ డిజైన్ పరంగా, ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో గ్లాస్ ప్యానెల్, చుట్టూ మెటల్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించినట్లు టిప్స్టర్ తన పోస్ట్ కామెంట్లలో ధృవీకరించారు. దీనివల్ల ఫోన్ పట్టుకోవడానికి చాలా లగ్జరీగా అనిపిస్తుంది. వీటితో పాటు సమానమైన ధ్వనిని ఇచ్చే సిమెట్రికల్ డ్యూయల్ స్పీకర్లు, అత్యంత వేగంగా పనిచేసే 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఇందులో ఉండనున్నాయి. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్కు ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు.
రెడ్మీ కే100 ప్రో- ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
తాజా లీకుల్లో ధర గురించిన వివరాలు లేనప్పటికీ, గతంలో వచ్చిన అంచనాల ప్రకారం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర మునుపటి మోడల్ అయిన రెడ్మీ కే90 కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. చైనా మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర దాదాపు 4,000 యువాన్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 49,000) ఉండవచ్చని అంచనా. పోలికల కోసం చూస్తే, గతంలో వచ్చిన రెడ్మి కే90 ఫోన్ 2,599 యువాన్ల ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయింది.
సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ 2026 నాటికి చైనాలో గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న ఈ రెడ్మీ కే100 సిరీస్.. ఆ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాల్లో వేరే పేరుతో (బహుశా పోకో బ్రాండ్ కింద) విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More