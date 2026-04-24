    Trailer: మొన్న సాంగ్, నేడు ట్రైలర్- యూట్యూబ్ నుంచి తొలగింపు-మళ్లీ అదే తప్పుతో కేడీ ది డెవిల్-విజయ్, యశ్ సినిమాలను కలిపి!

    KD The Devil Trailer Removed From YouTube: కన్నడ యాక్షన్ స్టార్ ధ్రువ్ సర్జా భారీ బడ్జెట్ సినిమా 'కేడీ: ది డెవిల్' విడుదలకు ముందే వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. మొన్న సాంగ్ యూట్యూబ్ నుంచి తొలగింపునకు గురి కాగా తాజాగా కేడీ ది డెవిల్ ట్రైలర్‌ను తీసేశారు. మళ్లీ అదే తప్పుతో సినిమా వివాదాస్పదం అవుతోంది.

    Apr 24, 2026, 22:27:26 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    KD The Devil Trailer Removed From YouTube: పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన 'కేడీ: ది డెవిల్' ట్రైలర్ అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చింది. విడుదలైన కేవలం ఒక్క రోజులోనే కేవీఎన్ (KVN) ప్రొడక్షన్ సంస్థ ఈ ట్రైలర్‌ను యూట్యూబ్ నుంచి తొలగించింది. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి ఇంకా అనుమతి లభించని (Uncertified) కొన్ని దృశ్యాలను పొరపాటున ట్రైలర్‌లో చేర్చడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    "కేడీ ది డెవిల్ ట్రైలర్ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో జరిగిన పొరపాటు వల్ల సర్టిఫికేషన్ లేని కంటెంట్ బయటకు వచ్చింది. అందుకే దీనిని తొలగించి, నిబంధనల ప్రకారం మార్పులు చేసిన కొత్త ట్రైలర్‌ను త్వరలోనే అప్‌లోడ్ చేస్తాం" అని నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    నోరా ఫతేహి సాంగ్ వివాదం మరువక ముందే..

    నిజానికి ఈ సినిమా చుట్టూ వివాదాలు చుట్టుముట్టడం ఇది మొదటిసారి కాదు. కొన్ని వారాల క్రితమే ఈ చిత్రంలోని 'సర్కే చునార్ తేరి సర్కే' (Sarke Chunar Teri Sarke) అనే పాట దేశవ్యాప్తంగా రచ్చకు దారితీసింది. సంజయ్ దత్, నోరా ఫతేహి నటించిన ఈ పాటలో సాహిత్యం మరీ అసభ్యకరంగా ఉందంటూ జనం మండిపడ్డారు.

    ముఖ్యంగా దర్శకుడు ప్రేమ్ రాసిన ఈ పాట అర్థం తెలియకుండానే తాను స్టెప్పులేశానని ఐటెమ్ బాంబ్ నోరా ఫతేహి సర్దిచెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. జాతీయ మహిళా కమిషన్ నుంచి నోటీసులు రావడంతో పాటు తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ఆ పాటను కూడా గతంలోనే యూట్యూబ్ నుంచి తొలగించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కేడీ ది డెవిల్ ట్రైలర్ విషయంలోనూ అదే రిపీట్ అవ్వడం గమనార్హం.

    వరుస వైఫల్యాలపై నెటిజన్ల ఫైర్

    అంటే, మొన్న నోరా ఫతేహి సాంగ్, నేడు ట్రైలర్ తొలగింపుతో కేడీ ది డెవిల్ సినిమా వివాదాలకు కేరాఫ్‌గా నిలిచింది. ఇలా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ వరుసగా వివాదాల్లో ఇరుక్కోవడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి.

    అయితే, ఇదే సంస్థ నుంచి వచ్చిన దళపతి విజయ్ సినిమా 'జన నాయగన్' పైరసీకి గురవ్వడం, యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడటం వంటి విషయాలను కూడా నెటిజన్లు గుర్తు చేస్తున్నారు. "కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌కి, సెన్సార్ బోర్డుకి విడదీయలేని బంధం ఉన్నట్టుంది" అని కొందరు ఎద్దేవా చేస్తుంటే, "ఇంత పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు కనీసం నిబంధనలు కూడా పాటించరా? ఇదొక జోక్ లా మారిపోయింది" అంటూ ఫ్యాన్స్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    హైప్ కంటే వివాదాలే ఎక్కువ?

