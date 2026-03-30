    షుగర్ నియంత్రణకు తంగేడు పూలు పనిచేస్తాయా? వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న అసలు నిజాలు ఇవే

    తంగేడు పూలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి ఎంతో సహాయపడతాయని పూర్వీకుల కాలం నుండి నమ్ముతున్నారు. అయితే వీటిని ఎలా వాడాలి, వీటి వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు ఏమిటో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    Published on: Mar 30, 2026 12:32 PM IST
    By HT Telugu Desk
    తంగేడు శాస్త్రీయ నామం 'సెన్నా ఆరిక్యులేటా'. ఆయుర్వేదంలో దీనిని 'ఆవార్తకి' అని పిలుస్తారు. ఈ మొక్కలోని ఆకులు, బెరడు, వేర్లు అన్నీ కూడా ఔషధ గుణాలతో నిండి ఉంటాయి. అయితే పూలలో ఉండే ప్రత్యేక రసాయనాలు రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్లు, టానిన్లు, సపోనిన్లు శరీరంలోని ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి దోహదం చేస్తాయి.

    షుగర్ నియంత్రణకు తంగేడు పూలు పనిచేస్తాయా?

    ప్యాంక్రియాస్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది

    మనం ఆహారం తిన్నప్పుడు మన శరీరంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనిని కణాలకు చేరవేయడానికి ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి ఇన్సులిన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారిలో ఈ ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి తగ్గడం లేదా ఉత్పత్తి అయినా శరీరం సరిగ్గా వాడుకోలేకపోవడం జరుగుతుంది. తంగేడు పూలలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ప్యాంక్రియాస్‌లోని బీటా కణాలను రక్షిస్తాయి. దీనివల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి సహజంగానే పెరుగుతుంది.

    రక్తంలో చక్కెర శోషణ నెమ్మదిస్తుంది

    మనం తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమై గ్లూకోజ్‌గా మారితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. తంగేడు పూల కషాయం తాగడం వల్ల ఈ ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. అంటే కార్బోహైడ్రేట్లు గ్లూకోజ్‌గా మారే వేగాన్ని ఇది అదుపు చేస్తుంది. దీనివల్ల భోజనం చేసిన తర్వాత షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి.

    తంగేడు పూలను ఎలా ఉపయోగించాలి?

    ఈ పూలను ఎండబెట్టి పొడిగా చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. లేదా తాజా పూలతో కషాయం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక గ్లాసు నీటిలో కొన్ని తంగేడు పూలు వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ నీరు సగం అయ్యే వరకు మరిగించి, వడకట్టి పరగడుపున తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మార్కెట్లో తంగేడు పూల పొడి కూడా లభిస్తుంది. అయితే దీనిని వాడే ముందు వైద్యులను సంప్రదించడం తప్పనిసరి.

    శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది

    ఆయుర్వేదం ప్రకారం తంగేడు పూలకు శరీరంలోని అధిక వేడిని తగ్గించే గుణం ఉంది. సాధారణంగా షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారికి మూత్ర విసర్జన సమస్యలు లేదా మంట వంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. తంగేడు పూల కషాయం తీసుకోవడం వల్ల మూత్రనాళాల ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి. శరీరం చల్లబడి, జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఇది పరోక్షంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

    కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణకు సహాయం

    మధుమేహంతో బాధపడేవారికి గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తంగేడు పూలలో ఉండే సమ్మేళనాలు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా చూస్తుంది. తద్వారా రక్తప్రసరణ సజావుగా సాగి, గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది అదనపు ప్రయోజనంగా మారుతుంది.

    తంగేడు పూలను వాడటం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, అలాగే ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఇది వీరికి బాగుంటుంది..

    • ప్రారంభ దశలో మధుమేహం ఉన్నవారికి ఈ పూల కషాయం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.
    • ఆహార నియమాలతో పాటు సహజ సిద్ధమైన మార్గాల్లో షుగర్ తగ్గించుకోవాలని అనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
    • మూత్రకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్న షుగర్ పేషెంట్లకు ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

    వీరు జాగ్రత్త పడాలి..

    • ఇప్పటికే అధిక మోతాదులో ఇన్సులిన్ లేదా షుగర్ టాబ్లెట్లు వాడుతున్న వారు వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా దీనిని తీసుకోకూడదు.
    • గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు తంగేడు పూల కషాయాన్ని వాడకపోవడమే మంచిది.
    • ఈ కషాయం తాగినప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.

    ఆయుర్వేద నిపుణుల అభిప్రాయం ఇదీ

    ఆయుర్వేద వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, తంగేడు పూలు మధుమేహ నియంత్రణలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే వీటిని ఆధునిక వైద్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా భావించకూడదు. ప్రస్తుతం వాడుతున్న మందులను ఒక్కసారిగా ఆపేసి కేవలం వీటిపైనే ఆధారపడటం ప్రమాదకరమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పరిశోధనల ప్రకారం ఈ పూలలోని రసాయనాలు మెట్‌ఫార్మిన్ వంటి షుగర్ మందుల తరహాలోనే పనిచేస్తాయి. అయినప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరి శరీర తత్వం వేరుగా ఉంటుంది. అందువల్ల మీ డాక్టర్ సలహా మేరకు సరైన మోతాదులో మాత్రమే వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    మన చుట్టూ ఉండే ప్రకృతిలో ఎన్నో రోగాలను నయం చేసే శక్తులు ఉన్నాయి. తంగేడు పూలు కూడా అలాంటి ఒక సహజ సిద్ధమైన ఔషధమే. అయితే ఏదైనా అతిగా వాడితే ప్రమాదమే అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. షుగర్ నియంత్రణకు ఇది మంచి సహాయకారిగా పనిచేస్తుంది కానీ పూర్తి చికిత్స కాదు. మీ జీవనశైలిలో మార్పులు, సరైన వ్యాయామం కూడా అంతే ముఖ్యం. వైద్యుల సలహా లేకుండా సొంతంగా ప్రయోగాలు చేయకూడదనే విషయాన్ని మర్చిపోకండి.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

