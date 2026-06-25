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    Quote of the Day: చూసే కోణం మారితే ప్రపంచమే మారుతుంది: వేన్ డయ్యర్ అద్భుత సూక్తి

    ప్రముఖ మోటివేషనల్ స్పీకర్ వేన్ డయ్యర్ చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన సూక్తి జీవితంలో దృక్పథం ప్రాధాన్యతను వివరిస్తుంది. సమస్యలను చూసే విధానాన్ని మార్చుకుంటే, సవాళ్లే విజయ తీరాలుగా మారుతాయని ఈ వ్యాసం స్పష్టం చేస్తోంది.

    Published on: Jun 25, 2026 8:05 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    జీవితంలో సవాళ్లు, ఆటంకాలు ఎదురైనప్పుడు చాలామంది నిరాశకు లోనవుతుంటారు. అయితే, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల కంటే, వాటిని మనం చూసే విధానమే మన సంతోషాన్ని, విజయాన్ని నిర్ణయిస్తుందని ప్రముఖ రచయిత వేన్ డయ్యర్ స్పష్టం చేశారు.

    వేన్ డయ్యర్
    వేన్ డయ్యర్

    "మీరు విషయాలను చూసే కోణాన్ని మారిస్తే, మీరు చూసే విషయాలే మారిపోతాయి," అని ఆయన పేర్కొన్నారు. జీవితంలో సానుకూల మార్పును కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సూక్తి ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది.

    దృక్పథం మారితే.. అనుభవాలు మారుతాయి

    సంతోషం, విజయం లేదా ప్రశాంతత అనేవి కేవలం బాహ్య పరిస్థితులపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ, బాహ్య ప్రపంచంలో జరిగే పరిణామాల కంటే, వాటిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నామనేదే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మారకపోయినా, మన వైఖరి, నమ్మకాలు, ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు ఆయా పరిస్థితులపై మనకున్న అవగాహన పూర్తిగా మారుతుంది.

    దీనివల్ల ఒక పెద్ద సవాలు కూడా అద్భుతమైన అవకాశంగా కనిపిస్తుంది. ఓటమి ఒక పాఠంగా మారుతుంది. సమస్యలే వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు పునాదిరాళ్లుగా నిలుస్తాయి. నిజమైన మార్పు ఎప్పుడూ మన అంతరంగం నుంచే మొదలవుతుందని ఈ మాట గుర్తుచేస్తుంది.

    ఈ సూక్తి ఎందుకు అంతగా ఆకట్టుకుంటుంది?

    ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ కష్టాలు, నిరాశలు, అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. బాహ్య పరిణామాలను మనం ఎల్లప్పుడూ నియంత్రించలేకపోవచ్చు, కానీ వాటికి మనం ఎలా స్పందిస్తున్నామనేది పూర్తిగా మన చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఈ సందేశం నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆలోచన మనుషుల్లో ఒక కొత్త నమ్మకాన్ని, బాధ్యతను పెంచుతుంది.

    ఎందరో విజేతలు తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని మార్చడానికి ముందే, తమ ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకుని అడ్డంకులను అధిగమించారు. అందుకే ఈ సార్వత్రిక సత్యం అన్ని వయసుల వారికి, అన్ని రంగాల వారికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.

    ఈ మార్పును జీవితంలో ఎలా అలవర్చుకోవాలి?

    వేన్ డయ్యర్ చెప్పిన ఈ సూక్తిని నిజ జీవితంలో అమలు చేయడానికి కొన్ని సులువైన మార్గాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు,

    • దీన్ని మరో కోణంలో చూడటానికి అవకాశం ఉందా?" అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి.
    • సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చోకుండా, పరిష్కారాలపై దృష్టి పెట్టాలి.
    • అపజయాల గురించి బాధపడటం మానేసి, వాటి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి.
    • మనకు లేని వాటి గురించి చింతించడం కంటే, ఉన్న వాటికి కృతజ్ఞత చూపే అలవాటును పెంచుకోవాలి.
    • ఎల్లప్పుడూ సానుకూల దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తులతో స్నేహం చేయడం, విశాల భావాలతో ఉండటం వల్ల జీవితంపై ఒక ఆరోగ్యకరమైన అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఇది కాలక్రమేణా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంచుతుంది.

    ఎవరీ వేన్ డయ్యర్?

    అమెరికాకు చెందిన వేన్ డయ్యర్ అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ సెల్ఫ్-హెల్ప్ రచయిత, మోటివేషనల్ స్పీకర్. ఆయన మే 10, 1940న అమెరికాలోని మిచిగాన్ రాష్ట్రం, డెట్రాయిట్‌లో జన్మించారు. ఆయన తల్లిదండ్రులు మెల్విన్ లైల్ డయ్యర్, హేజెల్ ఐరిన్ డయ్యర్. బాల్యంలో అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతూ, అనాథ శరణాలయాల్లో పెరిగిన వేన్ డయ్యర్, పట్టుదలతో ఉన్నత చదువులు చదివారు. వేన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలతో పాటు కౌన్సెలింగ్‌లో డాక్టరేట్ పూర్తి చేశారు. మార్సలీన్ డయ్యర్‌తో సహా మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న ఆయనకు ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు.

    వ్యక్తిత్వ వికాసం, సానుకూల ఆలోచనా విధానం, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలపై ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు, రాసిన పుస్తకాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని ప్రభావితం చేశాయి. ఆయన రాసిన 'యువర్ ఎరోనియస్ జోన్స్' (Your Erroneous Zones) పుస్తకం కోట్లాది ప్రతులు అమ్ముడుపోయి, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందిన పుస్తకాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. తన రచనలు, టెలివిజన్ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిన వేన్ డయ్యర్, ఆగస్టు 29, 2015న కన్నుమూశారు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనా, ఆయన అందించిన జ్ఞానం ఇప్పటికీ ఎందరికో మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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