సెడాన్ రారాజు 'హోండా సిటీ' కొత్త అవతారం: రూ. 11.99 లక్షలకే అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు
భారతీయ రోడ్లపై దశాబ్దాలుగా రాజ్యమేలుతున్న హోండా సిటీ (Honda City) సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. అత్యాధునిక ఏడీఏఎస్ (ADAS) లెవల్-2 భద్రత, మరింత స్మార్ట్ ఇంటీరియర్, శక్తివంతమైన హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో వచ్చిన ఈ 2026 మోడల్ ధర రూ. 11.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సెడాన్ కార్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అంటే అది 'హోండా సిటీ'. 1998లో భారత్లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఈ కారు క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. తాజాగా హోండా సంస్థ ఐదో జనరేషన్ సిటీకి రెండోసారి మెరుగులు దిద్ది 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇన్ని కొత్త ఫీచర్లు జోడించినా ప్రారంభ ధరను పాత మోడల్ ధరకే (రూ. 11.99 లక్షలు) ఉంచడం విశేషం. హైబ్రిడ్ మోడల్ (e:HEV) ధరను రూ. 20.99 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
త్వరలో రాబోతున్న హోండా ZR-V కంపెనీకి కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయినప్పటికీ, హోండా బ్రాండ్ విలువను కాపాడే గుండెకాయ మాత్రం 'సిటీ' అనే చెప్పాలి.
నయా లుక్.. అదిరిపోయే డిజైన్
2026 హోండా సిటీ బాహ్య రూపంలో ప్రధాన మార్పులు చేశారు. కారు ముందు భాగంలో ఒక చివర నుంచి మరో చివర వరకు సాగే 'కనెక్టెడ్ లైట్బార్' ఇప్పుడు దీనికి ఒక ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తోంది.
బ్లేడ్ ఐ (Blade Eye): సరికొత్త ఎల్ఈడీ లైటింగ్ సిస్టమ్, బై-ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి దూకుడును జోడించాయి.
పొడవైన కారు: ఈ విభాగంలోనే అత్యంత పొడవైన సెడాన్గా (4,594 ఎంఎం) హోండా సిటీ నిలిచింది.
కొత్త రంగు: ఐదు పాత రంగులతో పాటు కొత్తగా 'క్రిస్టల్ బ్లాక్ పెర్ల్' రంగును హోండా ప్రవేశపెట్టింది. నలుపు రంగు ప్రియులకు ఇది కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసేలా ఉంది.
హైదరాబాద్ ఎండలకు చెక్.. స్మార్ట్ ఇంటీరియర్
కారు లోపల కాలు పెడితే విలాసవంతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఐవరీ మరియు బ్లాక్ డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్తో పాటు సరికొత్త 10.1 అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రధాన ఆకర్షణ.
ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండే విపరీతమైన ఎండలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, హోండా తన ఫ్రంట్ వెెంటిలేటెడ్ సీట్లను మరింత మెరుగుపరిచింది. ఇవి గతంలో కంటే 40 శాతం వేగంగా చల్లబరుస్తాయి. వెనుక సీట్లలో ప్రయాణించే వారికి 'లాంజ్' వంటి సౌకర్యాన్ని కల్పించారు.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం: పవర్, మైలేజీ
ఈ కొత్త సిటీ రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:
1.5L i-VTEC పెట్రోల్: ఇది 119 bhp శక్తిని, 145 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ సీవీటీ గేర్బాక్స్తో అందుబాటులో ఉంది.
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ (e:HEV): సిటీ హైబ్రిడ్ మోడల్ 124.48 bhp శక్తిని, 253 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. మైలేజీ విషయంలో రాజీ పడని వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
సేఫ్టీలో సాటిలేదు: లెవల్-2 ఏడీఏఎస్
భద్రత విషయంలో హోండా ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఈసారి 'హోండా సెన్సింగ్' పేరుతో లెవల్-2 ఏడీఏఎస్ ఫీచర్లను అందించారు.
కొలిజన్ మిటిగేషన్ బ్రేకింగ్: ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టి ఆటోమేటిక్గా బ్రేకులు వేస్తుంది.
అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్: ముందు వెళ్తున్న వాహనానికి అనుగుణంగా కారు వేగాన్ని సర్దుబాటు చేస్తుంది.
6 ఎయిర్బ్యాగ్స్: ప్రామాణికంగా ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు, వెహికల్ స్టెబిలిటీ అసిస్ట్ (VSA), టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణికులకు పూర్తి రక్షణ ఇస్తాయి.
వారెంటీ వివరాలు
కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పెంచేలా హోండా 3 ఏళ్ల అన్లిమిటెడ్ కిలోమీటర్ల వారెంటీని ఇస్తోంది. దీనిని 10 ఏళ్ల వరకు పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది. హైబ్రిడ్ బ్యాటరీపై ఏకంగా 8 ఏళ్ల వారెంటీని కంపెనీ ప్రకటించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 2026 హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర ఎంత?
ఈ కొత్త మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ. 11.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). హైబ్రిడ్ వేరియంట్ ధర రూ. 20.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
2. పాత మోడల్ కంటే ఈ కొత్త సిటీలో వచ్చిన ప్రధాన మార్పులు ఏమిటి?
దీనిలో కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ లైట్బార్, లెవల్-2 ఏడీఏఎస్ భద్రత, 10.1 అంగుళాల పెద్ద టచ్స్క్రీన్, వెెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి కొత్త ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
3. హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ మోడల్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
హైబ్రిడ్ మోడల్ సెల్ఫ్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది అత్యుత్తమ మైలేజీని ఇవ్వడమే కాకుండా, పర్యావరణానికి తక్కువ హాని కలిగిస్తుంది. దీనికి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ తోడవ్వడం వల్ల పికప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.
4. ఈ కారుపై వారెంటీ ఎంత వరకు ఉంటుంది?
ప్రామాణికంగా 3 ఏళ్ల వారెంటీ లభిస్తుంది. అయితే వినియోగదారులు దీనిని 10 ఏళ్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. హైబ్రిడ్ బ్యాటరీపై 8 ఏళ్లు లేదా 1.6 లక్షల కిలోమీటర్ల వారెంటీ ఉంటుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More