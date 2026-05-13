    Quote of the Day: విజయానికి కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు.. అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం టోనీ డోర్సెట్

    జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు, దానికి తోడు బలమైన సంకల్పం, పట్టుదల అవసరమని టోనీ డోర్సెట్ వివరిస్తున్నారు. కష్ట కాలంలో మనల్ని ముందుకు నడిపించే ఒక చిన్న ప్రేరణే మనల్ని విజేతగా నిలబెడుతుందని ఆయన మాటలు నిరూపిస్తున్నాయి.

    Published on: May 13, 2026 9:35 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా సాగదు. ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పుడు చాలామంది నిరాశకు లోనవుతారు. అటువంటి సమయాల్లో మనల్ని మనం ఉత్సాహపరుచుకోవడానికి, తిరిగి పుంజుకోవడానికి గొప్ప వ్యక్తుల మాటలు ఎంతో తోడ్పడతాయి. కేవలం తత్వవేత్తలు, రచయితలే కాదు.. క్రీడాకారులు కూడా తమ జీవితానుభవాల నుంచి అద్భుతమైన పాఠాలను నేర్పుతుంటారు. అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం టోనీ డోర్సెట్ చెప్పిన మాటలు నేడు ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి.

    టోనీ డోర్సెట్ విజయ సూక్తి

    "విజయం సాధించాలంటే.. మీరు గట్టిగా పట్టుకోగలిగే ఒక లక్ష్యం, మిమ్మల్ని నిరంతరం ముందుకు నడిపించే ఒక ప్రేరణ, మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపే ఒక స్ఫూర్తిని మీరు వెతుక్కోవాలి" అని టోనీ డోర్సెట్ పేర్కొన్నారు.

    ఈ మాటలు చాలా సరళంగా అనిపించినప్పటికీ, వీటి వెనుక లోతైన అర్థం దాగి ఉంది. కేవలం అదృష్టం మీదో, ప్రతిభ మీదో ఆధారపడి విజయం లభించదని.. పరాజయాలు ఎదురైనప్పుడు కూడా కృంగిపోకుండా నిలబడే శక్తి మనకు ఉండాలని ఆయన ఉద్బోధిస్తున్నారు.

    ప్రతిభ కంటే పట్టుదలే ముఖ్యం

    మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే, ప్రతిభ అనేది ఒక ప్రారంభం మాత్రమే. కానీ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే మాత్రం నిరంతర శ్రమ అవసరం. ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చే సమస్యలు, వ్యక్తిగత నష్టాలు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు చాలామంది మధ్యలోనే వదిలేస్తారు. అటువంటి కష్టకాలంలో మనల్ని ముందుకు నడిపించే 'ఇంధనం' ప్రేరణ (Motivation).

    ఈ ప్రేరణ మన కుటుంబం నుంచి రావచ్చు, మన కలల నుంచి రావచ్చు లేదా మనల్ని తక్కువ అంచనా వేసిన వారికి సమాధానం చెప్పాలనే పట్టుదల నుంచి కూడా రావచ్చు. దేనినైతే మనం బలంగా పట్టుకుంటామో, అదే మనల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.

    స్ఫూర్తి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది?

    స్ఫూర్తి (Inspiration) అనేది మనకు ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది. మనం ఎందుకు ఈ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టామో అది గుర్తుచేస్తుంది. అది మనం చదివిన పుస్తకం కావచ్చు, మన గురువులు కావచ్చు లేదా మనల్ని ప్రోత్సహించే స్నేహితులు కావచ్చు. స్ఫూర్తి పొందిన వ్యక్తి తాత్కాలిక కష్టాలను చూసి భయపడడు. ఎందుకంటే అతడి కళ్ళ ముందు ఒక గొప్ప లక్ష్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది.

    అసలు ఎవరు ఈ టోనీ డోర్సెట్?

    1954, ఏప్రిల్ 7న జన్మించిన టోనీ డోర్సెట్.. అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. పిట్స్‌బర్గ్ విశ్వవిద్యాలయం తరపున ఆడుతున్న కాలంలోనే ఆయన అద్భుతమైన రికార్డులను సృష్టించారు. 1976లో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'హీస్మాన్ ట్రోఫీ'ని గెలుచుకున్నారు.

    వృత్తిపరమైన ఫుట్‌బాల్ (NFL) నుంచి 1988లో రిటైర్ అయ్యే సమయానికి, ఆయన చరిత్రలో అత్యధిక యార్డులు పరిగెత్తిన రెండో క్రీడాకారుడిగా నిలిచారు. తన కెరీర్‌లో ఎన్నో గాయాలు, అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ.. ఆయన వెనకడుగు వేయలేదు. అందుకే ఆయన మాటలకు అంతటి విలువ ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. టోనీ డోర్సెట్ చెప్పిన సూక్తి సారాంశం ఏమిటి?

    విజయం సాధించడానికి కేవలం టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు, మనల్ని నిరంతరం ఉత్సాహపరిచే ఒక కారణం లేదా లక్ష్యం మనకు తోడుండాలని ఆయన చెప్పారు.

    2. కష్ట సమయాల్లో ప్రేరణ (Motivation) ఎందుకు అవసరం?

    సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు మనపై మనకు నమ్మకం తగ్గుతుంది. అప్పుడు మనల్ని నిలబెట్టేది, తిరిగి పోరాడేలా చేసేది కేవలం మనలోని ప్రేరణ మాత్రమే.

    3. టోనీ డోర్సెట్ ఏ క్రీడకు చెందిన వ్యక్తి?

    ఆయన అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారుడు. ఆయన ఈ క్రీడలో అనేక ప్రపంచ స్థాయి రికార్డులను సృష్టించారు.

    4. స్ఫూర్తి (Inspiration) మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది?

    స్ఫూర్తి అనేది మన లక్ష్యం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఇది మనల్ని మానసిక ఒత్తిడి నుంచి రక్షించి, పెద్ద లక్ష్యం వైపు దృష్టి సారించేలా చేస్తుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: విజయానికి కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు.. అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం టోనీ డోర్సెట్
