చలికాలంలో మార్నింగ్ వాక్ చేస్తున్నారా? గుండె భద్రం
చలికాలంలో ఉదయాన్నే నడకకు వెళ్లే అలవాటు ఉందా? అయితే గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని గుండె నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చలి తీవ్రత, కాలుష్యం దృష్ట్యా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నిపుణుల సలహాలు మీకోసం.
గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారికి శీతాకాలం ఉదయం వేళల్లో నడక కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. సాధారణ రోజుల్లో క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం లేదా వాకింగ్ చేయడం హృదయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదే. అయితే చలిగాలులు, పొగమంచు వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పుల వల్ల గుండెపై అదనపు భారం పడుతుంది. గుండె రక్తనాళాల సమస్యలు (Coronary Artery Disease), అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు లేదా గతంలో గుండెపోటుకు గురైనవారు చలికాలంలో వ్యాయామాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎప్పుడు, ఎలా సురక్షితంగా నడవాలనే విషయంలో సరైన అవగాహన ఉండాలి. శీతాకాలంలో మార్నింగ్ వాక్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కోల్కతాలోని బీఎమ్ బిర్లా హార్ట్ హాస్పిటల్కు చెందిన ప్రముఖ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అశోక్ బి మాల్పానీ పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
చలికాలంలో శరీరంపై ఏం జరుగుతుంది?
చలి తీవ్రత పెరిగినప్పుడు మన శరీరంలోని రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయని డాక్టర్ మాల్పానీ వివరించారు. ఈ ప్రక్రియను 'వాసోకన్స్ట్రిక్షన్' (Vasoconstriction) అంటారు. దీనివల్ల రక్తపోటు (బీపీ) పెరిగి, శరీరమంతటికీ రక్తాన్ని సరఫరా చేయడానికి గుండె మరింత తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా, చల్లని గాలి వల్ల గుండెకు ఆక్సిజన్ అవసరం పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే గుండె ధమనులు ఇరుకుగా ఉన్నవారికి ఇది మరింత క్లిష్టమైన పరిస్థితిని కలిగిస్తుంది. గుండె జబ్బుల ముప్పు ఉన్నవారు చలి వాతావరణంలో నడక లేదా ఇతర శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు ఛాతీలో నొప్పి లేదా ఇతర లక్షణాలు బయటపడే ప్రమాదం ఉంది.
వేళలు, ఉష్ణోగ్రత చాలా ముఖ్యం!
"ముఖ్యంగా శీతాకాలపు తీవ్ర చలి గాలులు వీచే సమయంలో, అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే వేకువజామున గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు బయటకు రాకూడదు" అని డాక్టర్ మాల్పానీ హెచ్చరించారు. ఉదయం కాస్త ఎండ వచ్చి, వాతావరణం వెచ్చబడే వరకు వేచి చూసి నడకకు వెళ్లడం సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయం. అయితే కేవలం ఉష్ణోగ్రత మాత్రమే కాకుండా గాలి నాణ్యతను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మన దేశంలోని చాలా నగరాల్లో శీతాకాలం ఉదయం వేళల్లో వాయుకాలుష్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి నడకకు వెళ్లే ముందు స్థానిక గాలి నాణ్యత (AQI), వాతావరణ వివరాలను సరిచూసుకోవడం మంచిది.
దుస్తుల ఎంపిక.. సున్నితమైన ప్రారంభం
శరీరంలో వేడి తగ్గకుండా ఉండేందుకు లేయర్ల ఆధారంగా తేలికపాటి దుస్తులను ఒకటి కంటే ఎక్కువ ధరించాలి. తల, చెవులు, చేతుల భాగాల నుంచి వేడి వేగంగా బయటకు పోతుంది కాబట్టి వాటిని కప్పి ఉంచేలా టోపీలు, గ్లౌజులు వాడాలని డాక్టర్ మాల్పానీ సూచించారు. బయటకు వెళ్లేముందు ఇంట్లోనే 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు తేలికపాటి వ్యాయామాలతో 'వార్మ్-అప్' (Warm-up) అవసరం. ఇది శరీరాన్ని బయటి చలికి అనుగుణంగా సిద్ధం చేస్తుంది. మొదలుపెట్టడమే వేగంగా నడవకుండా, నెమ్మదిగా వేగాన్ని పెంచాలి.
గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు తమ శరీర తత్వానికి, వైద్యుల సలహాలకు అనుగుణంగా వేగాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. నడుస్తున్నప్పుడు ఎదుటివారితో సులువుగా సంభాషించగలిగే వేగం చాలామందికి సురక్షితమైన ప్రామాణికం. ఇటీవల గుండె సంబంధిత సమస్యల నుంచి కోలుకున్నవారు లేదా 'హార్ట్ ఫెయిల్యూర్' ఉన్నవారు తమ సొంత వైద్యుడు సూచించిన ప్లాన్ను మాత్రమే అనుసరించాలి.
ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు!
"ఛాతీలో అసౌకర్యం లేదా ఒత్తిడి, అసాధారణంగా ఆయాసం రావడం, తల తిరగడం, చల్లటి చెమటలు పట్టడం, వికారం, లేదా నొప్పి చెయ్యి, దవడ, వెన్ను భాగానికి పాకడం వంటి లక్షణాలను చలి వల్ల వచ్చినవిగా భావించి అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు" అని డాక్టర్ మాల్పానీ స్పష్టం చేశారు. నడుస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే నడక ఆపేసి, అత్యవసర వైద్య సహాయం పొందాలి.
లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ నడకను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించడం లేదా సొంతంగా వాహనం నడుపుకుంటూ ఆసుపత్రికి వెళ్లడం వంటివి చేయకూడదు. గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు వైద్యులు సూచించిన మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడాలి. వైద్యుల సలహా లేకుండా మందులలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకూడదు. కొత్తగా ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించినా, రక్తపోటు అదుపులో లేకపోయినా లేదా గుండె ఆరోగ్యంలో మార్పులు వచ్చినా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి తగిన సలహా తీసుకున్న తర్వాతే వాకింగ్ కొనసాగించాలి.
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