    క్యూ4 ఫలితాల అనంతరం ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు 6% పతనం

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. నష్టాలు తగ్గినా, ఆదాయం భారీగా క్షీణించడంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు ఈ షేరుపై ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నారో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: May 21, 2026 11:13 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ (Ola Electric) ఇన్వెస్టర్లను మరోసారి కలవరపెట్టింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాల విడుదల తర్వాత ఈ కంపెనీ షేరు ధర గురువారం ట్రేడింగ్‌లో ఒక్కసారిగా 6 శాతం వరకు పడిపోయింది. ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహం (Cash Flow) సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆదాయంలో వచ్చిన భారీ క్షీణత ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసింది.

    క్యూ4 ఫలితాలు: నష్టాలు తగ్గాయి.. కానీ ఆదాయం?

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ విడుదల చేసిన గణాంకాలను గమనిస్తే కంపెనీ పరిస్థితి రెండంచుల కత్తిలా కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు నష్టాలు గణనీయంగా తగ్గగా, మరోవైపు వ్యాపార ఆదాయం కుప్పకూలింది.

    వివరాలుక్యూ4 FY26క్యూ4 FY25మార్పు (YoY)
    నికర నష్టం 500 కోట్లు 870 కోట్లు42.5% తగ్గింది
    ఆదాయం 265 కోట్లు 611 కోట్లు57% క్షీణించింది
    గ్రాస్ మార్జిన్38.5%13.7%భారీగా పెరిగింది
    EBITDA నష్టం 281 కోట్లు 630 కోట్లుమెరుగుపడింది

    కంపెనీ గ్రాస్ మార్జిన్లు 38.5 శాతానికి చేరడం ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామమే అయినా, రానున్న రోజుల్లో ముడిసరుకుల ధరలు పెరిగితే ఈ మార్జిన్లు మళ్లీ తగ్గే అవకాశం ఉందని కంపెనీ స్వయంగా హెచ్చరించడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగించింది.

    నిపుణుల విశ్లేషణ: కొనాలా? అమ్మాలా?

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేరు భవిష్యత్తుపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    ఎంకే గ్లోబల్ (Emkay Global) రేటింగ్:

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎంకే గ్లోబల్ ఈ షేరుపై 'సెల్' (Sell) రేటింగ్‌ను కొనసాగించింది. టార్గెట్ ప్రైస్‌ను 20 నుంచి 25కు పెంచినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న ధర కంటే ఇది చాలా తక్కువ కావడం గమనార్హం. "ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఏథర్ (Ather) లేదా టీవీఎస్ మోటార్ (TVSL) వంటి కంపెనీలను ఎంచుకోవడం మంచిది" అని ఎంకే గ్లోబల్ ఒక నోట్‌లో పేర్కొంది.

    టెక్నికల్ వ్యూ: లక్ష్మీశ్రీ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ షేరు ప్రస్తుతం ఒకే రేంజ్‌లో కదలాడుతోంది. ఒకవేళ షేరు ధర 37.7 స్థాయిని దాటితేనే ఇందులో కొత్త కొనుగోళ్లు కనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఇది 42 స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అప్పటివరకు వేచి చూడటం ఉత్తమమని ఆయన సూచించారు.

    గిగా ఫ్యాక్టరీపైనే ఆశలు

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన సొంత సెల్ తయారీ ప్లాంట్ (Gigafactory) విస్తరణపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోంది. తమ సెల్ టెక్నాలజీ మొబిలిటీ నుంచి ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వరకు విస్తరిస్తుందని కంపెనీ ప్రతినిధి తెలిపారు. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని కంపెనీ ఒక 'రీసెట్ ఇయర్'గా భావిస్తోంది. అంటే సర్వీస్ క్వాలిటీ, ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు, నగదు క్రమశిక్షణ వంటి అంశాలను సరిదిద్దుకున్నామని కంపెనీ చెబుతోంది.

    ఇన్వెస్టర్లు గ్రహించాల్సిన అంశాలు

    గత ఏడాది కాలంలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేరు విలువ 31 శాతం పైగా క్షీణించింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీలలో మార్పులు, పెరుగుతున్న పోటీ, సర్వీస్ సంబంధిత ఫిర్యాదులు ఈ కంపెనీపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు ఈ స్టాక్‌కు దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధి (Revenue Growth) తిరిగి ఎప్పుడు పుంజుకుంటుందో గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేరు ధర ఎందుకు పడిపోతోంది?

    కంపెనీ ఆపరేటింగ్ ఆదాయం ఏకంగా 57 శాతం పడిపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే విక్రయాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడం ఇన్వెస్టర్లను నిరాశకు గురిచేసింది.

    2. కంపెనీ నష్టాలు తగ్గాయని అంటున్నారు కదా, అది పాజిటివ్ కాదా?

    అవును, నష్టాలు 870 కోట్ల నుంచి 500 కోట్లకు తగ్గడం మంచి పరిణామమే. కానీ ఆదాయం తగ్గడం వల్ల కంపెనీ భవిష్యత్తు వృద్ధిపై సందేహాలు వస్తున్నాయి. అందుకే మార్కెట్ దీనిని ప్రతికూలంగా తీసుకుంది.

    3. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ టార్గెట్ ధర ఎంత?

    బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎంకే గ్లోబల్ దీనికి 25 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. అయితే టెక్నికల్ విశ్లేషకులు 37.7 పైన బ్రేక్ అవుట్ వస్తే 42 వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు.

    4. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో ఓలాకు పోటీ ఎలా ఉంది?

    బజాజ్ చేతక్, టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, ఏథర్ ఎనర్జీ వంటి కంపెనీలు ఓలాకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సర్వీస్ పరంగా ఓలా ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు ఇతర కంపెనీలకు ప్లస్ అవుతున్నాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

