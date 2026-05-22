Reality Shows: రియాలిటీ షోలన్నీ రేటింగ్ కోసమే ఆడే డ్రామాలు- కొరియోగ్రాఫర్ గీతా కపూర్ క్లారిటీ- ప్లానింగ్ అనాలంటూ!
Choreographer Geeta Kapur On Reality Shows Are Scripted: రియాలిటీ షోలలో చూపించే భావోద్వేగాలు, కన్నీటి గాథలు అన్నీ ముందే రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ ప్రకారం జరుగుతాయనే విమర్శలపై ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ గీతా కపూర్ స్పందించారు. టాలెంట్ను ప్రెజెంట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తారని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
Choreographer Geeta Kapur On Reality Shows Are Scripted: టీవీ రియాలిటీ షోలలో కంటెస్టెంట్లు కార్చే కన్నీళ్లు, వారి వెనుక ఉండే కష్టాల కథలు అన్నీ అబద్ధమేనా? కేవలం రేటింగుల కోసమే ఛానెళ్లు డ్రామాలు ఆడుతున్నాయా? సోషల్ మీడియా వేదికగా తరచూ వినిపించే ఈ ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్, ప్రముఖ రియాలిటీ షో జడ్జ్ గీతా కపూర్ (గీతా మా) తీవ్రంగా స్పందించారు.
ఇలాంటి సందేహాలే
విమర్శలు చేసేవారు ఒకసారి షో సెట్స్కు వచ్చి చూస్తేనే అసలు సత్యం ఏంటో తెలుస్తుందని సవాల్ విసిరారు. మన తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలోనూ 'ఢీ', 'డాన్స్ ప్లస్' లేదా 'బిగ్ బాస్' వంటి షోల విషయంలో ప్రేక్షకులు తరచూ ఇలాంటి సందేహాలే వ్యక్తం చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ స్థాయిలో ఒక టాప్ కొరియోగ్రాఫర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వినోద పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
డాన్స్ను ఎలా స్క్రిప్ట్ చేస్తారు?
హిందుస్థాన్ టైమ్స్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో గీతా కపూర్ రియాలిటీ షోల వెనుక ఉన్న మేకింగ్ రహస్యాలను విడమర్చి చెప్పారు. "రియాలిటీ షోలను విమర్శించేవాళ్లు ఒకసారి ఇందులో భాగమై చూడాలి. ఒక డాన్స్ను ఎవరైనా ముందే ఎలా రాసి పెట్టగలరు? నృత్య రీతులను కొరియోగ్రఫీ చేయగలం, ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలివేట్ చేయగలం. ఒక పల్లెటూరు నుంచో లేదా పేద కుటుంబం నుంచో వచ్చిన బిడ్డలోని ప్రతిభను ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేలా చూపించడానికి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్లాన్ చేస్తాం. దాన్ని ప్లానింగ్ అంటారే తప్ప స్క్రిప్టింగ్ అనకూడదు" అని గీతా కపూర్ వివరించారు.
నా నోటితో ఆ మాటలు చెప్పించలేరు!
షోలలో జడ్జీలు ఇచ్చే మార్కులు, చెప్పే కామెంట్లు కూడా ముందే రాసిస్తారనే ఆరోపణలను ఆమె పూర్తిగా ఖండించారు. "నాకు ఒక పేపర్ ఇచ్చి ఫలానా వారి గురించి ఇలాగే మాట్లాడాలని చెబితే నేను అస్సలు ఒప్పుకోను. నా కెరీర్లో ఇప్పటివరకు అలాంటి పని చేయలేదు, ఇకపై చేయను కూడా. ఈ విషయం 'సూపర్ డాన్సర్' నుంచి ఇప్పుడు చేస్తున్న సోనీ టీవీ మేనేజ్మెంట్ వరకు అందరికీ తెలుసు" అని గీతా కపూర్ స్పష్టం చేశారు.
షోలలో కంటెస్టెంట్ల కష్టాలు చూసి జడ్జీలు ఏడవడం వెనుక ఎలాంటి డ్రామా లేదని, అక్కడ ఏర్పడే వాతావరణం, ఆయా వ్యక్తుల జీవిత గాథలు ఎవరినైనా భావోద్వేగానికి గురిచేస్తాయని గీతా కపూర్ పేర్కొన్నారు.
పాత బాలీవుడ్ వైభవంతో 'ఇండియాస్ బెస్ట్ డాన్సర్ 5'
ప్రస్తుతం సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టెలివిజన్, సోనీ లివ్ (Sony LIV) ఓటీటీ వేదికగా మే 9 నుంచి ప్రారంభమైన 'ఇండియాస్ బెస్ట్ డాన్సర్ సీజన్ 5' షోకు గీతా కపూర్ న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ షోలో ఆమెతో పాటు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జావేద్ జాఫేరి, స్టార్ హీరోయిన్ కరిష్మా కపూర్, కొరియోగ్రాఫర్ టెరెన్స్ లూయిస్ జడ్జీలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ సీజన్ను 'ఇండియా వాలా డాన్స్' అనే ప్రత్యేక థీమ్తో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు గీతా తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రతిచోటా వినిపిస్తున్న కొత్త రకం ట్రెండీ పాటల జోలికి వెళ్లకుండా, మన సంస్కృతిలో భాగమైన పాత తరం ఎవర్ గ్రీన్ బాలీవుడ్ క్లాసిక్ సాంగ్స్ను సరికొత్త నృత్య రూపకాలతో ఈ వేదికపై పునరుద్ధరిస్తున్నామని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
