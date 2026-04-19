Kia Sorento : ఇండియాలోకి కియా ప్రీమియం 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- ఫార్చ్యూనర్కి పోటీగా..
Kia new cars : కియా సోరెంటో టెస్ట్ మ్యూల్ దిల్లీకి సమీపంలో చక్కర్లు కొడుతూ కనిపించింది. భారత్లో తొలిసారిగా హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో వస్తున్న ఈ కియా 7-సీటర్ ఎస్యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న కియా ఇండియా.. ఇప్పుడు ప్రీమియం ఎస్యూవీ విభాగంలో ప్రకంపనలు సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఇప్పటికే సక్సెస్ అయిన ‘కియా సోరెంటో’ త్వరలోనే భారత రోడ్లపై పరుగులు తీయనుంది. తాజాగా ఈ కారుకు సంబంధించిన టెస్టింగ్ మోడల్ దిల్లీ సమీపంలో కెమెరా కంటికి చిక్కింది. భారీ కవర్లతో కప్పి ఉన్నప్పటికీ, దీని బాడీ లాంగ్వేజ్, డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తుంటే ఇది సోరెంటో హైబ్రిడ్ అని స్పష్టమవుతోంది.
ప్రస్తుతం భారత్లో కియా నుంచి సోనెట్, సెల్టోస్, కారెన్స్ వంటి మోడళ్లు విజయవంతంగా సాగుతున్నాయి. అయితే, వీటి కంటే పై స్థాయిలో, అంటే ప్రీమియం 7-సీటర్ విభాగంలో, టయోటా ఫార్చ్యూనర్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా, సోరెంటోను కియా తీర్చిదిద్దుతోంది.
అదిరిపోయే డిజైన్.. లగ్జరీ లుక్
టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న ఈ ఎస్యూవీ గమనిస్తే, ఇది సుమారు 4.8 మీటర్ల పొడవుతో చాలా విశాలంగా కనిపిస్తోంది. కియా లేటెస్ట్ డిజైన్ ఫిలాసఫీ ప్రకారం.. నిలువుగా ఉండే హెడ్ ల్యాంప్స్, బాక్సీ షేప్, వెడల్పైన స్టాన్స్తో ఈ ఎస్యూవీ రోడ్డుపై రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉంటుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సోరెంటోకు 2,815 ఎంఎం వీల్ బేస్ ఉంది. దీనివల్ల కారు లోపల మూడు వరుసల్లో కూర్చునే ప్రయాణికులకు తగినంత స్థలం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, 19-ఇంచ్ భారీ అలోయ్ వీల్స్ ఈ కారుకు ప్రీమియం లుక్ ఇస్తున్నాయి. వెనుక భాగంలో కూడా నిలువుగా ఉండే టెయిల్ లైట్స్ కియా సిగ్నేచర్ స్టైల్ను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
భారత్లో కియా తొలి హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ..
సోరెంటో రాకతో కియా ఇండియాలో ఒక కొత్త శకానికి తెరలేపనుంది. ఇప్పటివరకు డీజిల్, పెట్రోల్ ఇంజిన్లకే పరిమితమైన కియా, ఇప్పుడు 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీని పరిచయం చేస్తోంది.
ఇంజిన్: 1.6 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో ఇది రానుంది.
పర్ఫార్మెన్స్: గ్లోబల్ స్పెక్స్ ప్రకారం, ఈ హైబ్రిడ్ సెటప్ దాదాపు 238 hp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్ బాక్స్: ఇందులో 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్, 8-స్పీడ్ డీసీటీ ఆప్షన్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి రావచ్చు.
కేవలం సోరెంటో మాత్రమే కాకుండా, రానున్న రోజుల్లో కార్నివాల్ హైబ్రిడ్ మోడల్ను కూడా తీసుకురావాలని కియా భావిస్తోంది. తద్వారా పర్యావరణ హితమైన, మైలేజీని ఇచ్చే లగ్జరీ కార్ల విభాగంలో పట్టు సాధించాలని కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది.
మార్కెట్ పోరు.. ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
భారత మార్కెట్లో సోరెంటో ఎంట్రీ ఇస్తే, ఇది నేరుగా టయోటా ఫార్చ్యూనర్, స్కోడా కొడియాక్, హ్యుందాయ్ అల్కాజార్, ఎంజీ గ్లోస్టర్ వంటి మోడళ్లతో తలపడాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫార్చ్యూనర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక పవర్ఫుల్ పెట్రోల్-హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది.
పరిశ్రమ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, కియా సోరెంటో ప్రారంభ ధర రూ. 30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ మోడల్ లాంచ్పై సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. కియా సోరెంటో భారత్లో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?
ప్రస్తుతం ఈ కారు టెస్టింగ్ దశలో ఉంది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, 2026 నాటికి ఇది భారత మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2. కియా సోరెంటో మైలేజీ ఎంత ఉండవచ్చు?
ఇది 1.6 లీటర్ టర్బో హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో వస్తోంది కాబట్టి, ఇతర లగ్జరీ ఎస్యూవీల కంటే మెరుగైన మైలేజీని (లీటరుకు 15-18 కిమీ వరకు) ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. సోరెంటో 7-సీటర్ కారా?
అవును, కియా సోరెంటో మూడు వరుసల సీటింగ్ అమరికతో వస్తోంది. ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీగా మార్కెట్లోకి రానుంది.
4. టయోటా ఫార్చ్యూనర్తో పోలిస్తే సోరెంటో ఎలా ఉంటుంది?
ఫార్చ్యూనర్ ఆఫ్-రోడింగ్కు ప్రసిద్ధి చెందితే, సోరెంటో అధునాతన హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ, లగ్జరీ ఫీచర్లు, సాఫ్ట్ రైడ్ క్వాలిటీతో సిటీ మరియు హైవే డ్రైవింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More