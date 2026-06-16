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    తమన్నా లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? ముంబై లోఖండ్‌వాలా హోమ్ టూర్ వీడియో వైరల్

    మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా ముంబైలోని తన విలాసవంతమైన ఫ్లాట్‌ను అభిమానులకు చూపించారు. దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో విడుదలైన ఈ హోమ్ టూర్ వీడియోలో ఇక్కడి అద్భుతమైన ఇంటీరియర్స్, సీ-ఫేసింగ్ బాల్కనీ, భారీ జకుజీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

    Published on: Jun 16, 2026 11:34 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    సినిమాల్లోనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ స్టార్ల లైఫ్ స్టైల్ చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటుంది. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా ముంబై లోఖండ్‌వాలాలో నివసిస్తున్న విలాసవంతమైన ఇల్లే ఇందుకు నిదర్శనం. ఇటీవల ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో (జూన్ 15న) తమన్నా హోమ్ టూర్ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఫరా ఖాన్ తన వంటమనిషి దిలీప్‌తో కలిసి తమన్నా ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ ఇద్దరూ కలిసి సందడి చేయడమే కాకుండా, తమన్నాకు చెందిన ఒక జ్యువెలరీ స్టోర్‌ను కూడా సందర్శించారు. లోఖండ్‌వాలాలోనే అత్యంత అందమైన ఇళ్లలో ఇది ఒకటి అని ఫరా ఖాన్ ప్రశంసించారు. తమన్నా ప్రస్తుతం తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఈ ఇంట్లో ఉంటున్నారు.

    తమన్నా లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? ముంబై లోఖండ్‌వాలా హోమ్ టూర్ వీడియో వైరల్
    తమన్నా లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? ముంబై లోఖండ్‌వాలా హోమ్ టూర్ వీడియో వైరల్

    సింధీ సంప్రదాయం.. ఫెంగ్ షూయ్ కలయిక

    తమన్నా అభిరుచులకు తగ్గట్లుగా ఈ ఇంటిని ఆధునిక హంగులతో తీర్చిదిద్దారు. ఇందులో తమన్నా సింధీ సంప్రదాయ మూలాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఇల్లు మొత్తం పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండేలా ఫెంగ్ షూయ్ పద్ధతులను కూడా పాటించారు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం గుండా లోపలికి రాగానే చెక్క ప్యానెలింగ్, ఆకుపచ్చని వాల్‌పేపర్‌తో అలంకరించిన ఒక అందమైన ఫోయర్ స్వాగతం పలుకుతుంది. అక్కడ ఒక సౌకర్యవంతమైన సోఫా, మోడ్రన్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫోయర్ నుండి లోపలికి వెళ్తే విశాలమైన హాల్ కనిపిస్తుంది. ఇందులో లివింగ్ ఏరియా, డైనింగ్ స్పేస్, ఇన్ డోర్ బార్ కౌంటర్, కిచెన్ అన్నీ ఒకే ఓపెన్ లేఅవుట్‌లో కలిసి ఉంటాయి. దీనికి అనుసంధానంగానే బెడ్‌రూమ్‌లు, పెద్ద బాల్కనీ ఉన్నాయి.

    ఇంటీరియర్స్.. రాయల్ లుక్

    లివింగ్ రూమ్‌ను ఎంతో ఖరీదైన కార్పెట్లు, ఎల్-షేప్ సోఫా, ఆకర్షణీయమైన ఆర్మ్‌చైర్స్‌తో డిజైన్ చేశారు. ఇంట్లో అదృష్టం, సానుకూలత కోసం ఒక అక్వేరియం, మధ్యలో ఒక అందమైన గ్లాస్ టేబుల్, గోడలపై అద్భుతమైన పెయింటింగ్స్ ఉంచారు. దీనికి పక్కనే ఎనిమిది మంది కూర్చునేలా చెక్కతో చేసిన డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది. అతిథులకు సౌకర్యంగా ఉండేలా ఇక్కడ కుషన్ కుర్చీలను, సోఫాను ఏర్పాటు చేశారు. ఆధునిక షాండ్లియర్ (ఝుమ్మర్), బౌల్ షేప్ లైట్లు, పచ్చని మొక్కలు ఈ ప్రదేశానికి మరింత రాయల్ లుక్ తెచ్చాయి.

    పెద్ద ఫ్రెంచ్ కిటికీల గుండా వచ్చే సహజమైన వెలుతురు ఇల్లంతా కొత్త కళను ఇస్తుంది. గోడలకు పెయింటింగ్స్, లైట్ కలర్ కుషన్స్, వింటేజ్ సైడ్ టేబుల్స్ క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. తమన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగినప్పుడు సేకరించిన కొన్ని యాంటిక్ వస్తువులను కూడా ఇక్కడ అమర్చారు.

    ఇంటికే హైలైట్.. ఆ భారీ జకుజీ

    ముంబై లాంటి నగరంలో చుట్టూ తిరిగే పెద్ద బాల్కనీ (Wraparound Balcony) దొరకడం చాలా అరుదు. తమన్నా ఇంట్లో ఈ బాల్కనీయే అతిపెద్ద ఆకర్షణ. ఇక్కడి నుండి అరేబియా సముద్రపు అందాలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఈ బాల్కనీలో ఒక పెద్ద ట్రెడ్‌మిల్‌తో పాటు ఐదు నుండి ఆరు మంది కూర్చోగలిగే భారీ జకుజీ (Jacuzzi) ఉంది.

    "నా వింత కోరికలను తీర్చడం కోసం మా నాన్న ప్రత్యేకంగా ఈ జకుజీని ఇక్కడ నిర్మించారు. నా స్నేహితురాళ్లు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మేమంతా ఇందులో తెగ ఎంజాయ్ చేస్తాం" అని తమన్నా ఆ వీడియోలో సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు.

    బాల్కనీ ఫ్లోరింగ్ అంతా డార్క్ ఉడ్‌తో చేసి, వింటేజ్ కుర్చీలు, రంగురంగుల మొక్కలతో ఒక రిసార్ట్ లాంటి అనుభూతిని కలిగించేలా తీర్చిదిద్దారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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