నేడు ప్రపంచ సైకాలజిస్టుల ప్రశంసా దినోత్సవం: అలసిన మనసుకు అండగా.. ఆలంబనగా..
జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సరైన మార్గదర్శనం చేసేది సైకాలజిస్టులే. వారి సేవలకు గుర్తింపుగా ఏటా జూలై 14 న ప్రపంచం వ్యాప్తంగా సైకాలజిస్ట్ ప్రశంసా దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. మనిషి జీవితంలో సైకాలజిస్ట్ పాత్ర ఎంత కీలకమైనదో సైకాలజిస్ట్ దీప్తి దామర్ల వివరిస్తున్నారు.
శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామో, మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన సమయం ఇది. నేటి ఆధునిక, వేగవంతమైన ప్రపంచంలో ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిరాశ అనేవి మనుషులను లోలోపల దహించివేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, గందరగోళంలో ఉన్న మనసుకు దారి చూపే దిక్సూచిలా, గాయపడిన మనసుకు మందు వేసే వైద్యుడిలా సైకాలజిస్ట్ మనిషి జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
1. వినడానికి ఒక తోడు – తీర్పులు లేని ప్రపంచం
సమాజంలో మన బాధను ఎవరికైనా చెప్తే వారు మనల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారేమో లేదా జడ్జ్ చేస్తారేమో అనే భయం చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ ఒక సైకాలజిస్ట్ ముందు ఎలాంటి భయం లేకుండా మనసు విప్పి మాట్లాడవచ్చు. వారు మన మాటలను ఎలాంటి ముందస్తు అంచనాలు లేకుండా, సానుభూతితో వింటారు. ఈ "వినడం" అనే ప్రక్రియే సగం మానసిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.
2. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సరైన అవగాహన
జీవితంలో ఎదురయ్యే బంధాల సమస్యలు, ఉద్యోగ ఒత్తిడి, ఆత్మీయుల మరణం లేదా అనుకోని పరాజయాలు మనిషిని తీవ్రంగా కుంగదీస్తాయి. అలాంటి సమయాల్లో ఆ వేదన నుండి ఎలా బయటపడాలో, భావోద్వేగాలను ఎలా నియంత్రించుకోవాలో సైకాలజిస్ట్లు నేర్పిస్తారు. సమస్యలను ఎదుర్కొనే మానసిక దృఢత్వాన్ని అందిస్తారు.
3. స్వీయ అవగాహనను పెంచడం
చాలా సార్లు మనకు వచ్చే కోపం, భయం లేదా బాధకు అసలు కారణం ఏంటో మనకే తెలియదు. సైకాలజిస్ట్లు థెరపీ ద్వారా మన ఆలోచనా సరళిని, ప్రవర్తనను మనకే విశ్లేషించి చూపుతారు. దీనివల్ల మన బలహీనతలు ఏంటో, వాటిని ఎలా అధిగమించాలో తెలుసుకుని, మనల్ని మనం ఒక మెరుగైన వ్యక్తిగా మార్చుకునే అవకాశం దక్కుతుంది.
4. మానసిక రుగ్మతల నుండి విముక్తి
డిప్రెషన్ , యాంగ్జైటీ, ఫోబియాలు, పీటీఎస్డీ వంటి సమస్యలు మనిషి దైనందిన జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి. సైకాలజిస్ట్లు సైంటిఫిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఈ రుగ్మతల మూలాలను కనుగొని, వాటి నుండి శాశ్వత ఉపశమనం కలిగిస్తారు.
5. ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాల నిర్మాణం
వ్యక్తిగత జీవితంలో భాగస్వామితో, కుటుంబ సభ్యులతో లేదా ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగులతో వచ్చే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్లను ఎలా సరిచేసుకోవాలో సైకాలజిస్ట్లు గైడ్ చేస్తారు. ఎదుటివారి దృక్కోణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలాగో నేర్పడం ద్వారా బంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి.
గాయపడిన శరీరానికి బ్యాండేజ్ ఎంత అవసరమో.. అలసిపోయిన, గాయపడిన మనసుకు సైకాలజిస్ట్ ఇచ్చే థెరపీ అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం. మానసిక సహాయం కోరడం బలహీనత కాదు, అది ఒక ధైర్యమైన అడుగు. ఈ సైకాలజిస్ట్ ప్రశంసా దినోత్సవం సందర్భంగా సమాజంలో మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెంచుతూ, ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న సైకాలజిస్ట్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం.
- దీప్తి దామర్ల, సైకాలజిస్ట్
ఫౌండర్, ఇన్నర్ పీస్ కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్,
విజయవాడ.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More