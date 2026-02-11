Edit Profile
    థాయ్‌లాండ్ పాఠశాలలో కాల్పుల కలకలం: విద్యార్థులను బందీలుగా పట్టుకున్న దుండగుడు

    దక్షిణ థాయ్‌లాండ్‌లోని ఒక పాఠశాలలో బుధవారం జరిగిన కాల్పుల ఘటన అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఒక 18 ఏళ్ల యువకుడు తుపాకీతో పాఠశాలలోకి ప్రవేశించి, విద్యార్థులను, ఉపాధ్యాయులను బందీలుగా పట్టుకోవడంతో కొద్దిసేపు అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది.

    Published on: Feb 11, 2026 5:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దక్షిణ థాయ్‌లాండ్‌లోని సాంగ్‌ఖ్లా ప్రావిన్స్‌, హత్ యాయ్ (Hat Yai) జిల్లాలో ఉన్న పాతోంగ్‌ప్రతంకిరివత్ పాఠశాల (Patongprathankiriwat School) లో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 18 ఏళ్ల యువకుడు ఆయుధంతో పాఠశాల ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు.

    థాయ్‌లాండ్ పాఠశాలలో కాల్పుల కలకలం: విద్యార్థులను బందీలుగా పట్టుకున్న దుండగుడు

    ఇప్పటివరకు ఉన్న సమాచారం

    • బందీల పర్వం: కాల్పుల అనంతరం సదరు దుండగుడు పలువురు విద్యార్థులను, ఉపాధ్యాయులను ఒక గదిలో బంధించి, వారిని బందీలుగా (Hostages) చేసుకున్నాడు.
    • పోలీసుల చర్య: సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భారీగా చేరుకున్న పోలీసు దళాలు పాఠశాలను చుట్టుముట్టాయి. కొద్దిసేపు ఉత్కంఠ నెలకొన్న తర్వాత పోలీసులు ఆ 18 ఏళ్ల నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
    • సురక్షితంగా విడుదల: బందీలుగా ఉన్న విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులందరినీ పోలీసులు సురక్షితంగా విడిపించారు. "నిందితుడిని పట్టుకున్నాం.. బందీలందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు" అని డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ విచియాన్ సోబూన్ ధృవీకరించారు.

    మృతుల వివరాలు

    ఈ ఘటనలో పలువురు మరణించినట్లు ప్రాథమిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, మృతుల సంఖ్య, గాయపడిన వారి వివరాలను అధికారులు ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. పాఠశాల ఆవరణలో భయాందోళనలకు గురైన తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల క్షేమ సమాచారం కోసం భారీగా చేరుకున్నారు.

    recommendedIcon
