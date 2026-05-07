43 ఏళ్ల వయసులోనూ తగ్గని త్రిష పవర్.. బాక్సింగ్ నుంచి డెడ్ లిఫ్ట్స్ వరకు ఫిట్నెస్ మంత్రం
వయసు అనేది కేవలం అంకె మాత్రమేనని దక్షిణ భారత సినీ దిగ్గజం త్రిష కృష్ణన్ మరోసారి నిరూపించారు. 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా తన గ్లామర్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉండేందుకు ఆమె తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. జిమ్లో చెమటోడ్చుతూ సరికొత్త ఫిట్నెస్ పాఠాలు నేర్పుతున్నారు.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో త్రిష తన హై-వోల్టేజ్ వర్కవుట్ దినచర్యను పంచుకుంది. "ఒకప్పుడు కేవలం వాకింగ్ చేస్తే చాలనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు వీకెండ్ కోసం ఇలా పవర్-అప్ అవుతున్నాను" అంటూ తన ఫిట్నెస్ ప్రయాణంలోని మార్పును వివరించారు. 43 ఏళ్ల వయసులో కేవలం నాజూగ్గా ఉండటం మాత్రమే కాకుండా, శరీరానికి శక్తిని (Functional Strength), సమతుల్యతను (Balance) ఇచ్చే వ్యాయామాలపై ఆమె దృష్టి పెడుతున్నారు.
త్రిష వర్కవుట్ డైరీ: కఠినమైన కసరత్తుల వివరాలు
త్రిష చేస్తున్న ఈ వ్యాయామాలు కేవలం బరువు తగ్గడానికి మాత్రమే కాదు, కండరాల దృఢత్వానికి మరియు శరీర సమన్వయానికి తోడ్పడతాయి.
కెటిల్బెల్ స్క్వాట్స్ (Kettlebell Squat to Overhead Press): ఇది కాళ్లు, పిరుదులు, కోర్ భాగాలపై ఒత్తిడి తెచ్చి శరీరానికి మంచి ఆకృతిని ఇస్తుంది.
బల్గేరియన్ స్ల్పిట్ స్క్వాట్స్ (Bulgarian Split Squats): కాళ్లలోని కండరాలను విడివిడిగా దృఢపరచడానికి ఇది అత్యుత్తమ వ్యాయామం.
బోసు బాల్ స్టెబిలిటీ (Stability training on the Bosu Ball): గాలి నింపిన బంతిపై నిలబడి డంబెల్స్ ఎత్తడం వల్ల ఏకాగ్రత, శరీర సమతుల్యత పెరుగుతుంది.
హెవీ లిఫ్టింగ్, బాక్సింగ్: పవర్ ప్యాక్డ్ ఫినిషింగ్
త్రిష తన వర్కవుట్లో కేవలం తేలికపాటి బరువులకే పరిమితం కాలేదు. ఆమె హెక్స్ బార్ డెడ్ లిఫ్ట్స్ (Hex bar deadlifts) చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇది వెన్నుపూసపై తక్కువ ఒత్తిడిని ఉంచుతూ, శరీరంలోని ప్రధాన కండరాలన్నింటికీ బలాన్ని ఇస్తుంది.
"నటిగా తెరపై చీరలో కనిపించినా, జిమ్లో చెమటలు చిందే దుస్తుల్లో ఉన్నా.. క్రమశిక్షణే నన్ను ఇక్కడ ఉంచింది" అని త్రిష తన అభిమానులకు సందేశమిచ్చారు.
చివరగా, ఆమె తన శిక్షణను బాక్సింగ్తో ముగిస్తారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి (Cardiovascular health) మేలు చేయడమే కాకుండా, శరీరంలో చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది.
నిత్య యవ్వనానికి రహస్యం ఇదేనా?
దశాబ్దాల పాటు ఇండస్ట్రీలో అగ్ర హీరోయిన్గా కొనసాగడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. మారిన ఆహారపు అలవాట్లు, ఆధునిక వ్యాయామ పద్ధతులను అలవర్చుకోవడం వల్లే త్రిష ఇప్పటికీ తన 20 ఏళ్ల నాటి లుక్స్ను కాపాడుకోగలుగుతున్నారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకల దృఢత్వం తగ్గకుండా ఉండటానికి మహిళలకు ఇలాంటి స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ ఎంతో అవసరమని ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా సూచిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. త్రిష ప్రస్తుతం చేస్తున్న ప్రధాన వ్యాయామాలు ఏమిటి?
త్రిష ప్రస్తుతం కెటిల్బెల్ స్క్వాట్స్, బల్గేరియన్ స్ప్లిట్ స్క్వాట్స్, డెడ్ లిఫ్ట్స్, బాక్సింగ్ వంటి హై-ఇంటెన్సిటీ వ్యాయామాలు చేస్తారు.
2. 40 ఏళ్ల తర్వాత ఇలాంటి కఠినమైన వర్కవుట్స్ చేయవచ్చా?
తప్పకుండా చేయవచ్చు. అయితే, నిపుణులైన శిక్షకుల పర్యవేక్షణలో మరియు క్రమంగా బరువులు పెంచుతూ చేయడం వల్ల ఎముకలు, కండరాల దృఢత్వం పెరుగుతుంది.
3. బాక్సింగ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
బాక్సింగ్ అనేది ఒక గొప్ప కార్డియో వ్యాయామం. ఇది కేలరీలను వేగంగా ఖర్చు చేయడమే కాకుండా, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, శరీర వేగాన్ని (Reflexes) పెంచుతుంది.
4. హెక్స్ బార్ డెడ్ లిఫ్ట్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణ డెడ్ లిఫ్ట్ కంటే ఇది సురక్షితమైనది. ఇందులో బరువులు ఎత్తేటప్పుడు వెన్నుముకపై తక్కువ ప్రభావం పడుతుంది, అందుకే ఫిట్నెస్ పట్ల అవగాహన ఉన్నవారు దీనిని ఎంచుకుంటారు.
