    ప్రోటీన్ ఎప్పుడు తినాలో తెలుసా? చెన్నై నిపుణురాలు చెప్పిన 3 ముఖ్యమైన సమయాలివే!

    ప్రోటీన్ ఎంత తింటున్నామనేది కాదు, ఏ సమయంలో తీసుకుంటున్నామనేది శరీరానికి ముఖ్యం. కండరాల దృఢత్వం, శక్తి కోసం ప్రోటీన్ తీసుకోవడానికి ఉండాల్సిన 3 కీలక సమయాలను చెన్నై న్యూట్రిషనిస్ట్ మంజుల శ్రీధర్ ఇక్కడ వివరించారు.

    Published on: Mar 05, 2026 3:44 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా, కండరాలు దృఢంగా తయారవ్వాలన్నా ప్రోటీన్ (మాంసకృత్తులు) తప్పనిసరి. సాధారణంగా అందరూ 'రోజుకు ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి?' అనే అంశంపైనే దృష్టి పెడతారు. కానీ, నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రోటీన్ 'ఎంత' తిన్నామన్న దానికంటే, 'ఎప్పుడు' తిన్నామన్నదే ముఖ్యం. సరైన సమయంలో ప్రోటీన్ తీసుకోకపోతే, మీరు పడే కష్టం వృథా అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ప్రోటీన్ ఎప్పుడు తినాలో తెలుసా? చెన్నై నిపుణురాలు చెప్పిన 3 ముఖ్యమైన సమయాలివే (Picture credit: Freepik)
    ఈ విషయంలో చెన్నైలోని అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్స్‌కు చెందిన ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ మంజుల శ్రీధర్ కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రోటీన్ తీసుకోవడంలో మనం చేసే పొరపాట్లు ఏంటి? ఆ మూడు ముఖ్యమైన సమయాలు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ప్రోటీన్ విషయంలో చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు

    చాలామంది ఉదయం పూట కేవలం కార్బోహైడ్రేట్లు (ఇడ్లీ, దోశ లేదా బ్రెడ్) తిని, మధ్యాహ్నమో లేదా రాత్రో భారీగా ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారం తీసుకుంటారు. ఇది తప్పు అని మంజుల శ్రీధర్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

    "మన శరీరంలో కొవ్వును నిల్వ చేసుకునే 'స్టోరేజ్ ట్యాంక్' ఉన్నట్టుగా, ప్రోటీన్‌ను నిల్వ చేసుకోవడానికి ఏ ట్యాంకూ ఉండదు. మన శరీరం ఒకేసారి కేవలం 20 నుంచి 40 గ్రాముల ప్రోటీన్‌ను మాత్రమే గ్రహించగలదు" అని ఆమె వివరించారు. ఉదాహరణకు, మీరు ఒకే పూట 70 గ్రాముల ప్రోటీన్ తింటే, శరీరం తనకి కావాల్సినంత వాడుకుని, మిగిలిన దాన్ని శక్తిగా మార్చి కాల్చేస్తుంది. దీనివల్ల కండరాల మరమ్మతుకు (Muscle Repair) అందాల్సిన ప్రోటీన్ అందక అవి బలహీనపడతాయి.

    ప్రోటీన్ లెక్క ఎలా ఉండాలి?

    మీరు తీసుకునే ప్రతి పూట భోజనంలో మీ శరీర బరువులోని ప్రతి కిలోకు 0.4 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే, 80 కేజీల బరువున్న వ్యక్తి ఒక పూట భోజనంలో సుమారు 32 గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    తప్పక గుర్తుంచుకోవాల్సిన 3 కీలక సమయాలు

    ప్రోటీన్ తీసుకోవడానికి ఈ మూడు సమయాలు అత్యంత కీలకమైనవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    • బ్రేక్‌ఫాస్ట్ (ఉదయం అల్పాహారం): మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు శరీరం శక్తి కోసం కండరాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. ఉదయం పూట కనీసం 30 గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ ఆగి, కండరాల మరమ్మతు మొదలవుతుంది.
    • వర్కవుట్ తర్వాత (Post-workout): వ్యాయామం చేసిన రెండు గంటల లోపు ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి. ఈ సమయంలో కండరాలు పోషకాలను వేగంగా గ్రహిస్తాయి. జిమ్ నుంచి రాగానే ప్రోటీన్ షేక్ తాగకపోయినా, రెండు గంటల లోపు మంచి ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవడం ముఖ్యం.
    • నిద్రపోయే ముందు: మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడే శరీరం కండరాలను ఎక్కువగా రిపేర్ చేస్తుంది. కాబట్టి పడుకునే ముందు గ్రీక్ యోగర్ట్ లేదా పనీర్ వంటి మెల్లగా జీర్ణమయ్యే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే రాత్రంతా శరీరానికి కావాల్సిన ఇంధనం అందుతుంది.

    "ఒకే పూట 160 గ్రాముల ప్రోటీన్ తినే వ్యక్తి కంటే, రోజంతా నాలుగు పూటలా కలిపి 120 గ్రాముల ప్రోటీన్ పంచే వ్యక్తిలో కండరాల పెరుగుదల మెరుగ్గా ఉంటుంది" అని మంజుల శ్రీధర్ ముగించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ప్రోటీన్ ఎందుకు రోజంతా సమానంగా తీసుకోవాలి?

    శరీరం ఒకేసారి ఎక్కువ ప్రోటీన్‌ను నిల్వ చేసుకోలేదు. అందుకే పూటకో కొంత చొప్పున తీసుకుంటే కండరాల పెరుగుదలకు (Muscle Protein Synthesis) నిరంతరం సహకారం అందుతుంది.

    2. వ్యాయామం చేయని వారు కూడా ఈ సమయాలను పాటించాలా?

    అవును. కండరాల క్షీణతను అరికట్టడానికి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి వ్యాయామం చేయని వారు కూడా ఉదయం, రాత్రి సమయాల్లో ప్రోటీన్ తీసుకోవడం మంచిది.

    3. ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలు ఏవి?

    గుడ్లు, పప్పు ధాన్యాలు, చికెన్, పనీర్, సోయా, గ్రీక్ యోగర్ట్, మొలకలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరులు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి డైట్‌లో మార్పులు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును లేదా నిపుణుడైన డైటీషియన్‌ను సంప్రదించండి.)

    బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ప్రోటీన్ మీల్స్ ఎంచుకోండి (Freepik)
    © 2026 HindustanTimes