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    Quote of the Day: గమ్యం ముఖ్యం.. కానీ ప్రయాణమే జీవితం: ఉర్సులా లె గ్విన్ ఆలోచనలు

    గమ్యాన్ని చేరుకోవడమే పరమావధిగా బతికేవారికి ప్రయాణంలోని అనుభవాలు, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల ఎంత ముఖ్యమో గుర్తుచేస్తున్నారు ప్రముఖ రచయిత్రి ఉర్సులా కె.లె గ్విన్. జీవితానికి నిజమైన అర్థాన్ని ఇచ్చే ఆమె సూక్తిపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jun 14, 2026 10:23 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "గమ్యం వైపు సాగడానికి ఒక లక్ష్యం ఉండటం మంచిదే, కానీ ఆ ప్రయాణమే అత్యంత కీలకమైనది"

    గమ్యం ముఖ్యం.. కానీ ప్రయాణమే జీవితం: ఉర్సులా లె గ్విన్ ఆలోచనలు
    గమ్యం ముఖ్యం.. కానీ ప్రయాణమే జీవితం: ఉర్సులా లె గ్విన్ ఆలోచనలు

    — ఉర్సులా కె. లె గ్విన్

    ప్రముఖ రచయిత్రి ఉర్సులా కె. లె గ్విన్ తన ప్రసిద్ధ నవల 'ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ డార్క్‌నెస్' లో రాసిన ఈ వాక్యం, కేవలం పుస్తకానికే పరిమితం కాలేదు. గమ్యం గురించిన ఆలోచనల నుంచి బయటకు వచ్చి.. దారిలో ఎదురయ్యే అనుభవాలు, పోరాటాలు, పరిచయాలు, ఆవిష్కరణల విలువను గుర్తించాలని ఈ మాట మనల్ని కోరుతోంది. లక్ష్యాలను వెంటాడుతున్న వారికి, కెరీర్ నిర్మించుకుంటున్న వారికి, మార్పులను తట్టుకుంటూ నిలబడుతున్న వారికి ఈ సూక్తి ఎప్పటికీ మార్గదర్శిగా నిలుస్తుంది.

    ఈ మాట నేడు ఎందుకు అవసరం?

    ఆధునిక సమాజం మనుషులకు కేవలం ఫలితాల ఆధారంగా ఆలోచించడమే నేర్పుతోంది. మార్కులు, ప్రమోషన్లు, డబ్బు, గుర్తింపు, హోదాలు, మైలురాళ్లు.. వీటి చుట్టూనే అందరి ఆలోచనలు తిరుగుతున్నాయి. లక్ష్యాలు దిశానిర్దేశం చేస్తాయనేది నిజమే అయినా, జీవితం కేవలం గమ్యస్థానం (ఫినిష్ లైన్) దగ్గరే ఆగిపోదు.

    మనం పడే రోజువారీ తపన, నేర్చుకునే పాఠాలు, కలిసే వ్యక్తులు, ఎదుర్కొనే ఓటములు, మనలో వచ్చే అంతర్గత మార్పులే గమ్యం కంటే ఎక్కువ విలువైనవి. సరళంగా చెప్పాలంటే.. ఒక లక్ష్యం మన ప్రయాణానికి దారి చూపిస్తే, ఆ ప్రయాణమే మన జీవితానికి అర్థాన్ని ఇస్తుంది.

    సూక్తి వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం

    గమ్యస్థానాలు అవసరమే, కానీ అవి అక్కడికి చేరుకునే మార్గంలో దొరికే అనుభవాలను కళ్లకు కనపడకుండా చేయకూడదు. ఈ సూక్తిలోని మొదటి భాగం "గమ్యం వైపు సాగడానికి ఒక లక్ష్యం ఉండటం మంచిదే" అంటూ మనుషులకు ఒక ఉద్దేశం, దిశ అవసరమనే వాస్తవాన్ని అంగీకరిస్తుంది.

    అయితే, "చివరికి ఆ ప్రయాణమే అత్యంత కీలకమైనది" అనే రెండో భాగం మరింత లోతైన పాఠాన్ని చెబుతుంది. గమ్యాన్ని చేరుకున్న క్షణం చాలా చిన్నదిగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఆ ప్రయాణమే మనల్ని ఒక సంపూర్ణ వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అది మన సహనాన్ని పరీక్షిస్తుంది, వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మిస్తుంది, అవగాహనను పెంచుతుంది. మనకు నిజంగా ఏది ముఖ్యమో గుర్తింపజేస్తుంది. ఈ మాట ఆశయాలను వదులుకోమని చెప్పడం లేదు, ఆశయాలకు వివేకాన్ని జోడించమని చెబుతోంది.

