    2026 కియా సెల్టోస్ బేస్​ వేరియంట్లోనే అదిరిపోయే ఫీచర్లు..

    కియా మోటార్స్ తన నెక్ట్స్​ జనరేషన్ 'సెల్టోస్' ధరలను జనవరి 2, 2026న ప్రకటించనుంది. అయితే బ్రోచర్ ద్వారా బయటకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈసారి బేస్ వేరియంట్​లోనే కనీవినీ ఎరుగని రేంజ్‌లో అద్భుతమైన ఫీచర్లను కియా అందిస్తోంది. అవేంటంటే..

    Published on: Dec 24, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్లో సెన్సేషన్ సృష్టించిన కియా సెల్టోస్, సరికొత్త హంగులతో మన ముందుకు రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. 2026 కియా సెల్టోస్​ని సంస్థ ఇటీవలే ప్రదర్శించింది. ఇక 2026 జనవరి 2న ఈ న్యూ-జనరేషన్ సెల్టోస్ ధరలను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించనుంది. అయితే లాంచ్‌కు ముందే విడుదలైన బ్రోచర్ ద్వారా ఈ ఎస్​యూవీకి సంబంధించిన అనేక కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. మరీ ముఖ్యంగా కియా సేల్టోస్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ బేస్​ వేరియంట్​పై మంచి బజ్​ నెలకొంది.

    2026 కియా సెల్టోస్ బేస్​ వేరియంట్లోనే అదిరిపోయే ఫీచర్లు..
    2026 కియా సెల్టోస్ బేస్​ వేరియంట్లోనే అదిరిపోయే ఫీచర్లు..

    సాధారణంగా ఏ కారుకైనా బేస్ వేరియంట్ అంటే కేవలం అవసరమైన ఫీచర్లు మాత్రమే ఉంటాయని అనుకుంటారు. కానీ కియా సెల్టోస్ 'హెచ్​టీఈ' వేరియంట్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా నిలబడనున్నట్టు కనిపిస్తోంది.

    2026 కియా సెల్టోస్​ బేస్​ వేరియంట్​లో అదిరిపోయే ఫీచర్లు..

    తక్కువ బడ్జెట్‌లో మంచి కారు కొనాలనుకునే వారికి సెల్టోస్ హెచ్​టీఈ బేస్ వేరియంట్ ఒక వరంలా మారనుంది. ఇందులో లభించే కొన్ని కీలక ఫీచర్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    లైటింగ్: ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, డీఆర్ఎల్, టెయిల్ ల్యాంప్స్‌తో పాటు హై మౌంట్ స్టాప్ ల్యాంప్ కూడా ఎల్ఈడీలోనే వస్తోంది.

    ఎక్స్‌టీరియర్ అండ్​ ఇంటీరియర్: 16 ఇంచ్​ స్టీల్ వీల్స్, సిల్వర్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ స్కిడ్ ప్లేట్స్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా వంటివి 2026 కియా సెల్టోస్​కి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. లోపల స్మోకీ బ్లాక్ అండ్ గ్రే డ్యూయెల్ టోన్ ఇంటీరియర్స్, డబుల్ డీ-కట్ స్టీరింగ్ వీల్ ప్రీమియం ఎక్స్​పీరియెన్స్​ని కలిగిస్తాయి.

    టెక్నాలజీ: ఆశ్చర్యకరంగా కియా సెల్టోస్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ బేస్ మోడల్‌లోనే 10.25 ఇంచ్​ హెచ్‌డీ టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే, 6-స్పీకర్ల సౌండ్ సిస్టమ్ వంటివి ఉన్నాయి. దీనితో పాటు 12 ఇంచ్​ ఎల్‌సీడీ క్లస్టర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, కీ-లెస్ ఎంట్రీ వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.

    2026 కియా సెల్టోస్​ హెచ్​టీఈ (ఓ) వేరియంట్​..

    కాస్త ఎక్కువ ఖర్చు చేయగలిగితే, హెచ్​టీఈ నెక్ట్స్​ వేరియంట్​ హెచ్​టీఈ (ఓ)లో మరిన్ని అదిరే ఫీచర్లను పొందవచ్చు. ఇందులో కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్స్, బ్లాక్ రూఫ్ రైల్స్, సెమీ-లెథర్ సీట్లు, రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్ వంటి విలాసవంతమైన ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

    ముఖ్యంగా దీని ఆటోమేటిక్ వెర్షన్‌లో ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ మోడ్స్ (మడ్​/డస్ట్​/స్నో), ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు, మూడు డ్రైవ్ మోడ్లు (ఎకో, నార్మల్, స్పోర్ట్) అదనపు ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి.

    2026 కియా సెల్టోస్​- ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..

    కియా తన కస్టమర్ల కోసం విభిన్నమైన ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందిస్తోంది:

    1.5లీటర్​ పెట్రోల్: 114బీహెచ్​పీ పవర్, 144ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, సీవీటీ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

    1.5లీటర్​ డీజిల్: 114బీహెచ్​పీ పవర్, 250ఎన్​ఎం టార్క్ అందిస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో లభిస్తుంది.

    1.5లీటర్​ టర్బో పెట్రోల్: వేగాన్ని ఇష్టపడే వారి కోసం 157బీహెచ్​పీ పవర్, 253ఎన్​ఎం టార్క్ ఇచ్చే శక్తివంతమైన ఇంజిన్. ఇది 6-స్పీడ్ ఐఎంటీ గేర్‌బాక్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది.

    ఎస్​యూవీ సెగ్మెంట్‌లో ఈ కియా సెల్టోస్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​తో గట్టి పోటీనిస్తూ, ఫీచర్ల పరంగా కియా తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంటోంది.