    జన నాయగన్, టాక్సిక్ సినిమాలకు లింక్ చేస్తూ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్‌పై నెటిజన్స్ ట్రోల్స్ చేయడం వైరల్ అవుతోంది. శిల్పా శెట్టి, సంజయ్ దత్ వంటి భారీ తారాగణంతో ధ్రువ్ సర్జా హీరోగా వస్తున్న 'కేడీ ది డెవిల్' చిత్రంపై కన్నడ ఇండస్ట్రీ భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ, ప్రమోషన్స్ కంటే వివాదాల వల్లే ఈ చిత్రం వార్తల్లో నిలుస్తోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికైనా మేల్కొని సెన్సార్ సమస్యలు పరిష్కరించుకోకపోతే సినిమా బిజినెస్‌పై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    ఇంటర్నెట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సమస్యలను పిలుస్తుంది యష్ యొక్క టాక్సిక్ కు కూడా నాయకత్వం వహించిన ప్రొడక్షన్ హౌస్, అసభ్యకరమైన కంటెంట్ కోసం వాయిదా వేసింది మరియు విమర్శలను అందుకుంది మరియు విజయ్ యొక్క జన నాయగన్, సిబిఎఫ్ సి చేత నెలల తరబడి ఆలస్యం చేయబడింది మరియు చివరికి ఆన్ లైన్ లో లీక్ అయింది, ఇంటర్నెట్ యొక్క కోపాన్ని ఎదుర్కొంది. ఒక వ్యక్తి ఇలా వ్రాశాడు, "కెవిఎన్ మరియు సిబిఎఫ్ సి, ఎప్పటికీ అంతం కావు." ఒక విసుగు చెందిన ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) వినియోగదారుడు ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు, "కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ తో నిజంగా ఏమి జరుగుతోంది? జననాయగన్ అనధికార ఫ్రీలాన్సర్లచే యాక్సెస్ చేయబడుతుంది మరియు HD నాణ్యతలో ఆన్ లైన్ లో లీక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కెడి ట్రైలర్ లో ధృవీకరించబడని కంటెంట్ ఉందా? ఇది జోక్ గా మారుతోంది! "వారు ఈ రకమైన విషయాలను కూడా పరిష్కరించలేరు, వారు చాలా హింసతో విషపూరితాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తారు" అని ఒకరు ఆశ్చర్యపోయారు. ఒక X వినియోగదారు ఇలా పేర్కొన్నాడు, "మీరు అలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తారు. జన్ నాయగన్ కూడా సమస్యను ఎదుర్కొంటోంది, కెడి కూడా స్థాయికి చేరుకోలేదు, కబ్జా కూడా అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉంది, ఏ కారణం చేతనైనా టాక్సిక్ కూడా ఆలస్యం అయింది. "

    విమర్శలకు గురైన నోరా ఫతేహి పాట హిందీలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే గా విడుదలైన కేడీ నుండి సర్సే నిన్నా సరేగా సర్సే పాట దర్శకుడు ప్రేమ్ రాసిన సూచనాత్మక సాహిత్యం కోసం ఇబ్బందుల్లో పడింది. వాటిని రకీబ్ ఆలం హిందీలోకి అనువదించారు. పాట యొక్క వీడియో మరియు సాహిత్యం 'అసభ్యకరమైనది' మరియు 'సూచనాత్మకమైనది' అని పిలిచారు. ఈ పాటలో నటించిన నోరా, తాను నృత్యం చేసినప్పుడు దాని అర్థం తనకు తెలియదని నొక్కి చెప్పారు. అన్ని భాషలలో పాడిన మాంగ్లీ, పాట యొక్క కొత్త వెర్షన్ వేర్వేరు సాహిత్యంతో రికార్డ్ చేయబడిందని పేర్కొన్నారు. జాతీయ మహిళా కమిషన్ (ఎన్ సిడబ్ల్యు) నోటీసులు జారీ చేయడంతో ఈ పాటను యూట్యూబ్ నుండి తొలగించాల్సి వచ్చింది.

      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

