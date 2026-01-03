Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తిరుపతిలో భద్రతా వైఫల్యం - శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మందుబాబు వీరంగం..!

    తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో భద్రతాలోపం కలకలం రేపింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ వ్యక్తి సిబ్బంది కళ్లుగప్పి గోడ దూకి ఆలయంలోకి ప్రవేశించాడు.  3 గంటలపాటు శ్రమించిన భద్రతా సిబ్బంది… అతడిని కిందికి దించింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

    Published on: Jan 03, 2026 9:10 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Tirupati
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తిరుపతి శ్రీగోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో భద్రతా వైఫల్యం వెలుగు చూసింది. ఓ వ్యక్తి మద్యం మత్తులో ఆలయం గోడ దూకి లోపలికి ప్రవేశించాడు. విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది గుర్తించేలోపే లోపలికి వెళ్లిపోయాడు. అంతేకాకుండా ఆలయ గోపురంపైకి ఎక్కి కలశాలను లాగేందుకు ప్రయత్నించాడు.

    శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మందుబాబు వీరంగం..!
    శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మందుబాబు వీరంగం..!

    సదరు వ్యక్తిని గమనించిన సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని కిందికి దింపే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ 3 గంటలపాటు వారిని ఇబ్బందికి గురి చేశాడు. ఆ తర్వాత కిందికి దింపగా… అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సదరు వ్యక్తిని నిజామాబాద్ జిల్లా వాసిగా గుర్తించారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/తిరుపతిలో భద్రతా వైఫల్యం - శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మందుబాబు వీరంగం..!
    News/Andhra Pradesh/తిరుపతిలో భద్రతా వైఫల్యం - శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మందుబాబు వీరంగం..!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes