    పెళ్లి సందడి మొదలైంది: ఉదయ్‌పూర్‌లో ల్యాండ్ అయిన విజయ్-రష్మిక.. స్టైలిష్ లుక్స్‌తో అదరగొట్టిన జంట

    టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన వివాహ వేడుకలు రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 26న వివాహం జరగనుండగా, నేడు అత్యంత స్టైలిష్ లుక్స్‌తో ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో మెరిసిన ఈ జంట ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Feb 23, 2026 1:26 PM IST
    By HT Telugu Desk
    టాలీవుడ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ వెడ్డింగ్ 'విరోష్' (Vijay-Rashmika) వేడుకలకు సమయం ఆసన్నమైంది. తమ కలల వివాహం కోసం విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న నేడు (ఫిబ్రవరి 23) రాజస్థాన్‌లోని 'సిటీ ఆఫ్ లేక్స్' ఉదయ్‌పూర్ చేరుకున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో అడుగుపెట్టిన ఈ జంట తమ స్టైలిష్ అప్పియరెన్స్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఉదయ్‌పూర్‌లోని ప్రముఖ 'మెమెంటోస్ బై ITC హోటల్స్, ఏకాయ' (Mementos by ITC Hotels, Ekaaya) వేదికగా వీరి వివాహ వేడుకలు జరగనున్నాయి.

    ఉదయ్‌పూర్‌లో ల్యాండ్ అయిన విజయ్-రష్మిక.. స్టైలిష్ లుక్స్‌
    ఉదయ్‌పూర్‌లో ల్యాండ్ అయిన విజయ్-రష్మిక.. స్టైలిష్ లుక్స్‌

    ఎయిర్‌పోర్ట్ లుక్స్‌తో మెరిసిన జంట

    పెళ్లి సందడిలో ఉన్న ఈ జంట ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో సాధారణ దుస్తులకు బదులుగా, అత్యంత విలాసవంతమైన 'బిజినెస్ క్యాజువల్' (Business Casuals) లుక్స్‌లో మెరిసిపోయారు. వీరి ఫ్యాషన్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారాయి.

    రష్మిక మందన లుక్:

    రష్మిక 'డీప్ గ్రేయిష్ బ్లూ' రంగు అవుట్‌ఫిట్‌లో మెరిసింది. ఆమె లుక్ విశేషాలు ఇవే..

    • అవుట్‌ఫిట్: గ్రేయిష్ బ్లూ బ్లేజర్, దానికి మ్యాచింగ్‌గా స్ట్రెయిట్-లెగ్ ప్యాంట్స్ ధరించింది. లోపల వైట్ బ్లౌజ్‌తో తన లుక్‌ను మరింత క్లాసీగా మార్చేసింది.
    • యాక్సెసరీస్: డీప్ వైన్-రెడ్ కలర్ పీప్-టో స్టిలెట్టోస్, స్టైలిష్ వాచ్, తన ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్‌తో ఆమె మెరిసిపోయింది.
    • స్టైలింగ్: సిల్కీ స్ట్రైట్ హెయిర్, మినిమల్ మేకప్, బ్రాడ్ ఫ్రేమ్ సన్‌గ్లాసెస్‌తో రష్మిక చాలా సోఫిస్టికేటెడ్‌గా కనిపించింది.

    విజయ్ దేవరకొండ లుక్:

    విజయ్ తనదైన 'రౌడీ' స్టైల్‌ను వింటేజ్ లుక్‌తో మిక్స్ చేశారు..

    • అవుట్‌ఫిట్: బ్లాక్ లెదర్ జాకెట్, కింద హై-వైస్టెడ్ బ్లాక్ బ్యాగీ ప్యాంట్స్‌తో విజయ్ లుక్ అదిరిపోయింది. లోపల వైట్ కలర్ కాలర్ షర్ట్ బటన్స్ విప్పి ఉండటంతో అతని స్టైలిష్ ఫిజిక్ కనిపిస్తోంది.
    • యాక్సెసరీస్: బ్లాక్ లెదర్ బెల్ట్, చెల్సియా బూట్స్, సన్‌గ్లాసెస్, ఒక టోట్ బ్యాగ్‌తో విజయ్ పర్ఫెక్ట్ వెడ్డింగ్ గ్లోతో కనిపించాడు.

    పెళ్లి ఎప్పుడు? ఎక్కడ?

    విజయ్, రష్మిక ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్‌పూర్‌లో అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ జంట తమ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ పెళ్లి విషయాన్ని ధృవీకరించారు.

    గతేడాది అక్టోబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో వీరి నిశ్చితార్థం అత్యంత గోప్యంగా జరిగింది. 'గీత గోవిందం' (2018), 'డియర్ కామ్రేడ్' (2019) సినిమాల్లో కలిసి నటించినప్పటి నుండి వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు వినిపిస్తుండగా, ఇప్పుడు అది పెళ్లి పీటల వరకు చేరింది.

