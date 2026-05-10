Skoda Kodiaq : ఇక మిడ్ వేరియంట్లోనే అడాస్ ఫీచర్! 2026 స్కోడా కొడియాక్ హైలైట్స్ ఇవే..
2026 Skoda Kodiaq : స్కోడా ఆటో తన పాపులర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ 'కొడియాక్'కి చెందిన 2026 మోడల్ను తాజాగా ఆవిష్కరించింది. ప్రధానంగా అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్), ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ కారు, భద్రతకు పెద్దపీట వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి.
2026 Skoda Kodiaq price : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం స్కోడా, తన ఫ్లాగ్షిప్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ 'కొడియాక్'కి చెందిన 2026 మోడల్ను రీఫ్రెష్డ్ రూపంలో ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఈ అప్డేట్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.. కారు ఎక్స్టీరియర్ని మార్చడం కంటే, దాని భద్రతా ప్రమాణాలను, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లడం! ముఖ్యంగా సెగ్మెంట్లో పెరుగుతున్న పోటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, స్కోడా తన కారును అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్), ఇతర ప్రీమియం ఫీచర్లతో నింపేసింది.
భద్రతకు ప్రాణం: అడ్వాన్స్డ్ అడాస్ ప్యాకేజీ..
2026 కొడియాక్ అప్డేట్లో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది దాని నూతన అడాస్ ప్యాకేజీ. ఇది కేవలం ప్రమాదాలను నివారించడమే కాకుండా, డ్రైవర్కు పూర్తి భద్రతా భరోసాను కల్పిస్తుంది.
ముఖ్య ఫీచర్లు: హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి వ్యవస్థలను చేర్చారు.
నూతన అసిస్టెన్స్ ఫంక్షన్లు: జంక్షన్ల వద్ద మలుపులు తిరిగేటప్పుడు వచ్చే ముప్పులను అరికట్టేందుకు ‘టర్న్ అసిస్ట్’, ‘క్రాస్రోడ్ అసిస్ట్’ వంటి ఫీచర్లు తోడయ్యాయి. అలాగే కారు డోర్ తీసే సమయంలో వెనుక నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంటే ప్రయాణికులను హెచ్చరించే ‘ఎగ్జిట్ వార్నింగ్’ ఫీచర్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ.
సెన్సార్ల అప్గ్రేడ్: రాడార్ ఆధారిత సెన్సార్లను మరింత మెరుగుపరచడం ద్వారా లేన్ చేంజ్ అలర్ట్స్, ముందు వాహనానికి మధ్య ఉండాల్సిన దూరం విషయంలో ఖచ్చితత్వం పెరిగింది.
స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ: ఇవే కాకుండా 9 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఈఎస్సీ (ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబులిటీ కంట్రోల్), మల్టీ-కొలిజన్ బ్రేక్, హిల్-డిసెంట్ కంట్రోల్, అడాప్టివ్ హెడ్లైట్లు వంటి ఫీచర్లు ప్రామాణికంగా లభిస్తాయి.
వేరియంట్ల వారీగా మార్పులు..
అడాస్ ఫీచర్లు ప్రస్తుతం మిడ్-రేంజ్ 'కొడియాక్ స్పోర్ట్లైన్', అత్యంత ప్రీమియం వేరియంట్ అయిన ‘సెలెక్షన్ ఎల్ అండ్ కే’ వెర్షన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. విశేషం ఏంటంటే.. భారతదేశంలో స్కోడా నుంచి అడాస్ ఫీచర్లతో లభిస్తున్న ఏకైక మోడల్ కొడియాక్ మాత్రమే. ఇది నేరుగా వోక్స్వ్యాగన్ టైరాన్కు గట్టి పోటీని ఇవ్వనుంది.
ఇంటీరియర్, కనెక్టివిటీ..
కారు లోపలి భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, గతంలో ఉన్న భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ యూనిట్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్నే కొనసాగించారు. అయితే, ఇందులోని సాఫ్ట్వేర్ను మాత్రం పూర్తిగా రిఫైన్ చేశారు. దీనివల్ల స్మార్ట్ఫోన్ ఇంటిగ్రేషన్, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు మరింత సున్నితంగా పని చేస్తాయి.
గతంలో కేవలం ఎల్ అండ్ కే వేరియంట్కే పరిమితమైన 360-డిగ్రీ కెమెరా, గ్రిల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఈడీ స్ట్రిప్ వంటి ఫీచర్లను ఇప్పుడు స్పోర్ట్లైన్ మోడల్లో కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే, ఎంట్రీ లెవల్ ‘లాంజ్ 5-సీటర్’ వేరియంట్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు లేవు.
శక్తివంతమైన ఇంజిన్..
మెకానికల్ పరంగా చూస్తే 2026 కొడియాక్ పాత ఇంజిన్నే కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో ఉన్న 2.0-లీటర్, ఫోర్-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 204 హెచ్పీ పవర్ని, 320 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా ఈ పవర్ కారులోని నాలుగు చక్రాలకు సప్లై అవుతుంది.
విలాసం, పవర్, అత్యాధునిక రక్షణ కవచంలాంటి అడాస్ టెక్నాలజీ కలయికతో వస్తున్న ఈ కొత్త కొడియాక్, ప్రీమియం ఎస్యూవీ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలపర్చుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.