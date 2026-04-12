Quote of The day: జీవితం నీపై దాడి చేయదు.. నీ నుంచే ఉద్భవిస్తుంది: యువతకు టిమోతీ షలమే పవర్ ఫుల్ మెసేజ్
హాలీవుడ్ స్టార్ టిమోతీ షలమే తన జీవిత అనుభవాల నుండి నేర్చుకున్న ఒక గొప్ప పాఠాన్ని పంచుకున్నారు. మన ఆలోచనా దృక్పథం మారితే, ఎదురయ్యే సమస్యలను ఒత్తిడిగా కాకుండా ఒక అవకాశంగా ఎలా మార్చుకోవచ్చో ఆయన మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో యువత ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సమస్య మానసిక ఒత్తిడి. సోషల్ మీడియాలో ఇతరులతో పోల్చుకోవడం, కెరీర్ విషయంలో ఆందోళన చెందడం సర్వసాధారణమైపోయింది. ఇలాంటి తరుణంలో 'డ్యూన్' (Dune) చిత్రంతో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందిన నటుడు టిమోతీ షలమే చెప్పిన ఒక మాట సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్ అవుతోంది. జీవితాన్ని చూసే కోణాన్ని మార్చుకుంటే, మనం అనుభవించే బాధలు తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని ఆయన ఉదాహరణలతో వివరించారు.
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపే 'ఇన్విక్టస్' స్ఫూర్తి
2021లో తన సహనటి జెండాయాతో కలిసి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో టిమోతీ షలమే తన జీవిత తత్వాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రఖ్యాత కవి విలియం ఎర్నెస్ట్ హెన్లీ రాసిన 'ఇన్విక్టస్' (Invictus) పద్యంలోని సారాంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. "నీ విధికి నువ్వే యజమానివి.. నీ ఆత్మకు నువ్వే సారథివి" (Master of your fate, Captain of your soul) అనే మాటలను ఆయన గుర్తు చేశారు.
కేవలం మాటలు చెప్పడమే కాదు, వాటి లోతును వివరిస్తూ చలమెట్ ఒక అద్భుతమైన విశ్లేషణ చేశారు. "జీవితం నీపైకి దూసుకురావట్లేదు, అది నీ నుంచే ఉద్భవిస్తోంది అని నువ్వు గుర్తించాలి" (Life comes from you and not at you) అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంటే మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు మనల్ని ఏదో చేసేస్తున్నాయని భయపడకుండా, ఆ పరిస్థితులకు మనం ఎలా స్పందిస్తున్నాం అనేదే మన జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తుందని దీని అర్థం.
బాధితుడిలా కాదు.. విజేతలా ఆలోచించండి
చాలామంది తమకు ఏదైనా కష్టం ఎదురైనప్పుడు "నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది?" అని బాధితుడిలా (Victim Mode) ఆలోచిస్తుంటారు. దీనివల్ల నిస్సహాయత పెరిగి ఒత్తిడికి లోనవుతారు. కానీ, టిమోతీ షలమే చెప్పిన సూత్రం ప్రకారం ఆలోచిస్తే.. మనం "విక్టిమ్ మోడ్" నుండి "ఏజెన్సీ మోడ్" (Agency Mode) లోకి మారతాం. అంటే, పరిస్థితి ఏదైనా సరే, దాన్ని ఎదుర్కోవడంలో నా పాత్ర ఏంటి? నేను ఎలా స్పందించాలి? అనే నియంత్రణ మన చేతుల్లోకి వస్తుంది.
ఈ మార్పు వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మనం ఇతరులతో మనల్ని పోల్చుకోవడం ఆపేస్తాం. ఎవరి జీవితం వారి నిర్ణయాల మీద, వారి ఆలోచనల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని అర్థమవుతుంది. ఇది మన చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేసి, అనవసరమైన బాహ్య ఒత్తిళ్ల నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది.
ఒత్తిడిని జయించే మార్గం
మనకు నియంత్రణ లేని విషయాల గురించి ఆలోచించడం వల్లే ఎక్కువ ఒత్తిడి కలుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఆర్థిక మాంద్యం లేదా ఆఫీసులో రాజకీయాలు మన చేతుల్లో ఉండవు. కానీ, వాటిని చూసి మనం ఎలా స్పందిస్తున్నాం అనేది పూర్తిగా మన వ్యక్తిగత విషయం. టిమోతీ చెప్పినట్లు జీవితం మన "నుంచే" మొదలవుతుందని భావించినప్పుడు, మనం ఒక్క క్షణం ఆగి, ఆలోచించి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతాం.
సరిహద్దులు (Boundaries) నిర్దేశించుకోవడం, మన మనశ్శాంతికి భంగం కలిగించే విషయాలకు దూరంగా ఉండటం ఈ కొత్త ఆలోచనా విధానం వల్ల సాధ్యమవుతుంది. హాలీవుడ్ స్టార్ అయినా, సామాన్యుడైనా.. జీవితంలో గెలుపు గుర్రం ఎక్కాలంటే ఈ 'పాజిటివ్ రిఫ్రేమింగ్' తప్పనిసరి అని ఈ నటుడి మాటలు నిరూపిస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టిమోతీ షలమే ఈ వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడు చేశారు?
టిమోతీ షలమే 2021 అక్టోబరులో 'డ్యూన్' సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో గ్లామర్ (Glamour) మ్యాగజైన్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మాటలు చెప్పారు.
2. "Life comes from you and not at you" అంటే ఏమిటి?
జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి రావని, మన ఆలోచనలు మరియు నిర్ణయాల ద్వారానే మన జీవిత అనుభవం తయారవుతుందని దీని అర్థం. మన స్పందనే మన జీవితాన్ని మలుస్తుంది.
3. టిమోతీ షలమే ప్రస్తావించిన 'ఇన్విక్టస్' దేనికి సంబంధించింది?
విలియం ఎర్నెస్ట్ హెన్లీ రాసిన ప్రసిద్ధ పద్యం 'ఇన్విక్టస్'. ఇది మనిషి యొక్క అజేయమైన సంకల్పాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
4. ఈ ఆలోచనా విధానం ఒత్తిడిని ఎలా తగ్గిస్తుంది?
మనం పరిస్థితులకు బాధితులం కాదని, మన జీవితానికి మనమే బాధ్యులమని గుర్తించినప్పుడు నిస్సహాయత పోతుంది. దీనివల్ల మెదడు ప్రశాంతంగా మారి, సమస్యలకు పరిష్కారాలను వెతకడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHOR
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More