    ఉర్సులా లె గ్విన్ మాటల్లో.. ఐదు జీవిత పాఠాలు

    1. లక్ష్యాలే సర్వస్వం కావు: గమ్యం మీకు దారి చూపించగలదు కానీ అదే మిమ్మల్ని పూర్తిగా శాసించకూడదు. ప్రయాణాన్ని విస్మరిస్తే, లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాక కూడా జీవితం శూన్యంగా అనిపిస్తుంది.

    2. ఎదుగుదల దారిలోనే సాధ్యం: ఒక లక్ష్యం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి వ్యక్తిగా మారారనేదే విజయాల కంటే ముఖ్యం.

    3. జీవితాన్ని వేగంగా దాటకండి: చాలామంది తదుపరి మైలురాయి ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తూ రోజులు గడుపుతుంటారు. కానీ ఆ నిరీక్షణలోనూ జీవితం సాగుతూనే ఉంటుందని మరువకూడదు.

    4. సంఘర్షణలోనూ అర్థం ఉంటుంది: కష్టాలతో కూడిన ప్రయాణం ఎప్పటికీ వృథా కాదు. అది మనకు ఓర్పును, వినయాన్ని, ధైర్యాన్ని, సరికొత్త దృక్పథాన్ని నేర్పుతుంది.

    5. గమ్యం మారినా.. అనుభవం మీదే: కొన్నిసార్లు అనుకున్న లక్ష్యాలు మారవచ్చు, విఫలం కావచ్చు లేదా వాటి ప్రాధాన్యత తగ్గవచ్చు. కానీ ఆ దారిలో మీరు సంపాదించిన జ్ఞానం, సాధించిన ఎదుగుదల ఎప్పటికీ మీతోనే ఉంటాయి.

    ఇంతకీ ఉర్సులా కె. లె గ్విన్ ఎవరు?

    ఉర్సులా కె. లె గ్విన్ అమెరికాకు చెందిన ప్రసిద్ధ రచయిత్రి. సైన్స్ ఫిక్షన్, ఫాంటసీ, కవిత్వం, వ్యాసాలు, బాలసాహిత్యం, సాహిత్య విమర్శల్లో ఆమె నిపుణురాలు. 20వ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన రచయిత్రుల జాబితాలో ఆమె ఒకరు. 'ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ డార్క్‌నెస్', 'ది డిస్‌పొసెస్డ్', 'ఎ విజార్డ్ ఆఫ్ ఎర్త్‌సీ' వంటివి ఆమె రాసిన అద్భుతమైన పుస్తకాల్లో కొన్ని.

    ఆమె తన రచనల్లో అధికారం, లింగభేదం, స్వేచ్ఛ, పర్యావరణం, మానవ గుర్తింపు, రాజకీయాలు, నైతికత వంటి అంశాలను లోతుగా చర్చించారు. సైన్స్ ఫిక్షన్, ఫాంటసీ కథల ద్వారా మానవ సమాజం గురించి లోతైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తవచ్చని ఆమె నిరూపించారు. కేవలం ఊహాజనిత ప్రపంచాలను సృష్టించడమే కాకుండా, వాటి ద్వారా నిజ ప్రపంచంలోని నమ్మకాలను, అధికార నిర్మాణాలను, లింగ వివక్షను ఆమె ప్రశ్నించారు.

    చదువు, ఉద్యోగం, నిత్యజీవితంలో దీని ప్రాధాన్యత

    ఉద్యోగంలో: కెరీర్ ఎదుగుదల అంటే కేవలం ఒక పదవిని అందుకోవడం మాత్రమే కాదు. ఆ దారిలో మీరు పెంపొందించుకునే నైపుణ్యాలు, బంధాలు, క్రమశిక్షణ, ఆత్మపరిశీలన అత్యంత ముఖ్యం.

    చదువులో: కేవలం మార్కుల కోసమే కాకుండా నేర్చుకునే ప్రక్రియను ఆస్వాదించాలి. జిజ్ఞాస, తట్టుకునే శక్తి, విషయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం కూడా చదువులో భాగమే.

    నిత్యజీవితంలో: "నేను గమ్యంపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి, ఈ ప్రయాణం నాకు నేర్పుతున్న విషయాలను కోల్పోతున్నానా?" అని మనల్ని మనం ప్రశ్నిించుకోవాలి. ఈ ప్రశ్న మన ఆశయాలను మరింత మానవీయంగా మారుస్తుంది.

    లక్ష్యాలు అవసరమే కానీ అవే జీవితం కాదని ఉర్సులా లె గ్విన్ మనకు గుర్తుచేస్తున్నారు. ప్రయాణం అనేది ఎక్కడికో వెళ్లే దారి మాత్రమే కాదు, మనల్ని మనం తెలుసుకునే అద్భుతమైన మార్గం.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: గమ్యం ముఖ్యం.. కానీ ప్రయాణమే జీవితం: ఉర్సులా లె గ్విన్ ఆలోచనలు
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: గమ్యం ముఖ్యం.. కానీ ప్రయాణమే జీవితం: ఉర్సులా లె గ్విన్ ఆలోచనలు
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