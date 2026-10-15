8th Pay Commission : 8వ వేతన సంఘం 'అరియర్స్' లెక్కలు.. గత పే కమిషన్ల అనుభవాలేంటి? బకాయిలు ఎప్పుడొస్తాయి?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం బకాయిలు ఎప్పుడు లభిస్తాయి? 5వ, 6వ, 7వ పే కమిషన్ల అమలు విధానం, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రభావంపై సమగ్ర విశ్లేషణ.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అంశాల్లో 8వ వేతన సంఘం సవరించే జీతభత్యాల అమలు ఒకటైతే, దానికి సంబంధించిన బకాయిల చెల్లింపు మరొకటి! ప్రతి పే కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చినప్పుడు అంతగా చర్చకు రాని, కానీ ఉద్యోగుల జేబులు, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అత్యంత తీవ్ర ప్రభావం చూపే అంశం ఈ 'అరియర్స్'.
గత కమిషన్ల అనుభవాలు: 5వ, 6వ వేతన సంఘాల ఒత్తిడి..
గత మూడు పే కమిషన్లను పరిశీలిస్తే, 5వ, 6వ వేతన సంఘాల నివేదికల అమలు సమయంలో ప్రభుత్వం భారీగా బకాయిలు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఒక్కసారిగా తీవ్ర భారాన్ని మోపింది.
ఉదాహరణకు, రక్షణ రంగ రెవెన్యూ వ్యయంలో జీతాలు, అలవెన్సుల వాటా సాధారణంగా 40-41 శాతంగా ఉండేది. అయితే 5వ పే కమిషన్ బకాయిలను 1997-98, 1998-99 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో రెండు విడతలుగా చెల్లించడంతో ఆ వాటా ఏకంగా 45 శాతానికి పైగా పెరిగింది. ఇది దేశ ద్రవ్యోల్బణం, స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వంపై స్వల్పకాలికంగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
7వ వేతన సంఘం తెచ్చిన మార్పు-
ఈ భారీ ఆర్థిక షాక్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని 7వ వేతన సంఘం ఒక వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారీ మొత్తంలో బకాయిలు చెల్లించే పరిస్థితి రాకుండా చూసేందుకు, సవరించిన వేతనాల అమలు తేదీని 2016 జనవరి 1గా నిర్దేశించింది.
అప్పట్లో ఉద్యోగ సంఘాలు కరువు భత్యం (డీఏ) 100 శాతం దాటినందున 2014 జనవరి 1 నుంచే 7వ పే కమిషన్ వర్తింపజేయాలని కోరాయి. కానీ కమిషన్ ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించలేదు. ప్రతి 10 ఏళ్ల కాలపరిమితి 2016 జనవరి 1 నాటికే పూర్తవుతుందని, ముందస్తు అమలు సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది. దీనితో 7వ పే కమిషన్లో ఉద్యోగులకు లభించిన అరియర్స్ చాలా స్వల్పంగానే ఉన్నాయి.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, డీఏ అనుసంధానం..
వేతన సవరణలో కీలకమైన ‘ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్’ కూడా బకాయిల లెక్కింపుతో ముడిపడి ఉంటుంది. 7వ పే కమిషన్ ఖరారు చేసిన 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లో, 2.25 వంతు కేవలం అప్పటికే ఉన్న 125 శాతం డీఏను ప్రాథమిక వేతనంలో (బేసిక్ పే) విలీనం చేయడానికే ఉపయోగపడింది. దీనివల్ల వాస్తవ జీతం పెంపు కేవలం 14.2 శాతంగా మాత్రమే నమోదైంది. పే కమిషన్ అమలు నాటికి డీఏ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లో ఎక్కువ భాగం డీఏ సర్దుబాటుకే సరిపోతుంది.
8వ వేతన సంఘం బకాయిలు ఎప్పుడు వస్తాయి?
7వ పే కమిషన్ గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగియడంతో, 8వ వేతన సంఘం అమలు తేదీని 2026 జనవరి 1గా ఖరారు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పట్టుబడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నాయకత్వంలోని 8వ పే కమిషన్కు నివేదిక సమర్పించడానికి 18 నెలల సమయం ఉంది. అంటే కమిషన్ తమ తుది నివేదికను 2027 మే నెల ప్రాంతంలో కేంద్రానికి ఇచ్చే అవకాశముంది.
కమిషన్ నివేదిక వచ్చాక, కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం, ఆర్థిక శాఖ నోటిఫికేషన్ విడుదల వంటి ప్రక్రియలకు మరికొంత సమయం పడుతుంది. ఈ లెక్కన కొత్త జీతాలు 2027 చివరిలో అమల్లోకి వచ్చినా, సవరించిన వేతనాల అమలు తేదీని ప్రభుత్వం 2026 జనవరి 1గా ఆమోదిస్తే మాత్రం, దాదాపు 15 నుంచి 21 నెలల కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలు ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఉన్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రైల్వే సిబ్బంది, డిఫెన్స్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయబోయే అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More