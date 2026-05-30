Kajol: కోల్కతా టచ్తో ముంబై ఇల్లు- చెక్కులపై సంతకాలు పెట్టింది కాజోలే- బయటపడిన బిగ్ బాస్ 7 బ్యూటీ తనీషా ఇంటి రహస్యం
Tanishaa Mukerji About Kajol Pay Cheques: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కాజోల్ తన సోదరి తనీషా ముఖర్జీ ముంబై లగ్జరీ హౌస్ కోసం భారీగా ఖర్చు చేసినట్లు తాజాగా తేలింది. ఫరా ఖాన్ యూట్యూబ్ టాక్ షోలో పాల్గొన్న తనీషా.. తన వింటేజ్ హోమ్ విశేషాలతో పాటు అక్క కాజోల్ అందించిన ఆర్థిక సాయంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో తనీషా ముఖర్జీ ఈ విషయాలను పంచుకుంది. అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కోల్కతా టచ్తో ముంబై ఇల్లు
ఫరా ఖాన్ తన వంటవాడు దిలీప్తో కలిసి తనీషా ముఖర్జీ నివాసానికి వెళ్లినప్పుడు ఈ ఇంటి విశేషాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ ఇల్లు పాతకాలపు కోల్కతా వైబ్తో పాటు టర్కిష్ డిజైన్ల కలయికతో అద్భుతంగా ఉంది. పెద్ద పెద్ద మెట్లు, గోతిక్ ఆర్ట్ వర్క్స్, సాయంత్రం వేళల్లో వెలిగించే కొవ్వొత్తుల వెలుగులు ఈ ఇంటికి ఒక వింటేజ్ లుక్ను తీసుకొచ్చాయి.
ఈ ఇంటి అందాన్ని చూసి ఫిదా అయిన ఫరా ఖాన్.. ముంబైలో ఇలాంటి ఇల్లు దొరకడం చాలా కష్టమని, అసలు తనీషా ఇల్లు చూస్తుంటే కోల్కతా నగరానికి వచ్చినట్లు ఉందని ప్రశంసించింది. ఈ ఇల్లు కొనడానికి, దాన్ని డిజైన్ చేయడానికి కాజోల్ ఎంత సాయం చేసిందని ఫరా ఖాన్ సరదాగా అడిగిన ప్రశ్నకు తనీషా నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చింది.
చెక్కులపై సంతకాలు పెట్టింది కాజోలే!
"ఈ ఇంటికి మొత్తం డబ్బులు కాజోలే కట్టింది. తనే చెక్ బుక్స్ మీద సంతకాలు పెడుతుంది" అని తనీషా వెల్లడించింది. దీనిపై ఫరా ఖాన్ స్పందిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకునే పర్ఫెక్ట్ సోదరి కాజోల్ అంటూ అభినందించింది. ఫరా ఖాన్ యూట్యూబ్ టాక్ షోలో క్యాండిడ్గా చెబుతూ తన ఇంటి సీక్రెట్ను బయటపెట్టేసింది తనీషా ముఖర్జీ.
తన తండ్రికి ఇల్లు సర్దడం పెద్దగా ఇష్టం లేకపోవడంతో, తన తల్లి తనుజ పాత ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచర్నే ఈ కొత్త ఇంటికి వాడుకున్నట్లు తనీషా తెలిపింది. దాదాపు 14 ఏళ్ల క్రితమే తాను ఈ ఇంట్లోకి మారానని, అప్పటి నుంచి ముంబై నగరం, అందునా సీ లింక్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మారిపోయిందని గుర్తు చేసుకుంది.
రియాలిటీ షోలతో పాపులారిటీ
ప్రముఖ సీనియర్ నటి తనుజ కుమార్తె అయిన తనీషా ముఖర్జీ.. 2003లో 'ష్...' (Sssshhh) సినిమాతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'సర్కార్', 'నీల్ అండ్ నిక్కీ' చిత్రాల్లో మెరిసింది. అలాగే తమిళంలో విజయవంతమైన 'ఉన్నాలే ఉన్నాలే' సినిమాలో నటించి ప్రశంసలు దక్కించుకుంది.
సినిమాల కంటే 2013లో వచ్చిన 'బిగ్ బాస్ సీజన్ 7' రియాలిటీ షోతో తనీషా విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. ఈ షోలో రన్నరప్గా నిలిచిన ఆమె.. ఆ తర్వాత 'ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ 7', 'ఝలక్ దిఖ్లా జా 11' వంటి పాపులర్ రియాలిటీ షోలలో కంటెస్టెంట్గా సందడి చేసింది. చివరగా 2024లో విడుదలైన 'లవ్ యు శంకర్' చిత్రంలో స్క్రీన్పై కనిపించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తనీషా ముఖర్జీ ముంబై ఇంటికి కాజోల్ ఎలాంటి సాయం చేసింది?
తనీషా ముఖర్జీ ముంబైలో కొనుగోలు చేసిన లగ్జరీ వింటేజ్ హోమ్కు సంబంధించిన పూర్తి ఆర్థిక బాధ్యతలను కాజోలే చూసుకుంది. ఈ విషయాన్ని ఫరా ఖాన్ షోలో తనీషా స్వయంగా వెల్లడించింది.
2. తనీషా ముఖర్జీ ఇల్లు ఏ శైలిలో డిజైన్ చేశారు?
ఈ నివాసం పాతకాలపు కోల్కతా సంస్కృతి, టర్కిష్ డిజైన్ల కలయికతో వింటేజ్ లుక్లో ఉంటుంది. ఇందులో గోతిక్ ఆర్ట్ వర్క్, విలక్షణమైన మెట్లు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
3. తనీషా ముఖర్జీ సినీ కెరీర్లో ముఖ్యమైన చిత్రాలు ఏవి?
తనీషా ముఖర్జీ 'సర్కార్', 'నీల్ అండ్ నిక్కీ' చిత్రాలతో పాటు తమిళ హిట్టయిన 'ఉన్నాలే ఉన్నాలే' సినిమాలో నటించింది. అంతేకాకుండా బిగ్ బాస్ 7, ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ లాంటి రియాలిటీ షోల ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
