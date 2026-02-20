టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ vs మారుతి e విటారా: తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV ఏది? ధరల పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ..
2026 టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. మారుతి సుజుకి e విటారాకు ఇది గట్టి పోటీనిస్తోంది. BaaS ప్లాన్స్, రేంజ్ మరియు ఫీచర్ల పరంగా ఏది బెస్ట్ 'వాల్యూ ఫర్ మనీ' కారు? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో పోటీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. దేశీయ ఆటో దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో SUV 'పంచ్ EV'ని 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో తాజాగా లాంచ్ చేసింది. మరోవైపు, మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'e విటారా' ఇప్పటికే మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ రెండు కార్లు ఒకే సమయంలో అందుబాటులోకి రావడంతో, ఏది కొంటే లాభం అనే సందిగ్ధంలో కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా 'బాస్' (BaaS - Battery as a Service) ప్లాన్లతో ఈ పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్: ఏం మారింది?
కొత్త టాటా పంచ్ EV కేవలం లుక్ పరంగానే కాకుండా, ఇంటీరియర్ మరియు మెకానికల్ అంశాల్లోనూ కీలక మార్పులతో వచ్చింది. ఇందులో కొత్త డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, మెరుగైన బ్యాటరీ ప్యాక్, ఎక్కువ రేంజ్ లభిస్తున్నాయి. స్మార్ట్, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్ వంటి ఐదు వేరియంట్లలో ఇది అందుబాటులో ఉంది.
మారుతి e విటారా: మారుతి మార్క్ ఎలక్ట్రిక్ ఎంట్రీ
మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV e విటారా. ఇది ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో అడుగుపెట్టింది. శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, వినూత్నమైన డిజైన్, మారుతికి ఉన్న విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ దీనికి ప్రధాన బలాలు.
ధరల పోలిక (ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు)
ధరల పరంగా చూస్తే, టాటా పంచ్ EV సామాన్యులకు మరింత అందుబాటులో ఉంది.
|2026 టాటా పంచ్ Ev ఫేస్లిఫ్ట్ vs మారుతీ సుజుకీ e Vitara: ధరల పోలిక (BaaS లేకుండా)
|2026 టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్
|ధర (ex-showroom)
|మారుతీ సుజుకీ ఈవిటారా
|ధర (ex-showroom)
|Smart 30 kWh
|₹9.69 lakh
|Delta 49 kWh
|₹15.99 lakh
|Smart+ 30 kWh
|₹10.29 lakh
|Zeta 61 kWh
|₹17.49 lakh
|Smart+ 40 kWh
|₹10.89 lakh
|Alpha 61 kWh
|₹19.79 lakh
|Adventure 40 kWh
|₹11.59 lakh
|Alpha 61 kWh DT
|₹20 lakh
|Empowered 40 kWh
|₹12.29 lakh
|Empowered+ 40 kWh
|₹12.59 lakh
BaaS (బ్యాటరీ సబ్స్క్రిప్షన్) ప్లాన్స్: ఏది లాభదాయకం?
కారు ధరను తగ్గించి, బ్యాటరీకి అద్దె చెల్లించే 'బాస్' (BaaS) విధానాన్ని రెండు కంపెనీలు అందిస్తున్నాయి.
- టాటా పంచ్ EV: మీరు BaaS ప్లాన్ ఎంచుకుంటే, కారును కేవలం రూ. 6.49 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 2.60 మాత్రమే.
- మారుతి e విటారా: దీని ధర రూ. 10.99 లక్షల నుండి మొదలవుతుంది. బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 నుండి రూ. 4.39 వరకు ఉంటుంది.
రేంజ్, పర్ఫార్మెన్స్
- టాటా పంచ్ EV: 40 kWh బ్యాటరీతో సింగిల్ ఛార్జ్పై ARAI ప్రకారం 468 కి.మీ రేంజ్ (రియల్ వరల్డ్ 355 కి.మీ) ఇస్తుంది.
- మారుతి e విటారా: 61 kWh బ్యాటరీ వెర్షన్ ఏకంగా 543 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఏది కొనాలి?
మీరు సిటీ డ్రైవింగ్ కోసం తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్లు ఉన్న SUV కోరుకుంటే టాటా పంచ్ EV బెస్ట్ ఛాయిస్. ముఖ్యంగా దీని BaaS ప్లాన్ పెట్రోల్ కార్ల కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ రేంజ్, పెద్ద కారు, ప్రీమియం అనుభూతి కావాలనుకుంటే మారుతి e విటారా వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. 2026 టాటా పంచ్ EV ప్రారంభ ధర ఎంత?
సాధారణంగా దీని ధర రూ. 9.69 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే BaaS ప్లాన్ కింద రూ. 6.49 లక్షలకే లభిస్తుంది.
2. మారుతి e విటారాలో ఎన్ని బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి?
మారుతి e విటారా 49 kWh, 61 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వస్తోంది.
3. BaaS ప్లాన్ అంటే ఏమిటి?
కారు కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను చెల్లించకుండా, దానికి బదులుగా మనం వాడిన కిలోమీటర్లను బట్టి నెలవారీ అద్దె చెల్లించే విధానమే BaaS (Battery-as-a-Service).
4. టాటా పంచ్ EV రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ ఎంత?
టాటా పంచ్ EV లాంగ్ రేంజ్ వెర్షన్ వాస్తవ పరిస్థితుల్లో సుమారు 355 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది.
5. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ సేఫ్టీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది?
రెండు కార్లలోనూ 6-7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS, EBD, ఇతర అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మారుతి e విటారాలో అదనంగా లెవెల్-2 ADAS ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి.