Debt management : అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారా? మిమ్మల్ని ముంచేసే 5 ప్రమాద హెచ్చరికలు..
క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు, వరుస ఈఎంఐల భారం మిమ్మల్ని కలవరపెడుతోందా? అప్పులు నియంత్రణ తప్పుతున్నాయని ముందే గుర్తించడం ఎలా? మిమ్మల్ని ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కాపాడే 5 కీలక హెచ్చరిక సంకేతాలు, నిపుణుల మేలైన సూచనలు ఇక్కడ చదవండి..
క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు గడువు తేదీ దాటిపోవడం లేదా చిన్న ఈఎంఐ చెల్లింపు ఆలస్యం అవ్వడాన్ని చాలామంది తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. కానీ కొద్ది నెలల్లోనే ఆ లెక్కలు తలకిందులవుతాయి. అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది. మనకు తెలియకుండానే అప్పుల కొండ మన నెత్తిన వచ్చిపడుతుంది!
వ్యక్తిగత ఆర్థిక వ్యవస్థలో అప్పు అనేది ఒక వింతైన శత్రువు. అది సైలెంట్గా వచ్చి నెమ్మదిగా మనల్ని చుట్టుముడుతుంది. చివరికి అదొక దాటలేని సంక్షోభంగా మారేవరకు మనం గుర్తించలేం. అందుకే అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయనే విషయాన్ని సమయానికే గుర్తించి, సరైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించకపోతే కొన్నేళ్ల పాటు తీవ్రమైన మానసిక, ఆర్థిక ఒత్తిడిని అనుభవించాల్సి వస్తుంది.
అసలు అప్పు అంటే ఏంటి? దాని రకాలు ఇవే!
సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీరు వేరొక వ్యక్తికి గానీ, బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థకు గానీ తిరిగి చెల్లించాల్సిన బాకీనే 'అప్పు' అంటారు. దీనికి నిబంధనలను బట్టి వడ్డీ వర్తిస్తుంది. సాధారణంగా మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో అప్పులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి:
సెక్యూర్డ్ రుణాలు: హోమ్ లోన్లు, కార్ లోన్లు వంటివి. వీటి కోసం మనం ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని ఈక్యూటీ/హామీగా ఉంచుతాం.
అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలు : క్రెడిట్ కార్డులు, పర్సనల్ లోన్లు, డిజిటల్ యాప్ లోన్లు. వీటికి ఎలాంటి హామీ ఉండదు కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు అత్యధికంగా ఉంటాయి.
నిజానికి అప్పు అనేది ఎప్పుడూ పూర్తిగా చెడ్డది కాదు! అత్యవసర వైద్య ఖర్చులు, విద్య, లేదా ఆస్తి రూపకల్పన (ఆస్తుల సమకూర్పు) కోసం తీసుకునే రుణాలు మేలు చేస్తాయి. కానీ సరైన ప్రణాళిక లేని పరిమితి లేని అప్పులే మనల్ని ఊబిలోకి నెట్టేస్తాయి.
అప్పులు చేయి దాటుతున్నాయని చెప్పే 5 ప్రమాద హెచ్చరికలు:
1. కేవలం 'మినిమమ్ డ్యూ' మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారా?
మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు రాగానే పూర్తి మొత్తం కట్టకుండా కేవలం ‘మినిమమ్ అమౌంట్ డ్యూ’ మాత్రమే కట్టి చేతులు దులిపేసుకుంటున్నారా? అయితే మీరు పెద్ద ప్రమాదంలో ఉన్నట్లే! మినిమమ్ అమౌంట్ కడితే కేవలం చక్రవడ్డీ మాత్రమే చెల్లుతుంది తప్ప, అసలు మొత్తం అంగుళం కూడా తగ్గదు. కాలక్రమేణా వడ్డీ భారం కొండలా పేరుకుపోతుంది.
2. పాత అప్పు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తున్నారా?
ఒక పర్సనల్ లోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బాకీని కట్టడానికి మరో పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం లేదా యాప్ లోన్ తెచ్చుకోవడం అత్యంత ప్రమాదకరమైన అలవాటు. దీనివల్ల రీపేమెంట్ చక్రం పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. అప్పు తీర్చడానికి అప్పు చేయడం అనేది మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ ముగియని అప్పుల సుడిగుండంలోకి నెట్టేస్తుంది.
3. మీ ఆదాయంలో 50% కంటే ఎక్కువ ఈఎంఐలకే పోతోందా?
మీ నెలవారీ సంపాదనలో 40 శాతం నుంచి 50 శాతానికి పైగా కేవలం లోన్ ఈఎంఐలకే సరిపోతుంటే, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి అత్యంత క్లిష్టంగా ఉందని అర్థం. ఉదాహరణకు, మీ జీతం నెలకు రూ. 1,00,000 అనుకుంటే, అందులో రూ. 55,000 నుంచి 60,000 వరకు ఈఎంఐలకే పోతే.. కుటుంబ అవసరాలకు, అత్యవసర పొదుపునకు రూపాయి కూడా మిగలదు.
4. ఎవరికి ఎంత బాకీ ఉన్నారో లెక్క మరచిపోయారా?
వివిధ బ్యాంకులు, కార్డులు, యాప్ల ద్వారా మీరు మొత్తం ఎంత అప్పు ఉన్నారో మీకే స్పష్టత లేకపోతే, మీ ఆర్థిక నిర్వహణ పూర్తిగా విఫలమైందని గ్రహించాలి. ఇలాంటి సమయంలో వెంటనే ఒక చోట కూర్చుని.. అత్యధిక వడ్డీ ఉన్న అప్పుల నుంచి అత్యల్ప వడ్డీ ఉన్న అప్పుల వరకు ఒక స్పష్టమైన జాబితా రాసుకోవాలి.
5. బిల్లులు కట్టడానికి పొదుపు మొత్తాన్ని వాడుతున్నారా?
రోజువారీ ఖర్చులు లేదా కార్డు బిల్లులు చెల్లించడానికి మీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ను, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ను లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను రద్దు చేసుకుంటున్నారా? మీ క్రమబద్ధమైన ఆదాయం మీ జీవన శైలికి, అప్పుల చెల్లింపులకు సరిపోవడం లేదనడానికి ఇది ప్రత్యక్ష నిదర్శనం.
అప్పు శత్రువు కాదు.. నిర్లక్ష్యమే శత్రువు!
అప్పు తీసుకోవడం నేరం కాదు, కానీ దానిని సరిగ్గా నిర్వహించకపోవడమే అసలైన శత్రువు. పైన పేర్కొన్న హెచ్చరిక సంకేతాలను ప్రారంభంలోనే పట్టుకుని సరిదిద్దుకుంటే పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. పక్కా ప్రణాళికతో కూడిన రీపేమెంట్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవడం, హద్దులు దాటని బడ్జెటింగ్ పాటించడం, అవసరమైతే నిపుణులైన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ల సలహాలు తీసుకోవడం ద్వారా మళ్లీ ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందవచ్చు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆర్థిక సూచనలు, సలహాల కోసం మీరు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More