కెనడా స్కూల్లో కాల్పులు, 10 మంది మృతి.. వణికిపోయిన బ్రిటిష్ కొలంబియా
కెనడాలోని బ్రిటిష్ కొలంబియాలో ఉన్న ఒక హైస్కూల్లో జరిగిన కాల్పుల్లో నిందితురాలితో సహా మొత్తం 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో మరో 25 మంది గాయపడ్డారు. నిందితురాలు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
కెనడాలోని బ్రిటిష్ కొలంబియాలో ఒక్కసారిగా కాల్పుల మోత దద్దరిల్లింది. పీస్ రీజియన్లోని టంబ్లర్ రిడ్జ్ సెకండరీ స్కూల్లో (Tumbler Ridge Secondary School) చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటనలో మొత్తం 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్లు భావిస్తున్న మహిళ కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు ధృవీకరించారు.
అసలేం జరిగింది?
మంగళవారం మధ్యాహ్నం స్కూల్ సమయంలో ఒక్కసారిగా తుపాకీ శబ్దాలు వినిపించడంతో విద్యార్థులు, సిబ్బంది ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. సమాచారం అందుకున్న రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్ (RCMP) దళాలు తక్షణమే రంగంలోకి దిగాయి. స్కూల్ లోపల సోదాలు నిర్వహించిన క్రమంలో ఆరుగురు అప్పటికే నిర్జీవంగా పడి ఉండటాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు.
మరోవైపు, ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే మరొకరు మరణించారు. ఇదే ఘటనకు సంబంధం ఉందని భావిస్తున్న రెండో ప్రాంతం (ఒక నివాసం)లో మరో ఇద్దరు మృతి చెంది ఉండటం గమనార్హం. ఈ మారణహోమంలో మొత్తం 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఎవరా కిరాతకులు?
ఈ కాల్పులకు పాల్పడిన వ్యక్తిని ఒక మహిళగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో పోలీసులు జారీ చేసిన అత్యవసర హెచ్చరికలో ఆమెను "గోధుమ రంగు జుట్టు కలిగి, గౌను ధరించిన మహిళ"గా వర్ణించారు.
"కాల్పులకు పాల్పడినట్లు భావిస్తున్న వ్యక్తి కూడా మరణించి ఉండటం మేము గమనించాం. ఆమె తనను తాను కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి" అని ఆర్సీఎమ్పీ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రస్తుతానికి మరే ఇతర నిందితులూ లేరని, ప్రజలకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
క్షతగాత్రుల పరిస్థితి
ఈ ఘటనలో గాయపడిన మరో 25 మందికి స్థానిక వైద్య కేంద్రంలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉండటంతో వారిని హెలికాప్టర్ ద్వారా ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలించారు. మిగిలిన విద్యార్థులు, సిబ్బందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చినట్లు పోలీసులు వివరించారు.
తదుపరి విచారణ: ఆర్సీఎమ్పీ చీఫ్ సుపరింటెండెంట్ కెన్ ఫ్లాయిడ్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ.. "మేము షూటర్ను గుర్తించామని భావిస్తున్నాము. అయితే, దర్యాప్తు గోప్యతను కాపాడటానికి, బాధితుల వ్యక్తిగత వివరాలను గౌరవించడానికి ఇప్పుడే పూర్తి సమాచారాన్ని వెల్లడించలేం" అని పేర్కొన్నారు.