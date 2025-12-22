Edit Profile
    మహీంద్రా XUV 7XO.. కొత్త హంగులతో ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ! డిజైన్​, ఇంటీరియర్​ వివరాలు..

    కొత్త ఏడాదిలో అదరగొట్టాలని మహీంద్రా పెద్ద ప్లానే వేసింది! ఇందులో భాగంగా బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ని లాంచ్​ చేయనుంది. దీనిని ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ అని సంస్థ పిలుస్తోంది. టెస్ట్​ డ్రైవ్​లో కనిపించిన మోడల్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 22, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా కొత్త ఏడాదిని ఘనంగా ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది! తన ఫ్లాగ్‌షిప్, బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్‌యూవీ అయిన ఎక్స్‌యూవీ700ను సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది! అయితే, ఈసారి కేవలం ఫీచర్లు మాత్రమే కాదు, పేరు కూడా మారుతోంది. గతంలో ఎక్స్‌యూవీ300ను 'ఎక్స్‌యూవీ 3ఎక్స్​ఓ'గా మార్చినట్లే, ఇప్పుడు ఎక్స్‌యూవీ700ని 'ఎక్స్‌యూవీ 7ఎక్స్​ఓ'గా రీబ్రాండ్ చేస్తోంది. ఈ ఎస్​యూవీని జనవరి 5న లాంచ్ చేయనుంది. కాగా, లాంచ్​కి ముందు ఈ మోడల్​ భారత రోడ్​పై దర్శనమిచ్చింది. ఫలితంగా మరిన్ని వివరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటిని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్​యూవీ.. (Instagram / ar_reviews77)
    మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్​యూవీ.. (Instagram / ar_reviews77)

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- డిజైన్‌లో కీలక మార్పులు..

    ఇటీవల రోడ్ టెస్టింగ్‌లో కనిపించిన ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ డిజైన్ వివరాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి! ముఖ్యంగా ముందు భాగంలో హెడ్‌లైట్ సెటప్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు. స్కార్పియో-ఎన్ తరహాలో డ్యూయల్ బ్యారెల్ ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్ రాబోతున్నాయి. డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (డీఆర్​ఎల్​) ఇప్పుడు కిందికి కాకుండా 'యూ' ఆకారంలో సరికొత్తగా కనిపిస్తాయి. గ్రిల్ కూడా పాత ఎక్స్‌యూవీ500ని గుర్తుకు తెచ్చేలా డిజైన్ చేశారు. వెనుక వైపు ఎక్స్‌ఈవీ 9ఎస్​ తరహాలో సరికొత్త టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉండనున్నాయి. కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ ఈ ఎస్‌యూవీకి మరింత స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- ఇంటీరియర్ ఇప్పుడు మరింత లగ్జరీగా!

    కారు లోపల అడుగు పేడితే లగ్జరీ రేంజ్ ఫీచర్లు స్వాగతం పలుకుతాయి! మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700లో ప్రస్తుతం ఉన్న రెండు స్క్రీన్ల సెటప్‌కు అదనంగా, ఇప్పుడు ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేక స్క్రీన్‌ను కూడా జోడించారు. అంటే డ్యాష్‌బోర్డులో మొత్తం మూడు స్క్రీన్లు కనిపించే అవకాశం ఉంది.

    బాస్ మోడ్: వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికులు తమ లెగ్ రూమ్‌ను పెంచుకోవడానికి ముందు సీటును వెనుక నుంచే అడ్జస్ట్ చేసుకునే 'బాస్ మోడ్' సౌకర్యం ఉంది.

    బీవైఓడీ కనెక్టివిటీ: వెనుక సీట్లలో ప్రయాణించే వారు తమ ట్యాబ్లెట్లు లేదా స్మార్ట్‌ఫోన్లను అమర్చుకోవడానికి ప్రత్యేక ఫిక్చర్లు (బీవైఓడీ) ఇచ్చారు.

    ప్రీమియం ఫీచర్లు: 2 స్పోక్​ స్టీరింగ్ వీల్, డాల్బీ అట్మాస్ ఆడియో సిస్టమ్, రెండో వరుసలో కెప్టెన్ సీట్లు, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓలో ఉండబోతున్నాయి. ప్రైవసీ కోసం వెనుక విండోలకు కర్టెన్లు కూడా ఇస్తున్నారు!

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్..

    ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే పెద్దగా మార్పులు కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న 2.2 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్, 2.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతోనే కొత్త మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ కూడా వస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లో మైలేజీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక డ్రైవింగ్ మోడ్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌లతో పాటు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) వేరియంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ప్రీ-బుకింగ్స్​ ఈ నెల 15న మొదలయ్యాయి. మహీంద్రా వెబ్​సైట్​ లేదా డీలర్​షిప్​ షోరూమ్స్​లో కస్టమర్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

    మొత్తానికి.. కొత్త పేరుతో, సరికొత్త హంగులతో వస్తున్న 'మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ' మార్కెట్లో మళ్లీ ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

